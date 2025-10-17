УКР
3 990 16

Зустріч Зеленського з Трампом у Вашингтоні. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп почали двосторонню зустріч у Білому домі.  

Цензор.НЕТ публікує трансляцію наживо зустрічі президентів США та України у Білому домі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Трамп розпочали зустріч у США. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25837) США (24542) Трамп Дональд (7375)
Топ коментарі
+5
Відео відсутне.
Думав - мій Хром глючить, але ні - в Опері теж не відкривається.
17.10.2025 20:48 Відповісти
17.10.2025 20:48 Відповісти
+2
Зеля знову без перекладача ?
Ландан із де кепітал оф Грейт Брітн
17.10.2025 20:50 Відповісти
17.10.2025 20:50 Відповісти
+2
При зустрічі в Вашингтоні, в аєропорту Зеленського з української сторони зустрічав Єрмак і члени екіпажу літака, які прилетіли з ним, а з американської одна представниця з адміністрації Трампа і представник військового командування,.....це просто жах і сором за таку зустріч президента. Навіть представників африканських країн, краще зустрічають.
17.10.2025 20:51 Відповісти
17.10.2025 20:51 Відповісти
Коментувати
А казали без преси
17.10.2025 20:44 Відповісти
17.10.2025 20:44 Відповісти
Надіюсь, що на зустрічі без преси, приймуть насправді глобальні та позитивні для нас рішення.
17.10.2025 20:48 Відповісти
17.10.2025 20:48 Відповісти
красівоє! )) явно зустріч двох сліпоглухонімих ))
17.10.2025 20:50 Відповісти
17.10.2025 20:50 Відповісти
"Ландан із де кепітал оф Вєлікобрітанія" (С) ))
17.10.2025 20:53 Відповісти
17.10.2025 20:53 Відповісти
в аеропорту
17.10.2025 20:52 Відповісти
17.10.2025 20:52 Відповісти
За зустріч іноземної делегації в аеропорту відповідає особа, яка запрошувала делегацію, або один з її заступників. Рівень зустрічаючої сторони повинен відповідати рівню гостя, тому високих посадовців зустрічають відповідні керівники або їхні заступники з урахуванням протокольних правил. Рівень відповідності:
Ранг і посада зустрічаючої сторони має відповідати рангу і посаді глави іноземної делегації.
Хто зустрічає: Керівник, який запросив делегацію, зазвичай зустрічає особисто. У виняткових випадках це може бути один з його заступників.
17.10.2025 21:09 Відповісти
17.10.2025 21:09 Відповісти
за дєрьмака переживаю, як не як друга сторона ))
17.10.2025 20:52 Відповісти
17.10.2025 20:52 Відповісти
Будапешт 1994 р. - Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї!

Яких гарантій безпеки для України очікувати від Будапешт 2025 ?
17.10.2025 20:53 Відповісти
17.10.2025 20:53 Відповісти
Оце тобі ось, а завтра прийдеш по колеса.
17.10.2025 21:00 Відповісти
17.10.2025 21:00 Відповісти
Цей рудий кондом заявив, що українці і росіяни багато чим схожі.
17.10.2025 21:08 Відповісти
17.10.2025 21:08 Відповісти
Так же схожі як американці на мексиканців
17.10.2025 21:33 Відповісти
17.10.2025 21:33 Відповісти
Джавеліни і болото врятували Київ, от же ж падло...
17.10.2025 21:12 Відповісти
17.10.2025 21:12 Відповісти
Вова ты сильный лидер! Не подведи сынок!
17.10.2025 21:28 Відповісти
17.10.2025 21:28 Відповісти
 
 