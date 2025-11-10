Зеленський в інтерв’ю The Guardian заявив, що не боїться Трампа і має з ним нормальні, ділові відносини.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському виданню The Guardian заявив, що має нормальні відносини з главою США Дональдом Трампом.

Президент пояснив, що українська делегація приїхала до Вашингтона, щоб домовитися про постачання крилатих ракет Tomahawk, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він спростував чутки про те, що Трамп нібито кидав карти поля бою під час перепалки.

"Він нічого не кинув. Я впевнений", - сказав Зеленський.

За його словами, розмова відбулася у спокійному, діловому форматі. Зеленський схарактеризував відносини з Трампом як "нормальні", "ділові" та "конструктивні".

Президент погодився, що "всі у світі" певною мірою бояться Трампа, але зазначив, що це не стосується його:

"Ні… ми не вороги Америки. Ми друзі. То чому ми повинні боятися?" - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що США є стратегічним партнером України, і висловив повагу до американського народу, який обрав Трампа своїм президентом.

"Трампа обрав його народ. Ми повинні поважати вибір, зроблений американським народом...", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україну та США об’єднують спільні цінності - свобода, демократія та боротьба проти імперіалістичних амбіцій Росії.

Нагадаємо, під час інтерв’ю Зеленський повідомив, що Україна хоче замовити в американських виробників 27 систем ППО Patriot.

На запитання, чи достатньо роблять ЄС і Велика Британія напередодні зими для України, Зеленський відповів:

"Ніколи не достатньо. Достатньо, коли закінчиться війна. І достатньо, коли Путін зрозуміє, що він повинен зупинитися".

Також Зеленський наголосив, що Чарльз ІІІ зіграв вирішальну роль у заохоченні Трампа допомагати Україні.

