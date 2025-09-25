Путин должен остановиться. Я в нем разочарован, - Трамп
Президент США Дональд Трамп предположил, что лидер Турции может стать посредником между Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным для урегулирования российско-украинской войны.
Об этом он сказал во время встречи с президентом страны Реджепом Эрдоганом в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
"И Путин, и Зеленский уважают Эрдогана. Все уважают Эрдогана. Я очень уважаю Эрдогана. Он может иметь большое влияние на войну в Украине, если захочет, но он предпочитает оставаться нейтральным", - заявил Трамп.
Глава Белого дома вспомнил неудачные попытки России захватить территории Украины.
Трамп в очередной раз выразил разочарование Путиным и напомнил о своих словах о "бумажном тигре" в адрес России.
"Я очень разочарован в Путине. А он боролся упорно, боролся долго, и они потеряли миллионы, около миллиона солдат. И знаете, после всех этих мощных бомбардировок [Украины] за последние две недели они почти не получили территории. Только подумайте. Они почти ничего не получили. И я никогда не назову никого "бумажным тигром", но Россия потратила миллионы и миллионы долларов на бомбы, ракеты, боеприпасы и жизни. Жизни. И они практически не получили территорию", - подчеркнул американский политик.
Трамп повторил, что российская экономика переживает сложные времена из-за продолжающейся войны в Украине:
"Это такая пустая трата человеческих жизней, поэтому он должен прекратить. Путин должен остановиться".
Президент США также хотел бы, чтобы Турция "прекратила покупать любую нефть у России, пока РФ продолжает свои агрессивные действия против Украины".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вілларібо і Віллабаджо мірялись пісюнами ?
Так от !
Трамп зупинив цю війну
Я подивилася ці зливні бачки одразу після Трамп- у Короля -як круто рудий чіхать хатєл на традиції королівських прийомів.
Й буквально після днів США та "новоязу" Трампа в ООН ...
Аліуя !США та Британія знову в тандемі клятих -проклятих гебенією ненависних АНГЛОСАКСІВ
У сруськага московіта ******, діарея від таких різких слів….
Это у вас, мистер Трамп - какая сейчас степень РАЗОЧАРОВАННОСТИ?
Вторая?
Или уже заруливаем на четвертую?
Очень хочется узнать
С какой именно стадии РАЗОЧАРОВАННОСТИ
Закончится ваш ****** ,мистер Трамп?
И вы начнете ХОТЬ ЧТО- НИБУДЬ делать!!!!!!!
А то ведь слушать ваш ****** , мистер Трамп, НИКАКОЙ ТЕРПЕЛКИ НЕ ХВАТАЕТ!!!!!!!
китайское предупр.. срок, и кидаешься пустыми размытыми угрозами... будь уже мужиком, хватит давать рф отсрочки - Just Do It!
Трамп негідник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!