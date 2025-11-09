РУС
Новости Оборонительные расходы НАТО
Премьер Испании Санчес выступил против требования Трампа увеличить оборонные расходы до 5% ВВП

Санчес признал необходимость увеличения расходов на безопасность, но не до уровня, предложенного Трампом

Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил против идеи Дональда Трампа повысить оборонные бюджеты стран Европы до 5% ВВП, заявив, что будущее континента должно строиться не на милитаризации, а на единстве и соблюдении международного права.

сообщает "Европейская правда"

Санчес подчеркнул необходимость "работать дипломатически, чтобы в 2035 году у нас была не Европа, вооруженная до зубов, а Европа, которая является единой и гарантирует международное право".

"Какой мир мы хотим оставить нашим молодым людям, когда они будут в нашем возрасте? Мир, в котором оборонные бюджеты европейских стран составляют 5%?", – заявил глава испанского правительства в интервью El Pais.

При этом Санчес признал, что в нынешних геополитических реалиях Испании необходимо пойти на увеличение расходов на оборону и безопасность.

"Если Европа хочет обрести автономию, нам придется увеличить наш оборонный и безопасностный бюджет. Оппозиция критикует меня за выполнение обязательства, которое я не брал, которое было согласовано в 2014 году, а именно 2%, и которое я выполнил", – добавил он.

При этом премьер отметил, что Испания является надежным союзником по НАТО.

"Размещение испанских вооруженных сил на восточном фланге Европы и, следовательно, для защиты Болгарии, Румынии, Литвы, Эстонии... , подвергшихся влиянию неоимпериализма Путина, является лучшим доказательством того, что Испания является надежной страной с точки зрения Атлантического альянса и с точки зрения возможностей", - подчеркнул Санчес.

+5
Ідіот.
09.11.2025 15:13 Ответить
+5
Такий же як один лідор, що бігав з планами перемоги.
09.11.2025 15:21 Ответить
+4
Він з іспанської соціалістичної робітничої партії і цим все сказаном.
09.11.2025 15:17 Ответить
Ідіот.
09.11.2025 15:13 Ответить
Такий же як один лідор, що бігав з планами перемоги.
09.11.2025 15:21 Ответить
Хороший жарт,можна в квартал 95 його.
09.11.2025 15:14 Ответить
В чому проблема вийти з НАТО.
09.11.2025 15:17 Ответить
Педро! - це ти путлєру розкажи шо потрібно дотримуватись міжнародного права
09.11.2025 15:17 Ответить
Він з іспанської соціалістичної робітничої партії і цим все сказаном.
09.11.2025 15:17 Ответить
Санчеси забули, як всього 90 років тому руські інтернаціоналісти робили їм СВО
Але все повторюється
09.11.2025 15:21 Ответить
будуть єдностю відбиватись від расії. В одній руці єдність, а в другій міжнародне право. Спостерігачем і арбітром двобою буде орбан, від нього трамп нічого не вимагає.
******* цікава вистава, просто хочеться жити і жити, щоб додивитись до кінця всіх цих пристарілих ідіотів.
09.11.2025 15:30 Ответить
Ці ідіоти з легкістю злиняють на інший материк при потребі.
09.11.2025 16:02 Ответить
Санчєс не в курсі подій! Скажіть йому, що в центрі Європи йде давно велика війна. Розбудіть вже його…
09.11.2025 15:54 Ответить
Легко мабуть розмірковувати про "дотримання міжнародного права", коли поряд з тобою немає #бнутого сусіда.
09.11.2025 16:01 Ответить
 
 