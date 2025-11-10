Чарльз III сыграл решающую роль в поощрении Трампа помогать Украине, - Зеленский

Король Великобритании Чарльз III сыграл решающую закулисную роль в поощрении президента США Дональда Трампа к более активной поддержке Украины.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

Чарльз III повлиял на Трампа

По словам президента, после напряженной публичной встречи с Дональдом Трампом в феврале в Овальном кабинете Белого дома, где между президентами произошел спор, ситуация изменилась благодаря королю Чарльзу III.

Издание напомнило, что во время визита в Великобританию в сентябре Трамп провел личную встречу с королем.

"Я не знаю всех подробностей, но, как я понимаю, Его Величество послал президенту Трампу несколько важных сигналов", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Трамп уважает короля и считает его "очень важным", что является искренним комплиментом, который, по его мнению, американский президент не адресует "многим людям".

Чарльз III благосклонен к украинцам

"Его Величество очень чувствителен к нашему народу. Возможно, "чувствительный" – не совсем правильное слово. Он очень поддерживает нас", – сказал украинский лидер.

Напомним, что ранее издание The Telegraph король Великобритании Чарльз III сыграл ключевую роль в убеждении Дональда Трампа, что Украина может победить Россию в войне. Частные беседы монарха с президентом США во время недавнего визита были "очень важными".

