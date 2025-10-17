Зустріч Зеленського з Трампом у Вашингтоні. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп почали двосторонню зустріч у Білому домі.
Цензор.НЕТ публікує трансляцію наживо зустрічі президентів США та України у Білому домі.
Думав - мій Хром глючить, але ні - в Опері теж не відкривається.
Ландан із де кепітал оф Грейт Брітн
Ранг і посада зустрічаючої сторони має відповідати рангу і посаді глави іноземної делегації.
Хто зустрічає: Керівник, який запросив делегацію, зазвичай зустрічає особисто. У виняткових випадках це може бути один з його заступників.
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї!
Яких гарантій безпеки для України очікувати від Будапешт 2025 ?