Премьер Испании Санчес выступил против требования Трампа увеличить оборонные расходы до 5% ВВП

Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил против идеи Дональда Трампа повысить оборонные бюджеты стран Европы до 5% ВВП, заявив, что будущее континента должно строиться не на милитаризации, а на единстве и соблюдении международного права.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщает "Европейская правда"

Санчес подчеркнул необходимость "работать дипломатически, чтобы в 2035 году у нас была не Европа, вооруженная до зубов, а Европа, которая является единой и гарантирует международное право".

"Какой мир мы хотим оставить нашим молодым людям, когда они будут в нашем возрасте? Мир, в котором оборонные бюджеты европейских стран составляют 5%?", – заявил глава испанского правительства в интервью El Pais.

При этом Санчес признал, что в нынешних геополитических реалиях Испании необходимо пойти на увеличение расходов на оборону и безопасность.

"Если Европа хочет обрести автономию, нам придется увеличить наш оборонный и безопасностный бюджет. Оппозиция критикует меня за выполнение обязательства, которое я не брал, которое было согласовано в 2014 году, а именно 2%, и которое я выполнил", – добавил он.

При этом премьер отметил, что Испания является надежным союзником по НАТО.

"Размещение испанских вооруженных сил на восточном фланге Европы и, следовательно, для защиты Болгарии, Румынии, Литвы, Эстонии... , подвергшихся влиянию неоимпериализма Путина, является лучшим доказательством того, что Испания является надежной страной с точки зрения Атлантического альянса и с точки зрения возможностей", - подчеркнул Санчес.

