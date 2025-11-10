Зеленський в інтерв'ю The Guardian заявив, що не боїться Трампа і має з ним нормальні, ділові відносини.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському виданню The Guardian заявив, що має нормальні відносини з главою США Дональдом Трампом.

Зеленський спростував повідомлення про конфлікт з Трампом

Президент пояснив, що українська делегація приїхала до Вашингтона, щоб домовитися про постачання крилатих ракет Tomahawk, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Він спростував чутки про те, що Трамп нібито кидав карти поля бою під час перепалки.

"Він нічого не кинув. Я впевнений", - сказав Зеленський.

За його словами, розмова відбулася у спокійному, діловому форматі. Зеленський схарактеризував відносини з Трампом як "нормальні", "ділові" та "конструктивні".

"Ми не вороги Америки. Ми друзі"

Президент погодився, що "всі у світі" певною мірою бояться Трампа, але зазначив, що це не стосується його:

"Ні… ми не вороги Америки. Ми друзі. То чому ми повинні боятися?" - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що США є стратегічним партнером України, і висловив повагу до американського народу, який обрав Трампа своїм президентом.

"Трампа обрав його народ. Ми повинні поважати вибір, зроблений американським народом...", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україну та США об’єднують спільні цінності - свобода, демократія та боротьба проти імперіалістичних амбіцій Росії.

Нагадаємо, під час інтерв’ю Зеленський повідомив, що Україна хоче замовити в американських виробників 27 систем ППО Patriot.

На запитання, чи достатньо роблять ЄС і Велика Британія напередодні зими для України, Зеленський відповів:

"Ніколи не достатньо. Достатньо, коли закінчиться війна. І достатньо, коли Путін зрозуміє, що він повинен зупинитися".

Також Зеленський наголосив, що Чарльз ІІІ зіграв вирішальну роль у заохоченні Трампа допомагати Україні.

Зеленський Володимир Трамп Дональд війна в Україні
Топ коментарі
Іди вже у відставку, янелох. Бо не виживеш
10.11.2025 00:14 Відповісти
Ділові відносини як у фермера і вівці.
10.11.2025 00:19 Відповісти
Ещё год назад были союзниками, теперь не боимся и то хорошо. Тенденция однако...
10.11.2025 00:27 Відповісти
- 0 зброї дало США( САМЕ ДАЛО а не продали Европі)
- навіть продають в зменшеному обсязі
- з томагавками його прокатили

.....в якому місці в нього хороші відносини з США?
10.11.2025 00:12 Відповісти
Поки що не ******** Україну разом з кацапами - вже добре
10.11.2025 00:18 Відповісти
трумп не дає хлу
ганебно програти війну з українським народом..

це його подяковані хлу за підтримку на виборах.
10.11.2025 00:40 Відповісти
Не посадили - вже добре.
10.11.2025 00:14 Відповісти
Не їдять разом за шторами мівіну?
10.11.2025 00:15 Відповісти
"Сталеві яйця -2"
Не пропустіть на ваших екранах!!!!
10.11.2025 00:22 Відповісти
Треба перевірити, чи добре приварені.
10.11.2025 08:50 Відповісти
Союзниками ніколи не були, не треба перебріхувати.
10.11.2025 00:29 Відповісти
Були партнерами. Вже ні.
10.11.2025 02:04 Відповісти
трумпа обрав народ..
і демократів обирав народ..
але трумп цього не визнає..
10.11.2025 00:32 Відповісти
хло не зупиниться..
поки не здохне,,
10.11.2025 00:33 Відповісти
та ясний х...трампа 🤠 не боїшся ,бо маєте отдного на двох начальника в кремлі ,а чого ти 🤡 чорт , Порошенко сциш ?!!!...
10.11.2025 00:42 Відповісти
Чем же так заворожил король рыжего идиота? Наверное чайком его приворотным по рецепту бабки напоил на веранде букенгемского дворца..
10.11.2025 01:01 Відповісти
Трамп один раз спустив ЗЄ сходами.
З тих пір ЗЄ його не боїться але про всяк випадок дупу лиже. 😁
10.11.2025 01:16 Відповісти
Пізно Вова всрався, Трамп вже тебе потихеньку списує...
10.11.2025 01:35 Відповісти
Не вистачало щоб потужний янєлох ще когось би боявся.... ну хіба що д'Єрмака та шефа трошечки, поки ніхто не бачить.
10.11.2025 02:01 Відповісти
Схоже, Вован крайні переговори з Т. провалив повністю. Сам вислів "не боїться Трампа" свідчить що зє чи його потужна команда не мають жодного уявлення як потрібно ефективно спілкуватися з нинішньою US адміністрацією (чи свідомо зривають переговори). Питання ж, не в боятися(?), до чого це взагалі, в Україні зараз нема інших проблем чим виясняти стосунки з Т.??? Що за зелений імбец..л??? 73 відсоткові, шо ви вибрали?
10.11.2025 04:14 Відповісти
Ви пропонуєте хабар Трампу давати, як це Катар зробив?
10.11.2025 05:50 Відповісти
Краще навпаки забрати той, що йому Катар дав.
10.11.2025 08:52 Відповісти
Кловуни не бояться один одного, оце так несподіванка.!
10.11.2025 05:52 Відповісти
 
 