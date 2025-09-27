РУС
Король Чарльз убедил Трампа, что Украина может победить РФ, - The Telegraph

Изменение позиции Трампа по Украине связано с королем Чарльзом

Король Великобритании Чарльз III сыграл ключевую роль в убеждении Дональда Трампа, что Украина может победить Россию в войне. Частные разговоры монарха с президентом США во время недавнего визита были "очень важными".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

На этой неделе глава Белого дома заявил, что Украина имеет возможность вернуть всю свою территорию. Такая риторика резко отличалась от предыдущих заявлений Трампа о том, что Украина должна отказаться от части территорий, чтобы прекратить войну.

Изменение позиции Трампа произошло после встречи с Владимиром Зеленским во время Генассамблеи ООН. В офисе президента Украины высоко оценили роль короля Великобритании Чарльза III и премьера Кира Стармера в убеждении Трампа поддерживать Украину.

Дипломатические источники отмечают, что быстрое изменение мнения Трампа связано с частными встречами с королем Чарльзом во время его государственного визита, на которых обсуждалась ситуация в Украине.

Король Великобритании принимал Трампа и его семью в Виндзорском замке, сопровождая их в течение дня мероприятий и во время обеда и ужина. Во время государственного банкета в речи политического тона он один раз упомянул Украину.

"Наши страны имеют самые тесные отношения в области обороны, безопасности и разведки. В двух мировых войнах мы вместе боролись против сил тирании. Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", - заявил Чарльз, обращаясь к Трампу.

Король был решительным сторонником сопротивления Украины российскому вторжению: в марте он пригласил Зеленского на чай в Сандрингеме, через несколько дней после встречи украинского президента с Трампом и Джей Ди Вэнсом в Белом доме.

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил европейским коллегам, что изменение тона Дональда Трампа в отношении Украины следует рассматривать "как можно более позитивно".

По словам Рубио, Трамп "очень зол" на Владимира Путина из-за игнорирования его попыток положить конец войне в Украине, что, по его словам, повлияло на его новую позицию.

Напомним, накануне Трамп заявил, что российская экономика "летит к черту" в то время, когда армия РФ продолжает бомбить украинские города.

Придуркуватість трампа не має меж тож зарано бити в барабани.
27.09.2025 10:31 Ответить
Король , мабуть, просто нагадав забудовнику про В'єтнам, який менший за США раз в 28.... Got save the Queen!
27.09.2025 10:37 Ответить
якщо Трамп дасть Томагавки
27.09.2025 10:28 Ответить
якщо Трамп дасть Томагавки
27.09.2025 10:28 Ответить
ага , і заборонить ними бити по території парашії , як вже було з іншим озброєнням (((
27.09.2025 11:11 Ответить
27.09.2025 10:29 Ответить
Придуркуватість трампа не має меж тож зарано бити в барабани.
27.09.2025 10:31 Ответить
...бити в тулумбаси, як негри в Африці (це в Америці вони афроамериканці , в Африці - досі негри).
27.09.2025 11:38 Ответить
Король , мабуть, просто нагадав забудовнику про В'єтнам, який менший за США раз в 28.... Got save the Queen!
27.09.2025 10:37 Ответить
Королеві царство небесне . Боже, бережи короля ((
27.09.2025 11:14 Ответить
Щоб там не розповідали про обмеженість влади короля при конституційній монархії, але неофіційна влада королів все рівно сильна. Бо менталітет народу змінюється повільно і довіряють більше монарху ніж всяким прем'єрам і президентам, що змінюються як калейдоскоп, і ведуть себе як врємєньщики. Може пора зняти деякі обмеження влади короля і тоді правління бо уже ефективнішим?
27.09.2025 11:49 Ответить
Тоді вже King, бо Queen вже кілька років немає...
27.09.2025 11:54 Ответить
Трамп прислухається тільки до королів.
Мабуть і себе вважає королем)
27.09.2025 10:39 Ответить
Писаки от понапридумують
27.09.2025 10:40 Ответить
Неофіційна влада Короля як і раніше сильна, хоч за конституцією вона обмежена. Всі ці прем'єри і президенти не варті і нігтя Короля, а тим більше покійної Королеви.
27.09.2025 11:52 Ответить
Король за визначенням - не лох.
27.09.2025 10:41 Ответить
та і знає Король ,хто світом править , з часів розп'ятого Христа ...якраз те , чого незнає і не зможе зрозуміти трамп ... ...
27.09.2025 10:48 Ответить
Я переконав сусіда, що той може кинути пити.
Той побіг за пляшкою.
Так тримати.
27.09.2025 10:53 Ответить
Трамп вже не пам'ятає, що то за дідусь біля нього терся.
27.09.2025 11:04 Ответить
27.09.2025 11:05 Ответить
Пророческий) фильм "Горячие головы" стоит пересмотреть для понимания. Сбылось, емае.
27.09.2025 11:16 Ответить
Є також хороші фільми про США, це "Влада" (2018) і "Не дивіться на верх". Варто подивитися.
27.09.2025 11:41 Ответить
хай англосакси воюють з кацапами - а українці спостерігають.король з борисом в атаку !!!
27.09.2025 11:41 Ответить
Саме англосаксів кацапи найбільше ненавидять на Заході, бо ті завжди ефективно їм протистояли. Поки є англійська корона - західній цивілізації нема чого боятися... Кацапські вороги - це точно наші друзі.
27.09.2025 11:56 Ответить
Брити завжди воюють чужими руками.
27.09.2025 12:06 Ответить
Під час Другої світової в армії союзників одні негри були, так?
27.09.2025 12:08 Ответить
 
 