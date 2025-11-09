Премьер Испании Санчес выступил против требования Трампа увеличить оборонные расходы до 5% ВВП
Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил против идеи Дональда Трампа повысить оборонные бюджеты стран Европы до 5% ВВП, заявив, что будущее континента должно строиться не на милитаризации, а на единстве и соблюдении международного права.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщает "Европейская правда"
Санчес подчеркнул необходимость "работать дипломатически, чтобы в 2035 году у нас была не Европа, вооруженная до зубов, а Европа, которая является единой и гарантирует международное право".
"Какой мир мы хотим оставить нашим молодым людям, когда они будут в нашем возрасте? Мир, в котором оборонные бюджеты европейских стран составляют 5%?", – заявил глава испанского правительства в интервью El Pais.
При этом Санчес признал, что в нынешних геополитических реалиях Испании необходимо пойти на увеличение расходов на оборону и безопасность.
"Если Европа хочет обрести автономию, нам придется увеличить наш оборонный и безопасностный бюджет. Оппозиция критикует меня за выполнение обязательства, которое я не брал, которое было согласовано в 2014 году, а именно 2%, и которое я выполнил", – добавил он.
При этом премьер отметил, что Испания является надежным союзником по НАТО.
"Размещение испанских вооруженных сил на восточном фланге Европы и, следовательно, для защиты Болгарии, Румынии, Литвы, Эстонии... , подвергшихся влиянию неоимпериализма Путина, является лучшим доказательством того, что Испания является надежной страной с точки зрения Атлантического альянса и с точки зрения возможностей", - подчеркнул Санчес.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хороший жарт,можна в квартал 95 його.
Але все повторюється
******* цікава вистава, просто хочеться жити і жити, щоб додивитись до кінця всіх цих пристарілих ідіотів.