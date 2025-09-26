РУС
Новости Заявления Трампа
5 109 33

Трамп о России: Их экономика летит к черту, а они бомбардируют все подряд

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что российская экономика "летит к черту" в то время, когда армия РФ продолжает бомбить украинские города.

Передает его слова Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я очень недоволен тем, что делает Россия, и тем, что делает президент Путин, мне это совсем не нравится", - сказал президент США.

Трамп подчеркнул, что россияне "убивают людей без всякой причины", и дела РФ идут очень плохо - с учетом того, что они поставили на карту все.

"Их экономика летит к черту, а они бомбардируют все подряд", - добавил он.

Автор: 

россия (97378) Трамп Дональд (6696) война в Украине (6292)
Топ комментарии
+21
витрачати час на його цитати, якими заповнені всі ЗМІ і соціальні мережі - це пуста витрата часу, через те що він генерує випадкові думки або під впливом щохвилинного настрою, або під впливом останнього спілкування з людиною свого створенного ним оточення. На наступний день, або через годину він може сказати і протилежні речі. Або навіть у тій же промові, як це і було. Тому до політики це вже перестє мати відношення, скоріше - до медицини. Вік, та і ще на підвалинах "чудової" освіти, все ж бере своє. Головне, щоб це не призвело до якихось дуже глобальних катастроф накшталт захоплення Тайваню, чи чогось подібного.
26.09.2025 03:05 Ответить
+11
Я вчора подивилася що росіяни пишуть у своїх пабликах: "Що будуть жерти лопухи і витиратися лопухами, але воювати не перестануть і путін впердe". Поголів'я невиправне.
26.09.2025 04:52 Ответить
+9
трампа на Цензорі коментують частіше, ніж на Fox News.
Ці новини настільки ж цікаві, як і новини про щоденні висери алкомєдвєдєва.
26.09.2025 02:16 Ответить
@ "А що https://x.com/SIKORA_slava/status/1971279850720854279?t=qlU2Ro2lGzXvX3u48y-9iw&s=19 означає буква "Ч" у слові Чебурашка?
26.09.2025 02:03 Ответить
Так само як і буква "Г" у слові Гена.
26.09.2025 03:43 Ответить
26.09.2025 02:16 Ответить
не скажіть - вже третій день тримає лінійку Трамп ... Й третій день заливається жовчу соловйовщина - приємно їх такими бачити
26.09.2025 02:46 Ответить
26.09.2025 03:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vDPVURllZlA&t=2971s

Пекін вважає що новояз й Трампа проти Путіна надовго , а значить й підуть дії ( ну не відміниться продаж НАТО як мінімум)

от не скажіть , я не слухаючи ще це відео , зробила висновок з новини про ядерну бомбу для США від Самого ИНА . - ху попросив СІ включити Ина?
26.09.2025 03:50 Ответить
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ac172095b13398c49f5c154f334a49e822f5f9ba67315e1a80ca4d388f1cfae2JmltdHM9MTc1ODc1ODQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly9mb2N1cy51YS91ay92b2VubnllLW5vdm9zdGkvNzI1OTMwLXBlcmVob3BsZW5ueWEtbGl0YWtpdi1yZi1zc2hhLXBpZG55YWxpLWYtMTYtYmlseWEtYWx5YXNraS12c2ktcG9kcm9iaWNp&ntb=1

рашка ад Аляскою
26.09.2025 02:43 Ответить
червоний килим постелили ?
26.09.2025 03:07 Ответить
Кольору поноса? Так.
26.09.2025 03:11 Ответить
Все чітко по-плану: росія вертається в 1917 рік. Правда тепер замість царя - путін, замість дефіциту хліба - дефіцит бензин.

Але революція, схоже, не повториться. Вони скоріше на коней та ведмедів «пересядуть», ніж влаштують бунт.
26.09.2025 03:12 Ответить
Я вчора подивилася що росіяни пишуть у своїх пабликах: "Що будуть жерти лопухи і витиратися лопухами, але воювати не перестануть і путін впердe". Поголів'я невиправне.
26.09.2025 04:52 Ответить
Всі москалі психічно хворі, це відомо вже давно і це невиліковно.
26.09.2025 07:06 Ответить
У Каддафи была всенародная поддержка. Закончил с черенком в жопе...
26.09.2025 07:38 Ответить
ну делать выборку по одному 2 пабликаах вообще ни о чем)))у нас есть тоже упоротые паблики свидетелей кордонів 91 и кубани в составе Украины.
26.09.2025 08:40 Ответить
Ничего подобного, я у них в пабликах читал что песков который говорит потерпеть может идти в задницу и что дед идиот из-за своей движухи все просрал
26.09.2025 08:50 Ответить
То вони триндять поки смаленим вовком не запахне.
26.09.2025 09:14 Ответить
Бо монархісти, що зазнали поразки у 1917, але взяли контрреволюційний реванш до 1937-45 рр., зробили належні висновки, а саме: значно посилили агітацію та пропаганду, одночасно викорінюючи інакомисліє та фальшуючи історію. Тому повторити 1917 рік вже неможливо: нарід навіть не віддупляє до пуття, що саме сталося у 1917 ("бунт п'яної черні, все взяти та поділити"), а отже - не здатен й павтаріть.
26.09.2025 07:45 Ответить
большинство упоротых зет бойцов покосили в 22-23 годах,пускай располовинит зп кацапов на фронте, вот тогда и увидим реальный уровень пропаганды "Атечества в апаснасти")
26.09.2025 08:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FrZGUORbgiA
26.09.2025 03:38 Ответить
коли даєте посилання , пробийте курсорчик донизу "ентером"- й буде пряме відкривання для нас
26.09.2025 04:02 Ответить
повчи мужа щі варить , є іконка на посилання
26.09.2025 05:41 Ответить
Пишу пультом з приставки на телевайзорі. За компом треба сидіти.
26.09.2025 08:36 Ответить
Лавров заявив, що НАТО і ЄС оголосили Росії "справжню війну"
26.09.2025 05:31 Ответить
Обама - економіка РФ розірвана в клоччя. П.С. Щоб ніхера не робити, США розповідають казочки.
26.09.2025 06:11 Ответить
Трамп узаконив застосування смертної кари
26.09.2025 06:21 Ответить
Щось заглючило старого по колу. Може йому прошивку поміняти?
26.09.2025 06:43 Ответить
Там мікросхему пам'яті міняти треба.
26.09.2025 07:18 Ответить
Там ще лампи.
26.09.2025 08:15 Ответить
Різка критика Росії з боку Трампа є "тактикою переговорів" та має чинити тиск на Кремль, - Білий дім
Зеленський тепер не найбільший клоун, хоч з цього можна порадіти...
26.09.2025 06:45 Ответить
Це і є суть парашників.. без причини робити комусь гірше а гнити самим💩
26.09.2025 08:12 Ответить
Що цікаво - ні одного рашинського топового пропагандиста,поки,не дістали...Ці тварі,що куленепробивні чи невибуховоздатні??
26.09.2025 08:24 Ответить
Неуловимый Джо такой неуловимый потомучто он нах ни кому не надо)
26.09.2025 08:44 Ответить
Телепень
26.09.2025 08:25 Ответить
 
 