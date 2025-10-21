УКР
Шмигаль і міністерка оборони Іспанії Роблес обговорили передачу озброєння та участь в оборонних ініціативах

Шмигаль провів розмову з міністеркою оборони Іспанії Роблес

Глава Міноборони України Денис Шмигаль провів розмову з іспанською колегою Маргаритою Роблес.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Росія не припиняє терор українських міст, намагаючись зруйнувати нашу енергетику. Тому зараз Україна критично потребує зміцнення української протиповітряної оборони, зокрема шляхом надання ракет для Patriot, NASAMS та IRIS-T. Обговорили можливість такої допомоги від Іспанії", - наголосив український міністр.

Крім того, сторони обговорили перспективні спільні індустріальні проєкти, зокрема ремонт і виробництво техніки на території наших держав. А також можливості долучення Іспанії до ініціативи PURL.

"Подякував Іспанії та пані Роблес за непохитну й стратегічну підтримку нашої держави. Запросив відвідати Київ, аби обговорити взаємовигідне партнерство між нашими оборонними галузями", - додав Шмигаль.

Так… обтікаємо все…
21.10.2025 17:41 Відповісти
Шмигаль за своє прем'єрство вже побудував разом із Наємом захисні споруди на об'єктах енергетики. З великим досвідом буде будувати фортифікації для ЗСУ.
21.10.2025 18:12 Відповісти
Від одних цих фамілій вже тошнить
21.10.2025 18:32 Відповісти
 
 