Зеленский и премьер Испании Санчес обсудили шаги по усилению обороны Украины
Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Президент сообщил, что Испания выделила Украине энергетическую помощь.
"Сейчас, когда Россия ежедневно наносит удары по нашей энергетике, особенно важен каждый вклад со стороны партнеров. Испания оперативно выделила конкретную энергетическую помощь, и я благодарен за это", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что стороны обсудили вещи, которые могут существенно усилить нашу оборону, - "очень содержательные шаги".
"Спасибо, будем в контакте. Скоординировали также нашу дипломатическую работу на эту неделю. Единство Европы может принести правильные результаты для всех нас", - добавил президент.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны Денис Шмыгаль и министр обороны Испании Роблес провели разговор, во время которого обсудили передачу вооружения и участие в оборонных инициативах.
Зеленський порівняв Україну з порноактрисою
Шоумен 38-річний Володимир Зеленський порівняв Україну з актрисою, яка знімається в порнофільмах. "Студія 95-й квартал" виступала у латвійському місті Юрмала 24 липня. Українським глядачам відео виступу по телебаченню показали тільки тепер.
- Ми дійшли до рівня економіки, що зветься жебрацтво. Схема випробувана циганами. Ви даєте нам гроші, ми вам їх не повертаємо. Як німецька порноактриса - Україна готова прийняти все з будь-якої сторони, - каже Зеленський.
Виступ викликав осуд у соцмережах і на форумах. "95-й квартал" зі своїм виступом в Юрмалі, як Ані Лорак на дні Військово-морського флоту Росії. Не розумію людей, які заробляють в Україні пристойні гроші, а коли виїжджають за межі країни, таке кажуть", - написав у Фейсбуку журналіст Сергій Руденко.
- Проблема не у "95-му кварталі", а в людях, які слухають його, - каже публіцист Віталій Портніков, 49 років. - Зеленський - це породження вітчизняного "почуття гумору". Низькопробного й вульгарного.
"Номер був присвячений вчинкам нашої влади, а не Україні чи її народу", - написав у "Фейсбуку" Володимир Зеленський.
Чому ВР ім Єрмака видно наказ не випускати за кордон титулованих дипломатів-патріотів усіх кроків незалежності ?
почорнівзагорів?