3 873 30

Путін повинен зупинитися. Я у ньому розчарований, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп припустив, що лідер Туреччини може стати посередником між Володимиром Зеленським і диктатором РФ Володимиром Путіним для врегулювання російсько-української війни. 

Про це він сказав під час зустрічі з президентом країни Реджепом Ердоганом у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"І Путін, і Зеленський поважають Ердогана. Всі поважають Ердогана. Я дуже поважаю Ердогана. Він може мати великий вплив на війну в Україні, якщо захоче, але він вважає за краще залишатися нейтральним", - заявив Трамп.

Голова Білого дому згадав невдалі спроби Росії захопити території України. 

Трамп вкотре висловив розчарування Путіним і нагадав про свої слова про "паперового тигра" на адресу Росії.

Трамп вкотре висловив розчарування Путіним і нагадав про свої слова про "паперового тигра" на адресу Росії.

"Я дуже розчарований у Путіні. А він боровся завзято, боровся довго, і вони втратили мільйони, близько мільйона солдатів. І знаєте, після всіх цих потужних бомбардувань [України] за останні два тижні вони майже не здобули території. Тільки подумайте. Вони майже нічого не здобули. І я ніколи не назву нікого "паперовим тигром", але Росія витратила мільйони й мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси й життя. Життя. І вони практично не отримали територію", - наголосив американський політик.

Трамп повторив, що російська економіка переживає складні часи через триваючу війну в Україні:

"Це така марна трата людських життів, тому він повинен припинити. Путін повинен зупинитися".

Президент США також хотів би, щоб Туреччина "припинила купувати будь-яку нафту у Росії, поки РФ продовжує свої агресивні дії проти України".

Автор:

+16
показати весь коментар
25.09.2025 19:24 Відповісти
+14
Схоже він "розчарований" тим, що "вони не здобули території"? Як можна взагалі вживати вираз "розчарований" щодо окуантів, вбивць, диктаторів, бандитів?
показати весь коментар
25.09.2025 19:29 Відповісти
+10
А пам'ятаєте анекдот, де чоловіки
Вілларібо і Віллабаджо мірялись пісюнами ?
Так от !
Трамп зупинив цю війну
показати весь коментар
25.09.2025 19:22 Відповісти
А пам'ятаєте анекдот, де чоловіки
Вілларібо і Віллабаджо мірялись пісюнами ?
Так от !
Трамп зупинив цю війну
показати весь коментар
25.09.2025 19:22 Відповісти
Хрін там! Дідо https://www.holosameryky.com/a/ja-zupynyv-putina-bajden/7687364.html Байден зупинив путіна ще рік тому!
показати весь коментар
25.09.2025 19:35 Відповісти
Ні про що
показати весь коментар
25.09.2025 19:23 Відповісти
Але повірте, як криком кричать розчаровані в Доні на ***********!!Після облизування його самим королем ненависної "англічанкі"
Я подивилася ці зливні бачки одразу після Трамп- у Короля -як круто рудий чіхать хатєл на традиції королівських прийомів.
Й буквально після днів США та "новоязу" Трампа в ООН ...

