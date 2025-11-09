Чарльз ІІІ зіграв вирішальну роль у заохоченні Трампа допомагати Україні, - Зеленський

Король Великої Британії Чарльз III відіграв вирішальну закулісну роль у заохоченні президента США Дональда Трампа до більш активної підтримки України.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чарльз III вплинув на Трампа

За словами президента, після напруженої публічної зустрічі з Дональдом Трампом у лютому в Овальному кабінеті Білого дому, де між президентами сталася суперечка, ситуація змінилася завдяки королю Чарльз ІІІ.

Видання нагадало, що під час візиту до Великої Британії у вересні Трамп провів особисту зустріч з королем.

"Я не знаю всіх подробиць, але, як я розумію, Його Величність надіслав президенту Трампу кілька важливих сигналів",- сказав Зеленський.

Він додав, що Трамп поважає короля та вважає його "дуже важливим", що є щирим компліментом, який, на його думку, американський президент не адресує "багатьом людям".

Чарльз III прихильний до українців

"Його Величність дуже чутливий до нашого народу. Можливо, "чутливий" – не зовсім правильне слово. Він дуже підтримує нас",- сказав український лідер.

Нагадаємо, що раніше видання The Telegraph король Великої Британії Чарльз ІІІ відіграв ключову роль у переконанні Дональда Трампа, що Україна може перемогти Росію у війні. Приватні розмови монарха з президентом США під час недавнього візиту були "дуже важливими".

