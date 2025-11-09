Шатдаун у США: Трамп звинуватив демократів у зупинці роботи уряду

Президент США Дональд Трамп заявив, що у тривалому призупиненні роботи федерального уряду (шатдауні) винні демократи.

На його переконання, саме вони не дозволяють ухвалити федеральний бюджет на наступний рік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Трамп зробив цю заяву у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social.

За його словами, американський народ страждає через "терор демократів", які закрили уряд, щоб змусити адміністрацію продовжувати субсидування програми охорони здоров’я Obamacare.

"Акції найбільших страхових компаній зросли в ціні (деякі більш ніж на 1000%) з моменту прийняття Obamacare. Тим часом страхові внески американців більш ніж подвоїлися, всупереч обіцянкам Обами", — написав Трамп.

Президент США додав, що гроші з програми Obamacare мають передаватися безпосередньо людям "на купівлю кращого медичного обслуговування та створення конкуренції". За його словами, саме це питання стало нібито причиною шатдауну.

Трамп також зазначив, що готовий працювати з обома партіями над вирішенням цієї проблеми, як тільки уряд відновить роботу. "

"Досить тероризувати американців. Вистачить нав’язаної політики, що провалилися!" - додав глава Білого дому.

Шатдаун у США: наслідки для України

Видання Axios з посиланням на джерела в Держдепі пише, що США через шатдаун заморозили поставки зброї союзникам по НАТО, зокрема для підтримки України

Згідно з оцінкою Державного департаменту, експорт озброєння з США на суму понад 5 мільярдів доларів для підтримки союзників по НАТО та України був затриманий через припинення роботи уряду.

Під ударом - постачання AMRAAM, Aegis та HIMARS.

Уряд США паралізований

Шатдаун у США триває вже понад місяць. Першого жовтня через нестачу фінансування припинив роботу федеральний уряд Америки.

Сенат десять разів відхиляв законопроєкт, який мав би відновити роботу держустанов.

Більшість державних відомств США наразі залишаються зачиненими, а тисячі держслужбовців відправлені у вимушені відпустки.

Адміністрація президента Дональда Трампа заявила, що готова до подальших скорочень персоналу, якщо ситуація не зміниться.

Водночас президент України Володимир Зеленський запевнив, що шатдаун не вплинув на постачання американської зброї Україні й підтримка триває у звичному режимі.

