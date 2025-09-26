5 109 33
Трамп о России: Их экономика летит к черту, а они бомбардируют все подряд
Президент США Дональд Трамп заявил, что российская экономика "летит к черту" в то время, когда армия РФ продолжает бомбить украинские города.
Передает его слова Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Я очень недоволен тем, что делает Россия, и тем, что делает президент Путин, мне это совсем не нравится", - сказал президент США.
Трамп подчеркнул, что россияне "убивают людей без всякой причины", и дела РФ идут очень плохо - с учетом того, что они поставили на карту все.
"Их экономика летит к черту, а они бомбардируют все подряд", - добавил он.
