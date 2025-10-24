Зеленський зустрівся з королем Британії Чарльзом III у Лондоні. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 24 жовтня, прибув до Великої Британії на зустріч "Коаліції охочих" та зустрівся з королем Чарльзом III у Віндзорському замку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише BBC.

Третя зустріч за рік

Як зазначається, після прибуття до Віндзорського замку на честь українського президента пролунав гімн України й королівський салют.

Потім Зеленського запросили оглянути 1-й батальйон гвардії гренадерів, після чого запросили всередину до замку.

Зеленський також зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і візьме участь у засіданні "Коаліції охочих".

У другій половині дня в Лондоні має відбутись засідання "коаліції рішучих" у гібридному форматі.

Попередня зустріч "Коаліції охочих" відбулася 4 вересня в Парижі. Тоді в ній взяли участь представники з 38 країн.

Що передувало

Нагадаємо, попередній раз Зеленський зустрічався з Чарльзом III 23 червня. Аудієнція у короля відбулася перед низкою політичних зустрічей президента України в Лондоні.

Зеленський також бачився з королем на початку березня, у Сандрингемському замку в Норфолку, куди президент прибув на запрошення монарха.