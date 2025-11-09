Шатдаун у США: Трамп звинуватив демократів у зупинці роботи уряду

Трамп звинуватив демократів у шатдауні в США

Президент США Дональд Трамп заявив, що у тривалому призупиненні роботи федерального уряду (шатдауні) винні демократи.

На його переконання, саме вони не дозволяють ухвалити федеральний бюджет на наступний рік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Трамп зробив цю заяву у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social.

За його словами, американський народ страждає через "терор демократів", які закрили уряд, щоб змусити адміністрацію продовжувати субсидування програми охорони здоров’я Obamacare.

"Акції найбільших страхових компаній зросли в ціні (деякі більш ніж на 1000%) з моменту прийняття Obamacare. Тим часом страхові внески американців більш ніж подвоїлися, всупереч обіцянкам Обами", — написав Трамп.

Президент США додав, що гроші з програми Obamacare мають передаватися безпосередньо людям "на купівлю кращого медичного обслуговування та створення конкуренції". За його словами, саме це питання стало нібито причиною шатдауну.

Трамп також зазначив, що готовий працювати з обома партіями над вирішенням цієї проблеми, як тільки уряд відновить роботу. "

"Досить тероризувати американців. Вистачить нав’язаної політики, що провалилися!" - додав глава Білого дому. 

Шатдаун у США: наслідки для України

Видання Axios з посиланням на джерела в Держдепі пише, що США через шатдаун заморозили поставки зброї союзникам по НАТО, зокрема для підтримки України

Згідно з оцінкою Державного департаменту, експорт озброєння з США на суму понад 5 мільярдів доларів для підтримки союзників по НАТО та України був затриманий через припинення роботи уряду.

Під ударом - постачання AMRAAM, Aegis та HIMARS.

Уряд США паралізований

 Шатдаун у США триває вже понад місяць. Першого жовтня через нестачу фінансування припинив роботу федеральний уряд Америки.

Сенат десять разів відхиляв законопроєкт, який мав би відновити роботу держустанов.

Більшість державних відомств США наразі залишаються зачиненими, а тисячі держслужбовців відправлені у вимушені відпустки.

Адміністрація президента Дональда Трампа заявила, що готова до подальших скорочень персоналу, якщо ситуація не зміниться.

Водночас президент України Володимир Зеленський запевнив, що шатдаун не вплинув на постачання американської зброї Україні й підтримка триває у звичному режимі.

Республіканці мають більшість в обидвох палатах Конгресу - і в Сенаті і в Палаті Представників.
А Трамп не може провести свої захцянки через Конгрес, а це свідчить про три тенденції:
-- кризу в середині республіканської партії.
-- конфлікт Трампа з впливовими лоббістськими групами в Конгресі.
-- епоха Трампа пішла на спад - його вплив тепер потихеньку помаленьку буде постійно зменшуватись.
ТЮ ото дурбецало риже, хіба він не знає що винен Порошенко?
Винуваті папєрєднікі ..., десь я таке вже чув!
Це все Соросенко винен.
Вгадай.. Те. Хто насрав в штани?))
Хоча система охорони здоров'я США значною мірою залежить від приватного надання послуг та власних витрат пацієнтів, вона є єдиною розвиненою країною без універсального медичного страхування.
49,4 мільйона американців зареєструвалися на плани, які часто називають Obamacare.
Натякаєте, що трампа можна вже до психарні?
CNN
Зображення Трампа, який, здається, закриває очі під час події в Овальному кабінеті, поширюються в соціальних мережах.
Зображення Дональда Трампа, який, здавалося, закриває очі під час оголошення в Овальному кабінеті цього тижня, швидко облетіли соціальні мережі на вихідних, і опоненти президента скористалися цими кадрами, щоб поставити питання щодо його працездатності на посаді.
Нагадує Брєжнєва)) але той був кілька разів поранений, контужений. А оце просто дебіл.
пізній брєжнєв був дуже втомленний писанням книжки Малая зємля..
і ще щось написав, цей політрук,..
був дуже, дуже втомлений..

