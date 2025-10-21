Шмигаль і міністерка оборони Іспанії Роблес обговорили передачу озброєння та участь в оборонних ініціативах

Глава Міноборони України Денис Шмигаль провів розмову з іспанською колегою Маргаритою Роблес.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі

"Росія не припиняє терор українських міст, намагаючись зруйнувати нашу енергетику. Тому зараз Україна критично потребує зміцнення української протиповітряної оборони, зокрема шляхом надання ракет для Patriot, NASAMS та IRIS-T. Обговорили можливість такої допомоги від Іспанії", - наголосив український міністр.

Крім того, сторони обговорили перспективні спільні індустріальні проєкти, зокрема ремонт і виробництво техніки на території наших держав. А також можливості долучення Іспанії до ініціативи PURL.

"Подякував Іспанії та пані Роблес за непохитну й стратегічну підтримку нашої держави. Запросив відвідати Київ, аби обговорити взаємовигідне партнерство між нашими оборонними галузями", - додав Шмигаль.

