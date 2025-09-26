613 8
Трамп про Росію: Їхня економіка летить до біса, а вони бомбардують все підряд
Президент США Дональд Трамп заявив, що російська економіка "летить до біса" в той час, коли армія РФ продовжує бомбардувати українські міста.
Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я дуже незадоволений тим, що робить Росія, і тим, що робить президент Путін, мені це зовсім не подобається", - сказав президент США.
Трамп підкреслив, що росіяни "вбивають людей без жодної причини", і справи РФ ідуть дуже погано – з урахуванням того, що вони поставили на карту все.
"Їхня економіка летить до біса, а вони бомбардують все підряд", - додав він.
Ці новини настільки ж цікаві, як і новини про щоденні висери алкомєдвєдєва.
рашка ад Аляскою
Але революція, схоже, не повториться. Вони скоріше на коней та ведмедів «пересядуть», ніж влаштують бунт.