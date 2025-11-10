РУС
Зеленский в интервью The Guardian заявил, что не боится Трампа и имеет с ним нормальные, деловые отношения.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian заявил, что имеет нормальные отношения с главой США Дональдом Трампом.

Президент пояснил, что украинская делегация приехала в Вашингтон, чтобы договориться о поставках крылатых ракет Tomahawk, сообщает Цензор.НЕТ.

Он опроверг слухи о том, что Трамп якобы бросал карты с поля боя во время перепалки.

"Он ничего не бросил. Я уверен", - сказал Зеленский.

По его словам, разговор прошел в спокойном, деловом формате. Зеленский охарактеризовал отношения с Трампом как "нормальные", "деловые" и "конструктивные".

Читайте: Чарльз III сыграл решающую роль в поощрении Трампа помогать Украине, - Зеленский

"Мы не враги Америки. Мы друзья"

Президент согласился, что "все в мире" в определенной степени боятся Трампа, но отметил, что это не касается его:

"Нет... мы не враги Америки. Мы друзья. Так почему мы должны бояться?" - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что США являются стратегическим партнером Украины, и выразил уважение к американскому народу, избравшему Трампа своим президентом.

"Трампа избрал его народ. Мы должны уважать выбор, сделанный американским народом...", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп выдвинул заместителя Келлога - Джона Коула на должность спецпосланника в Беларуси

Президент добавил, что Украину и США объединяют общие ценности – свобода, демократия и борьба против империалистических амбиций России.

Напомним, во время интервью Зеленский сообщил, что Украина хочет заказать у американских производителей 27 систем ПВО Patriot.

На вопрос, достаточно ли делают ЕС и Великобритания в преддверии зимы для Украины, Зеленский ответил:

"Никогда не достаточно. Достаточно, когда закончится война. И достаточно, когда Путин поймет, что он должен остановиться".

Также Зеленский подчеркнул, что Чарльз III сыграл решающую роль в поощрении Трампа помогать Украине.

+17
Іди вже у відставку, янелох. Бо не виживеш
10.11.2025 00:14 Ответить
+14
Ділові відносини як у фермера і вівці.
10.11.2025 00:19 Ответить
+10
Ещё год назад были союзниками, теперь не боимся и то хорошо. Тенденция однако...
10.11.2025 00:27 Ответить
- 0 зброї дало США( САМЕ ДАЛО а не продали Европі)
- навіть продають в зменшеному обсязі
- з томагавками його прокатили

.....в якому місці в нього хороші відносини з США?
10.11.2025 00:12 Ответить
Поки що не ******** Україну разом з кацапами - вже добре
10.11.2025 00:18 Ответить
трумп не дає хлу
ганебно програти війну з українським народом..

це його подяковані хлу за підтримку на виборах.
10.11.2025 00:40 Ответить
Іди вже у відставку, янелох. Бо не виживеш
10.11.2025 00:14 Ответить
Не посадили - вже добре.
10.11.2025 00:14 Ответить
Не їдять разом за шторами мівіну?
10.11.2025 00:15 Ответить
Ділові відносини як у фермера і вівці.
10.11.2025 00:19 Ответить
"Сталеві яйця -2"
Не пропустіть на ваших екранах!!!!
10.11.2025 00:22 Ответить
Треба перевірити, чи добре приварені.
10.11.2025 08:50 Ответить
Ещё год назад были союзниками, теперь не боимся и то хорошо. Тенденция однако...
10.11.2025 00:27 Ответить
Союзниками ніколи не були, не треба перебріхувати.
10.11.2025 00:29 Ответить
Були партнерами. Вже ні.
10.11.2025 02:04 Ответить
трумпа обрав народ..
і демократів обирав народ..
але трумп цього не визнає..
10.11.2025 00:32 Ответить
хло не зупиниться..
поки не здохне,,
10.11.2025 00:33 Ответить
та ясний х...трампа 🤠 не боїшся ,бо маєте отдного на двох начальника в кремлі ,а чого ти 🤡 чорт , Порошенко сциш ?!!!...
10.11.2025 00:42 Ответить
Чем же так заворожил король рыжего идиота? Наверное чайком его приворотным по рецепту бабки напоил на веранде букенгемского дворца..
10.11.2025 01:01 Ответить
Трамп один раз спустив ЗЄ сходами.
З тих пір ЗЄ його не боїться але про всяк випадок дупу лиже. 😁
10.11.2025 01:16 Ответить
Пізно Вова всрався, Трамп вже тебе потихеньку списує...
10.11.2025 01:35 Ответить
10.11.2025 01:57 Ответить
10.11.2025 05:29 Ответить
Не вистачало щоб потужний янєлох ще когось би боявся.... ну хіба що д'Єрмака та шефа трошечки, поки ніхто не бачить.
10.11.2025 02:01 Ответить
Схоже, Вован крайні переговори з Т. провалив повністю. Сам вислів "не боїться Трампа" свідчить що зє чи його потужна команда не мають жодного уявлення як потрібно ефективно спілкуватися з нинішньою US адміністрацією (чи свідомо зривають переговори). Питання ж, не в боятися(?), до чого це взагалі, в Україні зараз нема інших проблем чим виясняти стосунки з Т.??? Що за зелений імбец..л??? 73 відсоткові, шо ви вибрали?
10.11.2025 04:14 Ответить
Ви пропонуєте хабар Трампу давати, як це Катар зробив?
10.11.2025 05:50 Ответить
Краще навпаки забрати той, що йому Катар дав.
10.11.2025 08:52 Ответить
Кловуни не бояться один одного, оце так несподіванка.!
10.11.2025 05:52 Ответить
 
 