а трумп на вечеринках з малолєтками,
яких йому другові,
поставляла московська мафія..
перевтомлявся..
тому передчасно постарів..
Брєжнєва читала..більш менш..таке..але трампа, не осилю))
Y соцмережах Трамп заявив, що рекомендує членам Сенату США від Республіканської партії "щоб сотні мільярдів доларів, які зараз надходять до страхових компаній" були направлені "безпосередньо людям, щоб вони могли самі придбати" собі "набагато краще медичне страхування і в них ще залишилися гроші".

"Іншими словами, заберіть у великих поганих страхових компаній і віддайте гроші людям, і скасуйте до долара витрати на найгіршу систему охорони здоров'я у світі - зазначив він.

Ці заяви пролунали за кілька днів після того, як представники Демократичної партії здобули перемогу на місцевих виборах у низці штатів США.
Маячня..
люди, які працюють самі на себе, можуть купити приватну страховку

купують obamacare тільки ті, хто нелегали або мають серйозну хворобу, але з такою хворобою єдина надія на експериментальні методи лікування, які спонсоруються урядом

короче, в того хто серйозно хворий, шансів довго лікуватися нема ні з якою страховкою, хіба що спонсори знайдуться
obamacare купляють жебраки громадяне США, нелегал ніяк обамакер отримати не зможе, бо потрібен легальний айді.

Що цікаво, найбільш жебрацькі штати із найменьшою очікуваною тривалістю життя, це республіканський Південний Схід.
члени родини легального імігранта, які самі є нелегальними імігрантами, можуть користатися obamacare - і тут "можливі варіанти"

в "жебрацьких південних штатах" також найбільша кількість тих хто служить у війську, майже всі спец-призначенці родом звідтіля
👉💩👈...🤠...
хто всрався? невістка! а хто ж ще?!
напевно настав час підписати якусь угоду
Сам у білій хаті, хто набздів? Як би він був призедентом такого б не було.
Аеропорти США призупинили роботу через шатдаун.
Причиною цього стану є загроза безпеці управління повітряним рухом, яка виникла через припинення фінансування уряду.
Це призводило до браку авіадиспетчерів, що призвело до затримок рейсів майже по всій країні.
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) представило список найбільш завантажених аеропортів, у яких скоротять кількість рейсів на 10% через тривале припинення роботи федеральних установ країни.
Давно ясно.
Але одне тривожить - поки йде війна, нам треба щоб Гамерика НЕрозвалилась а протрималась !!
Та якби трамп був президентом, такого б рекордного шатдауну не було ! Ну нічого, зараз трамп за 24 години все вирішить. Клятий Обама з Байденом, ну козли!
Шатдауну научил ТрамПодонка лично ***** на Аляске.
А потом Дмитриев привез ему подробные инструкции по шагам, как и что делать.
Забавно, что Шатдаун в США идет строго по планам ФСБ...
От якби Трамп був президентом то такого б не було
що з того
воно звинуватило Україну у початку війни
прапорщик краснофф по приказу пуйла рушит тарифными войнами экономику США. Уменьшил в разы помощь Украине. Эту скотину нужно остановить!
От якби ти був президентом тоді а не зараз, такої ***** не було б, пра, Дуся?
Трамп пообіцяв видати кожному американцю по дві тисячі доларів «дивідендів» - із мит, які США стягують із товарів інших країн

Це майже як Зеленський тільки 2000 доларів (с)
Ця руда ***** робила і буде робити все,що скаже кацапія. Гачок КДБ він схопив намертво.
Самое прикольное с Обамакаре что на одно сощдаг веб странички выделили миллиард долларов, это сейчас было бы 2.5-3 миллиарда даже без процентов
У слові даун написали лишні літери!
Мля, ну та голобородько на всю голову!!!
Тікі шо сусідня новина: цією самою шухлядою він/воно торохтіло що сша розбагатіли на трільони дерев доларів і ще й по 2000 $ всі получать !! Крім багатих

П с. Десь я чув що Зімбабвійські долари були по курсу _ одна тачка за пакет продуктів ( гіперінляція). Може вони трампу й наснилися
Так і цапи роблять, завжди звинувачують когось в своїх про@бах