Аліуя !США та Британія знову в тандемі клятих -проклятих гебенією ненависних АНГЛОСАКСІВ
показати весь коментар
25.09.2025 19:53 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 19:24 Відповісти
Сказав Трамп про ******, як відрізав!?!?
У сруськага московіта ******, діарея від таких різких слів….
показати весь коментар
25.09.2025 19:27 Відповісти
Здувся, бульбашок!
показати весь коментар
25.09.2025 19:29 Відповісти
Схоже він "розчарований" тим, що "вони не здобули території"? Як можна взагалі вживати вираз "розчарований" щодо окуантів, вбивць, диктаторів, бандитів?
показати весь коментар
25.09.2025 19:29 Відповісти
Дебільні маргінали вирішують долю світу. Це треш.
показати весь коментар
25.09.2025 19:30 Відповісти
Я плакалЪ
показати весь коментар
25.09.2025 19:31 Відповісти
По разговору- бабушка на лавочке. Но не забывайте, шо это властелин мира, емае.
показати весь коментар
25.09.2025 19:32 Відповісти
Ну всьо, кацапи збирають манатки і пензлюють додомцю, бо Трумп так сказав.
показати весь коментар
25.09.2025 19:33 Відповісти
Наш слоняра 💪💪💪
показати весь коментар
25.09.2025 19:34 Відповісти
Балаболіще покруче Зеленського. Де санкції, де допомога, повний нуль.
показати весь коментар
25.09.2025 19:36 Відповісти
блаблабла
показати весь коментар
25.09.2025 19:38 Відповісти
Хочу уточнить
Это у вас, мистер Трамп - какая сейчас степень РАЗОЧАРОВАННОСТИ?
Вторая?
Или уже заруливаем на четвертую?
Очень хочется узнать
С какой именно стадии РАЗОЧАРОВАННОСТИ
Закончится ваш ****** ,мистер Трамп?
И вы начнете ХОТЬ ЧТО- НИБУДЬ делать!!!!!!!
А то ведь слушать ваш ****** , мистер Трамп, НИКАКОЙ ТЕРПЕЛКИ НЕ ХВАТАЕТ!!!!!!!
показати весь коментар
25.09.2025 19:38 Відповісти
Якесь з видань США написало - Українці дуже скептично сприйняли "новояз" (моє скорочене визначення) Трампа на полях ООН ...
показати весь коментар
25.09.2025 20:47 Відповісти
трампакс сейчас тупо набивает карманы баблом..если кто то где то победит, любую победу припишет себе..но по прежнему сосет у пуйла..что бы не говорил
показати весь коментар
25.09.2025 19:39 Відповісти
Та що ти кажеш, пуйло не думає людськими категоріями, в нього ж радники петя 1, катя 2 та ваня горзний та решта самих кончених покидьків за всю історію людства.
показати весь коментар
25.09.2025 19:41 Відповісти
Одними пустими словами його не зупиниш, 200 томагавків спочатку це непоганий аргумент
показати весь коментар
25.09.2025 19:43 Відповісти
це чудове розчарування? тягне на нобєлівку?
показати весь коментар
25.09.2025 19:45 Відповісти
В палату під номером 6.
показати весь коментар
25.09.2025 19:53 Відповісти
Еще бы разочарованный, тебя же использовали как лоха, а все что ты делаешь в ответ, ноешь на весь мир как тебя поимели, даешь очередное последнее китайское предупр.. срок, и кидаешься пустыми размытыми угрозами... будь уже мужиком, хватит давать рф отсрочки - Just Do It!
показати весь коментар
25.09.2025 19:46 Відповісти
Після вчорашніх заяв Трампа я переживав, що його тут в новинах будть значно менше згадувати, але все добре, фух.

Трамп негідник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
25.09.2025 19:55 Відповісти
Дурень розказує про свої розчарування.
показати весь коментар
25.09.2025 20:05 Відповісти
Якби Рузвельт свого часу тільки б і долдонив що він розчарований Гітлером і нічого б так само не робив, то Друга Світова ще б і досі палала.....
показати весь коментар
25.09.2025 20:10 Відповісти
Довбойб, зміни платівку.
Заї#ав вже. Одне і теж. З тобою давно вже все зрозуміло.
показати весь коментар
25.09.2025 20:26 Відповісти
Купувати крадене в України збіжжя - це не зовсім нейтральність.
показати весь коментар
25.09.2025 20:30 Відповісти
А не пам'ятаєте, який пиз#ун особисто обіців порішати проблему за 24 години? Тоді шось ердоганчик і не згадувався...
показати весь коментар
25.09.2025 20:34 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 20:45 Відповісти
 
 