Зеленський і прем’єр Іспанії Санчес обговорили кроки з посилення оборони України

Зеленський поговорив із прем’єром Іспанії Санчесом

Президент Володимир Зеленський провів розмову із премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Президент повідомив, що Іспанія виділила Україну енергетичну допомогу.

"Зараз, коли Росія щодня завдає ударів по нашій енергетиці, особливо важливий кожен внесок з боку партнерів. Іспанія оперативно виділила конкретну енергетичну допомогу, і я вдячний за це", - йдеться в повідомленні.

Іспанія відправить Україні 70 генераторів напередодні зими, - МЗС країни

Зеленський зауважив, що сторони обговорили речі, які можуть суттєво посилити нашу оборону, - "дуже змістовні кроки".

"Дякую, будемо в контакті. Скоординували також нашу дипломатичну роботу на цей тиждень. Єдність Європи може принести правильні результати для всіх нас", - додав президент.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше повідомлялося, що глава Міноборони Денис Шмигаль і міністерка оборони Іспанії Роблес провели розмову, під час якої обговорили передачу озброєння та участь в оборонних ініціативах.

Два *****
Педро Санчес! Дон Кі Хот!
То не той?
Краще поручкатись в Іспанії,ніж сидіти під обстрілом в Києві!
К.К.Д. від обох подій - однаоквий,і =0.
Педро Санчес! Дон Кі Хот!
То не той?
Два *****
Трамп вирахував, що один із тих "педро" не бажає надавати 5 відсотків ВВП до нАТо - от і зустрілися два педро! Обговорити....
доречі, гарний не потребуючий "запікувань" мем
Краще поручкатись в Іспанії,ніж сидіти під обстрілом в Києві!
К.К.Д. від обох подій - однаоквий,і =0.
Я уявляю-як отой Санчес переймається посиленням оборони України.Він її хоч на мапі рокаже?
В нього краще виходить читати а не говорити .Але... какая разніца якщо це тексти не від дипломата Зленко наприклад а від РИГІВ на Банковій то виходить що виходить . ну щоб не хоча б таке:
вівторок, 13 вересня 2016 07:20 дочитайте до самого кінця- цитата Портникова й самого зЄ у відповідь на цей виступ з тексту "Тамбовскіх волкав чи шефірів"- дик какакя разніца , кремлівських...

https://gazeta.ua/newspaper Газета по-українськи https://gazeta.ua/newspaper/any/scandals-newspaper Скандали

Зеленський порівняв Україну з порноактрисою

https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_zelenskij-porivnyav-********-z-pornoaktrisoyu/722512#comments 19 https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_zelenskij-porivnyav-********-z-pornoaktrisoyu/722512#comments Коментувати

https://static.gazeta.ua/img/cache/preview/722/722512_w_300.jpg?v=0

Шоумен 38-річний Володимир Зеленський порівняв Україну з актрисою, яка знімається в порнофільмах. "Студія 95-й квартал" виступала у латвійському місті Юрмала 24 липня. Українським глядачам відео виступу по телебаченню показали тільки тепер.

- Ми дійшли до рівня економіки, що зветься жебрацтво. Схема випробувана циганами. Ви даєте нам гроші, ми вам їх не повертаємо. Як німецька порноактриса - Україна готова прийняти все з будь-якої сторони, - каже Зеленський.

Виступ викликав осуд у соцмережах і на форумах. "95-й квартал" зі своїм виступом в Юрмалі, як Ані Лорак на дні Військово-морського флоту Росії. Не розумію людей, які заробляють в Україні пристойні гроші, а коли виїжджають за межі країни, таке кажуть", - написав у Фейсбуку журналіст Сергій Руденко.

- Проблема не у "95-му кварталі", а в людях, які слухають його, - каже публіцист Віталій Портніков, 49 років. - Зеленський - це породження вітчизняного "почуття гумору". Низькопробного й вульгарного.

"Номер був присвячений вчинкам нашої влади, а не Україні чи її народу", - написав у "Фейсбуку" Володимир Зеленський.
Якщо його НАЙКРАЩІ МЕНЕДЖЕРИ сьогодні це прокремлівські РИГИ - то що в середині цього насітєля нового ліца?
Чому прекрасні дипломати найвирішальніших років для України вільної від ГЕБЬОННОЇ рашки з Януковичем не навколо Зеленського? Чому він опікується РИГАМИ Татаровим та Єрмаком?
Чому ВР ім Єрмака видно наказ не випускати за кордон титулованих дипломатів-патріотів усіх кроків незалежності ?
А шо сі стало!? Чом сі він так почорнів загорів?
А когда последний раз воевала Испания, откуда там опыт
