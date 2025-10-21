Шмыгаль и министр обороны Испании Роблес обсудили передачу вооружения и участие в оборонных инициативах

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль провел разговор с испанской коллегой Маргаритой Роблес.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Россия не прекращает террор украинских городов, пытаясь разрушить нашу энергетику. Поэтому сейчас Украина критически нуждается в укреплении украинской противовоздушной обороны, в частности путем предоставления ракет для Patriot, NASAMS и IRIS-T. Обсудили возможность такой помощи от Испании", - подчеркнул украинский министр.

Кроме того, стороны обсудили перспективные совместные индустриальные проекты, в частности ремонт и производство техники на территории наших государств. А также возможности присоединения Испании к инициативе PURL.

"Поблагодарил Испанию и госпожу Роблес за непоколебимую и стратегическую поддержку нашего государства. Пригласил посетить Киев, чтобы обсудить взаимовыгодное партнерство между нашими оборонными отраслями", - добавил Шмыгаль.

