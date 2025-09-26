Трамп про Росію: Їхня економіка летить до біса, а вони бомбардують все підряд

Президент США Дональд Трамп заявив, що російська економіка "летить до біса" в той час, коли армія РФ продовжує бомбардувати українські міста.

Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я дуже незадоволений тим, що робить Росія, і тим, що робить президент Путін, мені це зовсім не подобається", - сказав президент США.

Трамп підкреслив, що росіяни "вбивають людей без жодної причини", і справи РФ ідуть дуже погано – з урахуванням того, що вони поставили на карту все.

"Їхня економіка летить до біса, а вони бомбардують все підряд", - додав він.

