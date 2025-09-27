Король Чарльз переконав Трампа, що Україна може перемогти РФ, - The Telegraph

Король Великої Британії Чарльз ІІІ відіграв ключову роль у переконанні Дональда Трампа, що Україна може перемогти Росію у війні. Приватні розмови монарха з президентом США під час недавнього візиту були "дуже важливими".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Цього тижня очільник Білого дому заявив, що Україна має можливість повернути всю свою територію. Така риторика різко відрізнялася від попередніх заяв Трампа про те, що Україна має відмовитись від частини територій, аби припинити війну.

Зміна позиції Трампа відбулася після зустрічі з Володимиром Зеленським під час Генасамблеї ООН. В офісі президента України високо оцінили роль короля Великої Британії Чарльза ІІІ та прем’єра Кіра Стармера у переконанні Трампа підтримувати Україну.

Дипломатичні джерела зазначають, що швидка зміна думки Трампа пов’язана з приватними зустрічами з королем Чарльзом під час його державного візиту, на яких обговорювалася ситуація в Україні.

Король Великої Британії приймав Трампа та його родину у Віндзорському замку, супроводжуючи їх протягом дня заходів і під час обіду та вечері. Під час державного банкета у промові політичного тону він один раз згадав Україну.

"Наші країни мають найтісніші відносини в галузі оборони, безпеки та розвідки. У двох світових війнах ми разом боролися проти сил тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир", – заявив Чарльз, звертаючись до Трампа.

Король був рішучим прихильником опору України російському вторгненню: у березні він запросив Зеленського на чай у Сандрінгемі, кілька днів після зустрічі українського президента з Трампом та Джей Ді Венсом у Білому домі.

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив європейським колегам, що зміну тону Дональда Трампа щодо України слід розглядати "якомога позитивніше".

За словами Рубіо, Трамп "дуже розлючений" на Володимира Путіна через ігнорування його спроб покласти край війні в Україні, що, за його словами, вплинуло на його нову позицію.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що російська економіка "летить до біса" в той час, коли армія РФ продовжує бомбардувати українські міста.