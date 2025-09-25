Путин должен остановиться. Я в нем разочарован, - Трамп

Президент США Дональд Трамп предположил, что лидер Турции может стать посредником между Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным для урегулирования российско-украинской войны.

Об этом он сказал во время встречи с президентом страны Реджепом Эрдоганом в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

"И Путин, и Зеленский уважают Эрдогана. Все уважают Эрдогана. Я очень уважаю Эрдогана. Он может иметь большое влияние на войну в Украине, если захочет, но он предпочитает оставаться нейтральным", - заявил Трамп.

Глава Белого дома вспомнил неудачные попытки России захватить территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: Путин действительно меня подвел относительно завершения войны в Украине

Трамп в очередной раз выразил разочарование Путиным и напомнил о своих словах о "бумажном тигре" в адрес России.

"Я очень разочарован в Путине. А он боролся упорно, боролся долго, и они потеряли миллионы, около миллиона солдат. И знаете, после всех этих мощных бомбардировок [Украины] за последние две недели они почти не получили территории. Только подумайте. Они почти ничего не получили. И я никогда не назову никого "бумажным тигром", но Россия потратила миллионы и миллионы долларов на бомбы, ракеты, боеприпасы и жизни. Жизни. И они практически не получили территорию", - подчеркнул американский политик.

Трамп повторил, что российская экономика переживает сложные времена из-за продолжающейся войны в Украине:

"Это такая пустая трата человеческих жизней, поэтому он должен прекратить. Путин должен остановиться".

Президент США также хотел бы, чтобы Турция "прекратила покупать любую нефть у России, пока РФ продолжает свои агрессивные действия против Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина при поддержке ЕС имеет все возможности победить и отвоевать всю территорию, - Трамп