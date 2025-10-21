Зеленський і прем’єр Іспанії Санчес обговорили кроки з посилення оборони України

Президент Володимир Зеленський провів розмову із премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Президент повідомив, що Іспанія виділила Україну енергетичну допомогу.

"Зараз, коли Росія щодня завдає ударів по нашій енергетиці, особливо важливий кожен внесок з боку партнерів. Іспанія оперативно виділила конкретну енергетичну допомогу, і я вдячний за це", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зауважив, що сторони обговорили речі, які можуть суттєво посилити нашу оборону, - "дуже змістовні кроки".

"Дякую, будемо в контакті. Скоординували також нашу дипломатичну роботу на цей тиждень. Єдність Європи може принести правильні результати для всіх нас", - додав президент.

Раніше повідомлялося, що глава Міноборони Денис Шмигаль і міністерка оборони Іспанії Роблес провели розмову, під час якої обговорили передачу озброєння та участь в оборонних ініціативах.