Король Чарльз убедил Трампа, что Украина может победить РФ, - The Telegraph

Король Великобритании Чарльз III сыграл ключевую роль в убеждении Дональда Трампа, что Украина может победить Россию в войне. Частные разговоры монарха с президентом США во время недавнего визита были "очень важными".

На этой неделе глава Белого дома заявил, что Украина имеет возможность вернуть всю свою территорию. Такая риторика резко отличалась от предыдущих заявлений Трампа о том, что Украина должна отказаться от части территорий, чтобы прекратить войну.

Изменение позиции Трампа произошло после встречи с Владимиром Зеленским во время Генассамблеи ООН. В офисе президента Украины высоко оценили роль короля Великобритании Чарльза III и премьера Кира Стармера в убеждении Трампа поддерживать Украину.

Дипломатические источники отмечают, что быстрое изменение мнения Трампа связано с частными встречами с королем Чарльзом во время его государственного визита, на которых обсуждалась ситуация в Украине.

Король Великобритании принимал Трампа и его семью в Виндзорском замке, сопровождая их в течение дня мероприятий и во время обеда и ужина. Во время государственного банкета в речи политического тона он один раз упомянул Украину.

"Наши страны имеют самые тесные отношения в области обороны, безопасности и разведки. В двух мировых войнах мы вместе боролись против сил тирании. Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", - заявил Чарльз, обращаясь к Трампу.

Король был решительным сторонником сопротивления Украины российскому вторжению: в марте он пригласил Зеленского на чай в Сандрингеме, через несколько дней после встречи украинского президента с Трампом и Джей Ди Вэнсом в Белом доме.

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил европейским коллегам, что изменение тона Дональда Трампа в отношении Украины следует рассматривать "как можно более позитивно".

По словам Рубио, Трамп "очень зол" на Владимира Путина из-за игнорирования его попыток положить конец войне в Украине, что, по его словам, повлияло на его новую позицию.

Напомним, накануне Трамп заявил, что российская экономика "летит к черту" в то время, когда армия РФ продолжает бомбить украинские города.