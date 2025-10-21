Зеленський і прем’єр Іспанії Санчес обговорили кроки з посилення оборони України
Президент Володимир Зеленський провів розмову із премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Президент повідомив, що Іспанія виділила Україну енергетичну допомогу.
"Зараз, коли Росія щодня завдає ударів по нашій енергетиці, особливо важливий кожен внесок з боку партнерів. Іспанія оперативно виділила конкретну енергетичну допомогу, і я вдячний за це", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зауважив, що сторони обговорили речі, які можуть суттєво посилити нашу оборону, - "дуже змістовні кроки".
"Дякую, будемо в контакті. Скоординували також нашу дипломатичну роботу на цей тиждень. Єдність Європи може принести правильні результати для всіх нас", - додав президент.
Раніше повідомлялося, що глава Міноборони Денис Шмигаль і міністерка оборони Іспанії Роблес провели розмову, під час якої обговорили передачу озброєння та участь в оборонних ініціативах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То не той?
К.К.Д. від обох подій - однаоквий,і =0.
https://gazeta.ua/newspaper Газета по-українськи https://gazeta.ua/newspaper/any/scandals-newspaper Скандали
Зеленський порівняв Україну з порноактрисою
https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_zelenskij-porivnyav-********-z-pornoaktrisoyu/722512#comments 19 https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_zelenskij-porivnyav-********-z-pornoaktrisoyu/722512#comments Коментувати
https://static.gazeta.ua/img/cache/preview/722/722512_w_300.jpg?v=0
Шоумен 38-річний Володимир Зеленський порівняв Україну з актрисою, яка знімається в порнофільмах. "Студія 95-й квартал" виступала у латвійському місті Юрмала 24 липня. Українським глядачам відео виступу по телебаченню показали тільки тепер.
- Ми дійшли до рівня економіки, що зветься жебрацтво. Схема випробувана циганами. Ви даєте нам гроші, ми вам їх не повертаємо. Як німецька порноактриса - Україна готова прийняти все з будь-якої сторони, - каже Зеленський.
Виступ викликав осуд у соцмережах і на форумах. "95-й квартал" зі своїм виступом в Юрмалі, як Ані Лорак на дні Військово-морського флоту Росії. Не розумію людей, які заробляють в Україні пристойні гроші, а коли виїжджають за межі країни, таке кажуть", - написав у Фейсбуку журналіст Сергій Руденко.
- Проблема не у "95-му кварталі", а в людях, які слухають його, - каже публіцист Віталій Портніков, 49 років. - Зеленський - це породження вітчизняного "почуття гумору". Низькопробного й вульгарного.
"Номер був присвячений вчинкам нашої влади, а не Україні чи її народу", - написав у "Фейсбуку" Володимир Зеленський.
Чому ВР ім Єрмака видно наказ не випускати за кордон титулованих дипломатів-патріотів усіх кроків незалежності ?
почорнівзагорів?