Прем’єр Іспанії Санчес виступив проти вимоги Трампа збільшити оборонні витрати до 5% ВВП

Санчес визнав потребу у збільшенні витрат на безпеку, але не до рівня, запропонованого Трампом

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив проти ідеї Дональда Трампа підвищити оборонні бюджети країн Європи до 5% ВВП, заявивши, що майбутнє континенту має будуватися не на мілітаризації, а на єдності та дотриманні міжнародного права.

Санчес наголосив на необхідності "працювати дипломатично, щоб у 2035 році ми мали не Європу, озброєну до зубів, а Європу, яка є єдиною і гарантує міжнародне право".

"Який світ ми хочемо залишити нашим молодим людям, коли вони будуть у нашому віці? Світ, в якому оборонні бюджети європейських країн становлять 5%?", – заявив очільник іспанського уряду заявив в інтерв’ю El Pais.

При цьому Санчес визнав, що у нинішніх геополітичних реаліях Іспанії необхідно піти на збільшення витрат на оборону і безпеку.

"Якщо Європа хоче здобути автономію, нам доведеться збільшити наш оборонний і безпековий бюджет. Опозиція критикує мене за виконання зобов'язання, якого я не брав, яке було узгоджене в 2014 році, а саме 2%, і яке я виконав", – додав він.

При цьому прем’єр зауважив, що Іспанія є надійним союзником по НАТО.

"Розміщення іспанських збройних сил на східному фланзі Європи і, отже, для захисту Болгарії, Румунії, Литви, Естонії... , які зазнали впливу неоімперіалізму Путіна, є найкращим доказом того, що Іспанія є надійною країною з точки зору Атлантичного альянсу та з точки зору можливостей", – підкреслив Санчес.

Топ коментарі
+14
Ідіот.
09.11.2025 15:13 Відповісти
+14
Педро! - це ти путлєру розкажи шо потрібно дотримуватись міжнародного права
09.11.2025 15:17 Відповісти
+13
Він з іспанської соціалістичної робітничої партії і цим все сказаном.
09.11.2025 15:17 Відповісти
Ідіот.
09.11.2025 15:13 Відповісти
Такий же як один лідор, що бігав з планами перемоги.
09.11.2025 15:21 Відповісти
У нас з Іспанією підписано безпекову угоду, це повинно нас надихати та заспокоювати.
А ще з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, Естонією, Литвою, Польщєю, Люксембургом, Румунією, Чехією, Словенією, Ірландією, Албанією.
От як голобородько постарався, тепер можемо спати спокійно.
09.11.2025 16:07 Відповісти
Хороший жарт,можна в квартал 95 його.
09.11.2025 15:14 Відповісти
В чому проблема вийти з НАТО.
09.11.2025 15:17 Відповісти
Мабуть теж бабло потрібно.
09.11.2025 16:52 Відповісти
09.11.2025 15:17 Відповісти
09.11.2025 15:17 Відповісти
Санчеси забули, як всього 90 років тому руські інтернаціоналісти робили їм СВО
Але все повторюється
09.11.2025 15:21 Відповісти
будуть єдностю відбиватись від расії. В одній руці єдність, а в другій міжнародне право. Спостерігачем і арбітром двобою буде орбан, від нього трамп нічого не вимагає.
******* цікава вистава, просто хочеться жити і жити, щоб додивитись до кінця всіх цих пристарілих ідіотів.
09.11.2025 15:30 Відповісти
Ці ідіоти з легкістю злиняють на інший материк при потребі.
09.11.2025 16:02 Відповісти
ну да, Харон з веслом вже чекає.
09.11.2025 16:13 Відповісти
Кінчайте мріяти як маленькі пубертатні школярки. Ні від кого вони не відбиваються і не будуть. У вас психоз, дикі хворі фантазії про те як рашка воює з НАТО. Через велике бажання мозок зварився.
09.11.2025 17:51 Відповісти
мені казали, що бувають люди наглухо позбавлені від народження відчуттів іроніЇ і сарказму. Фахівці кажуть що така ознака зустрчаэться так же рідко, як наприклад альбінізм. Але тіж фахівці кажуть, що на довголіття це не впливає.
09.11.2025 19:00 Відповісти
рашка поза якою стоіть Китай, і коли він сунеться на Тайвань, то буде вже воювати з НАТО
09.11.2025 21:19 Відповісти
Санчєс не в курсі подій! Скажіть йому, що в центрі Європи йде давно велика війна. Розбудіть вже його…
09.11.2025 15:54 Відповісти
Легко мабуть розмірковувати про "дотримання міжнародного права", коли поряд з тобою немає #бнутого сусіда.
09.11.2025 16:01 Відповісти
Міжнародне право закінчується там де виникає військова перевага.
09.11.2025 16:26 Відповісти
Соціалісти при владі це завжди трагедія для держави
09.11.2025 16:37 Відповісти
Розкажи це новому меру Нью-Йорка.
09.11.2025 21:05 Відповісти
Російський олігарх Фрідман пообіцяв Іспанії інвестиції в обмін на підтримку скасування санкцій

09.11.2025 16:39 Відповісти
Раз так, вон на хрін з НАТО!
09.11.2025 18:49 Відповісти
Не хочеш 5% буде мито 50%
09.11.2025 19:15 Відповісти
 
 