Чарльз ІІІ зіграв вирішальну роль у заохоченні Трампа допомагати Україні, - Зеленський

Король Великої Британії Чарльз III відіграв вирішальну закулісну роль у заохоченні президента США Дональда Трампа до більш активної підтримки України.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чарльз III вплинув на Трампа 

За словами президента, після напруженої публічної зустрічі з Дональдом Трампом у лютому в Овальному кабінеті Білого дому, де між президентами сталася суперечка, ситуація змінилася завдяки королю Чарльз ІІІ.

Видання нагадало, що під час візиту до Великої Британії у вересні Трамп провів особисту зустріч з королем.

"Я не знаю всіх подробиць, але, як я розумію, Його Величність надіслав президенту Трампу кілька важливих сигналів",- сказав Зеленський.

Він додав, що Трамп поважає короля та вважає його "дуже важливим", що є щирим компліментом, який, на його думку, американський президент не адресує "багатьом людям".

Чарльз III прихильний до українців 

"Його Величність дуже чутливий до нашого народу. Можливо, "чутливий" – не зовсім правильне слово. Він дуже підтримує нас",- сказав український лідер.

  • Нагадаємо, що раніше видання The Telegraph король Великої Британії Чарльз ІІІ відіграв ключову роль у переконанні Дональда Трампа, що Україна може перемогти Росію у війні. Приватні розмови монарха з президентом США під час недавнього візиту були "дуже важливими".

Топ коментарі
+9
Ось так, Чарльз III, бореться з ворогами України, а зеленський з єрмаком, рятують убивць Українців,- вагнерівців, беркутню, зрадників України!!!
10.11.2025 00:09 Відповісти
+7
Вони використовують нас як дешеву торпеду проти московії, як наркомана на зоні змушують атакувати ціль за дозу.
10.11.2025 00:12 Відповісти
+6
А НАФІГА НАМ ТИ?

- Англія за нас робить дипломатію
- Франція теж
- Італія переконує США
- США дає зброю

.....конткретно Зермак що роблять крім як крадуть?
10.11.2025 00:05 Відповісти
Или рыжий просто рассказал как они с его братом у Эпштейна зависали.
10.11.2025 00:05 Відповісти
Завдання усіх ЗЕ в уряді і при владі тримати в стійлі усіх какая разніца і хуженебудет, або за гроші їх відмазувати чи випускати за кордон щоб вони не зруйнували країну з середини своєю антидержавницькою з самого початку позицією.
10.11.2025 10:13 Відповісти
Ти правий, ******, використовує орків ******вських, як гній для удобрення теренів України, з лютого 2014 року!!
10.11.2025 02:24 Відповісти
То чому у 2014 не було виконано будапештський меморандум?
10.11.2025 02:44 Відповісти
Artcore, скавулиш? Угу, кацапські боти пробують формувати суспільну думку в Україні.
10.11.2025 04:29 Відповісти
Artcore повністю повторює рашистську пропаганду, типу того, що Україну використовують против "матушкі-росії". І намагається це втолмачувати громадянам України.
10.11.2025 10:06 Відповісти
Сашко, не ганьбись i не підміняй поняття і ворогів. Більше 50 країн підтримують наш уряд і президента обраного більшістю маргіналів у боротьбі з агресором і окупантом ворогом української держави і народу -росссією.
10.11.2025 10:10 Відповісти
В чому це прояаилося ?
10.11.2025 00:11 Відповісти
Лисий лисого спросiл: чем ти бороду красiл?
10.11.2025 00:20 Відповісти
Набридло читати бред Зеленського , так як правди там немає,
а тільки брехня і популізм про інших !!
Що ти конкретно корисного зробив для нашої армії і перемоги
в Україні , ЗепреЗеденте?
Ніц , і це правда 😡
10.11.2025 00:27 Відповісти
10.11.2025 05:31 Відповісти
Якщо під час війни проти москальських окупантів - питаннями безпеки України - більше від Зеленського переймається Британська Королівська сім'я - то може нам усім перейти під Британську Корону.
Тоді визволення України від москальських окупантів стане реальним.
А судова і правоохоронна система Великої Британії займеться бандою Єрмака-Зеленського-Міндіча.
10.11.2025 01:11 Відповісти
Непогана ідея...добавлю до вищенаписаного Вами...й рубильниками п@дли перестануть гратись, ціни на паливо, світло та комуналку малювати перестануть, офшори їх розкуркулимо.
10.11.2025 05:47 Відповісти
Король Чарльз шляхетна людина і дійсно королевська родина добре ставиться до України. Так було і раніше, коли ще була жива Єлізавета II.
10.11.2025 10:12 Відповісти
боже храни Короля!
11.11.2025 11:16 Відповісти
 
 