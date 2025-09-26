УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3937 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Трампа
613 8

Трамп про Росію: Їхня економіка летить до біса, а вони бомбардують все підряд

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що російська економіка "летить до біса" в той час, коли армія РФ продовжує бомбардувати українські міста.

Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я дуже незадоволений тим, що робить Росія, і тим, що робить президент Путін, мені це зовсім не подобається", - сказав президент США.

Трамп підкреслив, що  росіяни "вбивають людей без жодної причини", і справи РФ ідуть дуже погано – з урахуванням того, що вони поставили на карту все.

"Їхня економіка летить до біса, а вони бомбардують все підряд", - додав він.

Читайте: Путін повинен зупинитися. Я у ньому розчарований, - Трамп

Автор: 

росія (67998) Трамп Дональд (7235) війна в Україні (6339)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
@ "А що https://x.com/SIKORA_slava/status/1971279850720854279?t=qlU2Ro2lGzXvX3u48y-9iw&s=19 означає буква "Ч" у слові Чебурашка?
показати весь коментар
26.09.2025 02:03 Відповісти
трампа на Цензорі коментують частіше, ніж на Fox News.
Ці новини настільки ж цікаві, як і новини про щоденні висери алкомєдвєдєва.
показати весь коментар
26.09.2025 02:16 Відповісти
не скажіть - вже третій день тримає лінійку Трамп ... Й третій день заливається жовчу соловйовщина - приємно їх такими бачити
показати весь коментар
26.09.2025 02:46 Відповісти
витрачати час на його цитати, якими заповнені всі ЗМІ і соціальні мережі - це пуста витрата часу, через те що він генерує випадкові думки або під впливом щохвилинного настрою, або під впливом останнього спілкування з людиною свого створенного ним оточення. На наступний день, або через годину він може сказати і протилежні речі. Або навіть у тій же промові, як це і було. Тому до політики це вже перестє мати відношення, скоріше - до медицини. Вік, та і ще на підвалинах "чудової" освіти, все ж бере своє. Головне, щоб це не призвело до якихось дуже глобальних катастроф накшталт захоплення Тайваню, чи чогось подібного.
показати весь коментар
26.09.2025 03:05 Відповісти
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ac172095b13398c49f5c154f334a49e822f5f9ba67315e1a80ca4d388f1cfae2JmltdHM9MTc1ODc1ODQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly9mb2N1cy51YS91ay92b2VubnllLW5vdm9zdGkvNzI1OTMwLXBlcmVob3BsZW5ueWEtbGl0YWtpdi1yZi1zc2hhLXBpZG55YWxpLWYtMTYtYmlseWEtYWx5YXNraS12c2ktcG9kcm9iaWNp&ntb=1

рашка ад Аляскою
показати весь коментар
26.09.2025 02:43 Відповісти
червоний килим постелили ?
показати весь коментар
26.09.2025 03:07 Відповісти
Кольору поноса? Так.
показати весь коментар
26.09.2025 03:11 Відповісти
Все чітко по-плану: росія вертається в 1917 рік. Правда тепер замість царя - путін, замість дефіциту хліба - дефіцит бензин.

Але революція, схоже, не повториться. Вони скоріше на коней та ведмедів «пересядуть», ніж влаштують бунт.
показати весь коментар
26.09.2025 03:12 Відповісти
 
 