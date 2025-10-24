РУС
Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III в Лондоне. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 октября, прибыл в Великобританию на встречу "Коалиции желающих" и встретился с королем Чарльзом III в Виндзорском замке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.

Третья встреча за год

Как отмечается, по прибытии в Виндзорский замок в честь украинского президента прозвучал гимн Украины и королевский салют.

Затем Зеленского пригласили осмотреть 1-й батальон гвардии гренадеров, после чего пригласили внутрь замка.

Зеленский также встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и примет участие в заседании "Коалиции желающих".

Во второй половине дня в Лондоне должно состояться заседание "коалиции решительных" в гибридном формате.

Предыдущая встреча "Коалиции желающих" состоялась 4 сентября в Париже. Тогда в ней приняли участие представители из 38 стран.

Что предшествовало

Напомним, предыдущий раз Зеленский встречался с Чарльзом III 23 июня. Аудиенция у короля состоялась перед рядом политических встреч президента Украины в Лондоне.

Зеленский также виделся с королем в начале марта, в Сандрингемском дворце в Норфолке, куда президент прибыл по приглашению монарха.

