Зеленський зустрівся з королем Британії Чарльзом III у Лондоні. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 24 жовтня, прибув до Великої Британії на зустріч "Коаліції охочих" та зустрівся з королем Чарльзом III у Віндзорському замку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише BBC.
Третя зустріч за рік
Як зазначається, після прибуття до Віндзорського замку на честь українського президента пролунав гімн України й королівський салют.
Потім Зеленського запросили оглянути 1-й батальйон гвардії гренадерів, після чого запросили всередину до замку.
Зеленський також зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і візьме участь у засіданні "Коаліції охочих".
У другій половині дня в Лондоні має відбутись засідання "коаліції рішучих" у гібридному форматі.
Попередня зустріч "Коаліції охочих" відбулася 4 вересня в Парижі. Тоді в ній взяли участь представники з 38 країн.
Що передувало
Нагадаємо, попередній раз Зеленський зустрічався з Чарльзом III 23 червня. Аудієнція у короля відбулася перед низкою політичних зустрічей президента України в Лондоні.
Зеленський також бачився з королем на початку березня, у Сандрингемському замку в Норфолку, куди президент прибув на запрошення монарха.
Зустрічі з королями, президентами, прем'єрами , духовними особами ... гарні готелі , смачна їжа, чудовий шопінг, інтерв'ю, відосики - ТАКА КРАСА у ЛІДОРА та його свити . І все це завдяки нескінченій війні .
ЛІДОРА, я помітив, аж перекошує та трусить, коли він чує про мир, перемир'я, перемовини про заморозку війні!