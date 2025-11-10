Зеленский в интервью The Guardian заявил, что не боится Трампа и имеет с ним нормальные, деловые отношения.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian заявил, что имеет нормальные отношения с главой США Дональдом Трампом.
Зеленский опроверг сообщения о конфликте с Трампом
Президент пояснил, что украинская делегация приехала в Вашингтон, чтобы договориться о поставках крылатых ракет Tomahawk, сообщает Цензор.НЕТ.
Он опроверг слухи о том, что Трамп якобы бросал карты с поля боя во время перепалки.
"Он ничего не бросил. Я уверен", - сказал Зеленский.
По его словам, разговор прошел в спокойном, деловом формате. Зеленский охарактеризовал отношения с Трампом как "нормальные", "деловые" и "конструктивные".
"Мы не враги Америки. Мы друзья"
Президент согласился, что "все в мире" в определенной степени боятся Трампа, но отметил, что это не касается его:
"Нет... мы не враги Америки. Мы друзья. Так почему мы должны бояться?" - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что США являются стратегическим партнером Украины, и выразил уважение к американскому народу, избравшему Трампа своим президентом.
"Трампа избрал его народ. Мы должны уважать выбор, сделанный американским народом...", - подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что Украину и США объединяют общие ценности – свобода, демократия и борьба против империалистических амбиций России.
Напомним, во время интервью Зеленский сообщил, что Украина хочет заказать у американских производителей 27 систем ПВО Patriot.
На вопрос, достаточно ли делают ЕС и Великобритания в преддверии зимы для Украины, Зеленский ответил:
"Никогда не достаточно. Достаточно, когда закончится война. И достаточно, когда Путин поймет, что он должен остановиться".
Также Зеленский подчеркнул, что Чарльз III сыграл решающую роль в поощрении Трампа помогать Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- навіть продають в зменшеному обсязі
- з томагавками його прокатили
.....в якому місці в нього хороші відносини з США?
ганебно програти війну з українським народом..
це його подяковані хлу за підтримку на виборах.
Не пропустіть на ваших екранах!!!!
і демократів обирав народ..
але трумп цього не визнає..
поки не здохне,,
З тих пір ЗЄ його не боїться але про всяк випадок дупу лиже. 😁