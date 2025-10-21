РУС
Новости Помощь Украине от Испании
328 12

Зеленский и премьер Испании Санчес обсудили шаги по усилению обороны Украины

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Президент сообщил, что Испания выделила Украине энергетическую помощь.

"Сейчас, когда Россия ежедневно наносит удары по нашей энергетике, особенно важен каждый вклад со стороны партнеров. Испания оперативно выделила конкретную энергетическую помощь, и я благодарен за это", - говорится в сообщении.

Также читайте: Испания отправит Украине 70 генераторов накануне зимы, - МИД страны

Зеленский отметил, что стороны обсудили вещи, которые могут существенно усилить нашу оборону, - "очень содержательные шаги".

"Спасибо, будем в контакте. Скоординировали также нашу дипломатическую работу на эту неделю. Единство Европы может принести правильные результаты для всех нас", - добавил президент.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Денис Шмыгаль и министр обороны Испании Роблес провели разговор, во время которого обсудили передачу вооружения и участие в оборонных инициативах.

Автор: 

Зеленский Владимир (22341) Испания (898) оборона (5305) Санчес Педро (47)
Топ комментарии
+3
Два *****
показать весь комментарий
21.10.2025 20:11 Ответить
+1
Педро Санчес! Дон Кі Хот!
То не той?
показать весь комментарий
21.10.2025 20:07 Ответить
+1
Краще поручкатись в Іспанії,ніж сидіти під обстрілом в Києві!
К.К.Д. від обох подій - однаоквий,і =0.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:09 Ответить
Трамп вирахував, що один із тих "педро" не бажає надавати 5 відсотків ВВП до нАТо - от і зустрілися два педро! Обговорити....
показать весь комментарий
21.10.2025 20:19 Ответить
доречі, гарний не потребуючий "запікувань" мем
показать весь комментарий
21.10.2025 20:27 Ответить
Я уявляю-як отой Санчес переймається посиленням оборони України.Він її хоч на мапі рокаже?
показать весь комментарий
21.10.2025 20:12 Ответить
В нього краще виходить читати а не говорити .Але... какая разніца якщо це тексти не від дипломата Зленко наприклад а від РИГІВ на Банковій то виходить що виходить . ну щоб не хоча б таке:
показать весь комментарий
21.10.2025 20:15 Ответить
вівторок, 13 вересня 2016 07:20 дочитайте до самого кінця- цитата Портникова й самого зЄ у відповідь на цей виступ з тексту "Тамбовскіх волкав чи шефірів"- дик какакя разніца , кремлівських...

https://gazeta.ua/newspaper Газета по-українськи https://gazeta.ua/newspaper/any/scandals-newspaper Скандали

Зеленський порівняв Україну з порноактрисою

https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_zelenskij-porivnyav-********-z-pornoaktrisoyu/722512#comments 19 https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_zelenskij-porivnyav-********-z-pornoaktrisoyu/722512#comments Коментувати

https://static.gazeta.ua/img/cache/preview/722/722512_w_300.jpg?v=0

Шоумен 38-річний Володимир Зеленський порівняв Україну з актрисою, яка знімається в порнофільмах. "Студія 95-й квартал" виступала у латвійському місті Юрмала 24 липня. Українським глядачам відео виступу по телебаченню показали тільки тепер.

- Ми дійшли до рівня економіки, що зветься жебрацтво. Схема випробувана циганами. Ви даєте нам гроші, ми вам їх не повертаємо. Як німецька порноактриса - Україна готова прийняти все з будь-якої сторони, - каже Зеленський.

Виступ викликав осуд у соцмережах і на форумах. "95-й квартал" зі своїм виступом в Юрмалі, як Ані Лорак на дні Військово-морського флоту Росії. Не розумію людей, які заробляють в Україні пристойні гроші, а коли виїжджають за межі країни, таке кажуть", - написав у Фейсбуку журналіст Сергій Руденко.

- Проблема не у "95-му кварталі", а в людях, які слухають його, - каже публіцист Віталій Портніков, 49 років. - Зеленський - це породження вітчизняного "почуття гумору". Низькопробного й вульгарного.

"Номер був присвячений вчинкам нашої влади, а не Україні чи її народу", - написав у "Фейсбуку" Володимир Зеленський.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:19 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2025 20:21 Ответить
Якщо його НАЙКРАЩІ МЕНЕДЖЕРИ сьогодні це прокремлівські РИГИ - то що в середині цього насітєля нового ліца?
показать весь комментарий
21.10.2025 20:23 Ответить
Чому прекрасні дипломати найвирішальніших років для України вільної від ГЕБЬОННОЇ рашки з Януковичем не навколо Зеленського? Чому він опікується РИГАМИ Татаровим та Єрмаком?
Чому ВР ім Єрмака видно наказ не випускати за кордон титулованих дипломатів-патріотів усіх кроків незалежності ?
показать весь комментарий
21.10.2025 20:26 Ответить
А шо сі стало!? Чом сі він так почорнів загорів?
показать весь комментарий
21.10.2025 20:35 Ответить
 
 