Чарльз ІІІ зіграв вирішальну роль у заохоченні Трампа допомагати Україні, - Зеленський
Король Великої Британії Чарльз III відіграв вирішальну закулісну роль у заохоченні президента США Дональда Трампа до більш активної підтримки України.
Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.
Чарльз III вплинув на Трампа
За словами президента, після напруженої публічної зустрічі з Дональдом Трампом у лютому в Овальному кабінеті Білого дому, де між президентами сталася суперечка, ситуація змінилася завдяки королю Чарльз ІІІ.
Видання нагадало, що під час візиту до Великої Британії у вересні Трамп провів особисту зустріч з королем.
"Я не знаю всіх подробиць, але, як я розумію, Його Величність надіслав президенту Трампу кілька важливих сигналів",- сказав Зеленський.
Він додав, що Трамп поважає короля та вважає його "дуже важливим", що є щирим компліментом, який, на його думку, американський президент не адресує "багатьом людям".
Чарльз III прихильний до українців
"Його Величність дуже чутливий до нашого народу. Можливо, "чутливий" – не зовсім правильне слово. Він дуже підтримує нас",- сказав український лідер.
- Нагадаємо, що раніше видання The Telegraph король Великої Британії Чарльз ІІІ відіграв ключову роль у переконанні Дональда Трампа, що Україна може перемогти Росію у війні. Приватні розмови монарха з президентом США під час недавнього візиту були "дуже важливими".
- Англія за нас робить дипломатію
- Франція теж
- Італія переконує США
- США дає зброю
.....конткретно Зермак що роблять крім як крадуть?
а тільки брехня і популізм про інших !!
Що ти конкретно корисного зробив для нашої армії і перемоги
в Україні , ЗепреЗеденте?
Ніц , і це правда 😡
Тоді визволення України від москальських окупантів стане реальним.
А судова і правоохоронна система Великої Британії займеться бандою Єрмака-Зеленського-Міндіча.