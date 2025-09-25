РУС
Путин должен остановиться. Я в нем разочарован, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп предположил, что лидер Турции может стать посредником между Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным для урегулирования российско-украинской войны.

Об этом он сказал во время встречи с президентом страны Реджепом Эрдоганом в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

"И Путин, и Зеленский уважают Эрдогана. Все уважают Эрдогана. Я очень уважаю Эрдогана. Он может иметь большое влияние на войну в Украине, если захочет, но он предпочитает оставаться нейтральным", - заявил Трамп.

Глава Белого дома вспомнил неудачные попытки России захватить территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: Путин действительно меня подвел относительно завершения войны в Украине

Трамп в очередной раз выразил разочарование Путиным и напомнил о своих словах о "бумажном тигре" в адрес России.

"Я очень разочарован в Путине. А он боролся упорно, боролся долго, и они потеряли миллионы, около миллиона солдат. И знаете, после всех этих мощных бомбардировок [Украины] за последние две недели они почти не получили территории. Только подумайте. Они почти ничего не получили. И я никогда не назову никого "бумажным тигром", но Россия потратила миллионы и миллионы долларов на бомбы, ракеты, боеприпасы и жизни. Жизни. И они практически не получили территорию", - подчеркнул американский политик.

Трамп повторил, что российская экономика переживает сложные времена из-за продолжающейся войны в Украине:

"Это такая пустая трата человеческих жизней, поэтому он должен прекратить. Путин должен остановиться".

Президент США также хотел бы, чтобы Турция "прекратила покупать любую нефть у России, пока РФ продолжает свои агрессивные действия против Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина при поддержке ЕС имеет все возможности победить и отвоевать всю территорию, - Трамп

путин владимир (32233) Турция (3543) Эрдоган Реджеп Тайип (951) Трамп Дональд (6696)
+9
25.09.2025 19:24 Ответить
+4
А пам'ятаєте анекдот, де чоловіки
Вілларібо і Віллабаджо мірялись пісюнами ?
Так от !
Трамп зупинив цю війну
25.09.2025 19:22 Ответить
+4
Схоже він "розчарований" тим, що "вони не здобули території"? Як можна взагалі вживати вираз "розчарований" щодо окуантів, вбивць, диктаторів, бандитів?
25.09.2025 19:29 Ответить
А пам'ятаєте анекдот, де чоловіки
Вілларібо і Віллабаджо мірялись пісюнами ?
Так от !
Трамп зупинив цю війну
25.09.2025 19:22 Ответить
Хрін там! Дідо https://www.holosameryky.com/a/ja-zupynyv-putina-bajden/7687364.html Байден зупинив путіна ще рік тому!
25.09.2025 19:35 Ответить
Ні про що
25.09.2025 19:23 Ответить
Але повірте, як криком кричать розчаровані в Доні на ***********!!Після облизування його самим королем ненависної "англічанкі"
Я подивилася ці зливні бачки одразу після Трамп- у Короля -як круто рудий чіхать хатєл на традиції королівських прийомів.
Й буквально після днів США та "новоязу" Трампа в ООН ...

Аліуя !США та Британія знову в тандемі клятих -проклятих гебенією ненависних АНГЛОСАКСІВ
25.09.2025 19:53 Ответить
25.09.2025 19:24 Ответить
Сказав Трамп про ******, як відрізав!?!?
У сруськага московіта ******, діарея від таких різких слів….
25.09.2025 19:27 Ответить
Здувся, бульбашок!
25.09.2025 19:29 Ответить
Схоже він "розчарований" тим, що "вони не здобули території"? Як можна взагалі вживати вираз "розчарований" щодо окуантів, вбивць, диктаторів, бандитів?
25.09.2025 19:29 Ответить
Дебільні маргінали вирішують долю світу. Це треш.
25.09.2025 19:30 Ответить
Я плакалЪ
25.09.2025 19:31 Ответить
По разговору- бабушка на лавочке. Но не забывайте, шо это властелин мира, емае.
25.09.2025 19:32 Ответить
Ну всьо, кацапи збирають манатки і пензлюють додомцю, бо Трумп так сказав.
25.09.2025 19:33 Ответить
Наш слоняра 💪💪💪
25.09.2025 19:34 Ответить
Балаболіще покруче Зеленського. Де санкції, де допомога, повний нуль.
25.09.2025 19:36 Ответить
блаблабла
25.09.2025 19:38 Ответить
Хочу уточнить
Это у вас, мистер Трамп - какая сейчас степень РАЗОЧАРОВАННОСТИ?
Вторая?
Или уже заруливаем на четвертую?
Очень хочется узнать
С какой именно стадии РАЗОЧАРОВАННОСТИ
Закончится ваш ****** ,мистер Трамп?
И вы начнете ХОТЬ ЧТО- НИБУДЬ делать!!!!!!!
А то ведь слушать ваш ****** , мистер Трамп, НИКАКОЙ ТЕРПЕЛКИ НЕ ХВАТАЕТ!!!!!!!
25.09.2025 19:38 Ответить
трампакс сейчас тупо набивает карманы баблом..если кто то где то победит, любую победу припишет себе..но по прежнему сосет у пуйла..что бы не говорил
25.09.2025 19:39 Ответить
Та що ти кажеш, пуйло не думає людськими категоріями, в нього ж радники петя 1, катя 2 та ваня горзний та решта самих кончених покидьків за всю історію людства.
25.09.2025 19:41 Ответить
Одними пустими словами його не зупиниш, 200 томагавків спочатку це непоганий аргумент
25.09.2025 19:43 Ответить
це чудове розчарування? тягне на нобєлівку?
25.09.2025 19:45 Ответить
В палату під номером 6.
25.09.2025 19:53 Ответить
Еще бы разочарованный, тебя же использовали как лоха, а все что ты делаешь в ответ, ноешь на весь мир как тебя поимели, даешь очередное последнее китайское предупр.. срок, и кидаешься пустыми размытыми угрозами... будь уже мужиком, хватит давать рф отсрочки - Just Do It!
25.09.2025 19:46 Ответить
Після вчорашніх заяв Трампа я переживав, що його тут в новинах будть значно менше згадувати, але все добре, фух.

Трамп негідник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25.09.2025 19:55 Ответить
 
 