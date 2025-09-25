Путін повинен зупинитися. Я у ньому розчарований, - Трамп

Президент США Дональд Трамп припустив, що лідер Туреччини може стати посередником між Володимиром Зеленським і диктатором РФ Володимиром Путіним для врегулювання російсько-української війни.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом країни Реджепом Ердоганом у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"І Путін, і Зеленський поважають Ердогана. Всі поважають Ердогана. Я дуже поважаю Ердогана. Він може мати великий вплив на війну в Україні, якщо захоче, але він вважає за краще залишатися нейтральним", - заявив Трамп.

Голова Білого дому згадав невдалі спроби Росії захопити території України.

Трамп вкотре висловив розчарування Путіним і нагадав про свої слова про "паперового тигра" на адресу Росії.

"Я дуже розчарований у Путіні. А він боровся завзято, боровся довго, і вони втратили мільйони, близько мільйона солдатів. І знаєте, після всіх цих потужних бомбардувань [України] за останні два тижні вони майже не здобули території. Тільки подумайте. Вони майже нічого не здобули. І я ніколи не назву нікого "паперовим тигром", але Росія витратила мільйони й мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси й життя. Життя. І вони практично не отримали територію", - наголосив американський політик.

Трамп повторив, що російська економіка переживає складні часи через триваючу війну в Україні:

"Це така марна трата людських життів, тому він повинен припинити. Путін повинен зупинитися".

Президент США також хотів би, щоб Туреччина "припинила купувати будь-яку нафту у Росії, поки РФ продовжує свої агресивні дії проти України".

