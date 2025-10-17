РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9526 посетителей онлайн
Новости Видео Встреча Трампа и Зеленского Встреча Зеленского с Трампом
1 917 11

Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп начали двустороннюю встречу в Белом доме.

Цензор.НЕТ публикует прямую трансляцию встречи президентов США и Украины в Белом доме.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Трамп начали встречу в США. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (22276) США (28086) Трамп Дональд (6822)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Відео відсутне.
Думав - мій Хром глючить, але ні - в Опері теж не відкривається.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А казали без преси
показать весь комментарий
17.10.2025 20:44 Ответить
Надіюсь, що на зустрічі без преси, приймуть насправді глобальні та позитивні для нас рішення.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:48 Ответить
Відео відсутне.
Думав - мій Хром глючить, але ні - в Опері теж не відкривається.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:48 Ответить
красівоє! )) явно зустріч двох сліпоглухонімих ))
показать весь комментарий
17.10.2025 20:50 Ответить
Зеля знову без перекладача ?
Ландан із де кепітал оф Грейт Брітн
показать весь комментарий
17.10.2025 20:50 Ответить
"Ландан із де кепітал оф Вєлікобрітанія" (С) ))
показать весь комментарий
17.10.2025 20:53 Ответить
При зустрічі в Вашингтоні, в аєропорту Зеленського з української сторони зустрічав Єрмак і члени екіпажу літака, які прилетіли з ним, а з американської одна представниця з адміністрації Трампа і представник військового командування,.....це просто жах і сором за таку зустріч президента. Навіть представників африканських країн, краще зустрічають.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:51 Ответить
в аеропорту
показать весь комментарий
17.10.2025 20:52 Ответить
за дєрьмака переживаю, як не як друга сторона ))
показать весь комментарий
17.10.2025 20:52 Ответить
Будапешт 1994 р. - Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї!

Яких гарантій безпеки для України очікувати від Будапешт 2025 ?
показать весь комментарий
17.10.2025 20:53 Ответить
Оце тобі ось, а завтра прийдеш по колеса.
показать весь комментарий
17.10.2025 21:00 Ответить
 
 