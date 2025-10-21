Зеленский и премьер Испании Санчес обсудили шаги по усилению обороны Украины

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Президент сообщил, что Испания выделила Украине энергетическую помощь.

"Сейчас, когда Россия ежедневно наносит удары по нашей энергетике, особенно важен каждый вклад со стороны партнеров. Испания оперативно выделила конкретную энергетическую помощь, и я благодарен за это", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что стороны обсудили вещи, которые могут существенно усилить нашу оборону, - "очень содержательные шаги".

"Спасибо, будем в контакте. Скоординировали также нашу дипломатическую работу на эту неделю. Единство Европы может принести правильные результаты для всех нас", - добавил президент.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Денис Шмыгаль и министр обороны Испании Роблес провели разговор, во время которого обсудили передачу вооружения и участие в оборонных инициативах.