Чарльз III сыграл решающую роль в поощрении Трампа помогать Украине, - Зеленский

Зеленский: Чарльз III сыграл решающую роль в поощрении Трампа помогать Украине

Король Великобритании Чарльз III сыграл решающую закулисную роль в поощрении президента США Дональда Трампа к более активной поддержке Украины.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

Чарльз III повлиял на Трампа

По словам президента, после напряженной публичной встречи с Дональдом Трампом в феврале в Овальном кабинете Белого дома, где между президентами произошел спор, ситуация изменилась благодаря королю Чарльзу III.

Издание напомнило, что во время визита в Великобританию в сентябре Трамп провел личную встречу с королем.

"Я не знаю всех подробностей, но, как я понимаю, Его Величество послал президенту Трампу несколько важных сигналов", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Трамп уважает короля и считает его "очень важным", что является искренним комплиментом, который, по его мнению, американский президент не адресует "многим людям".

Чарльз III благосклонен к украинцам

"Его Величество очень чувствителен к нашему народу. Возможно, "чувствительный" – не совсем правильное слово. Он очень поддерживает нас", – сказал украинский лидер.

  • Напомним, что ранее издание The Telegraph король Великобритании Чарльз III сыграл ключевую роль в убеждении Дональда Трампа, что Украина может победить Россию в войне. Частные беседы монарха с президентом США во время недавнего визита были "очень важными".

Смотрите также: Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III в Лондоне. ФОТОрепортаж

Ось так, Чарльз III, бореться з ворогами України, а зеленський з єрмаком, рятують убивць Українців,- вагнерівців, беркутню, зрадників України!!!
10.11.2025 00:09 Ответить
А НАФІГА НАМ ТИ?

- Англія за нас робить дипломатію
- Франція теж
- Італія переконує США
- США дає зброю

.....конткретно Зермак що роблять крім як крадуть?
10.11.2025 00:05 Ответить
Вони використовують нас як дешеву торпеду проти московії, як наркомана на зоні змушують атакувати ціль за дозу.
10.11.2025 00:12 Ответить
Или рыжий просто рассказал как они с его братом у Эпштейна зависали.
10.11.2025 00:05 Ответить
А НАФІГА НАМ ТИ?

- Англія за нас робить дипломатію
- Франція теж
- Італія переконує США
- США дає зброю

.....конткретно Зермак що роблять крім як крадуть?
10.11.2025 00:05 Ответить
Ось так, Чарльз III, бореться з ворогами України, а зеленський з єрмаком, рятують убивць Українців,- вагнерівців, беркутню, зрадників України!!!
10.11.2025 00:09 Ответить
Вони використовують нас як дешеву торпеду проти московії, як наркомана на зоні змушують атакувати ціль за дозу.
10.11.2025 00:12 Ответить
Ти правий, ******, використовує орків ******вських, як гній для удобрення теренів України, з лютого 2014 року!!
10.11.2025 02:24 Ответить
То чому у 2014 не було виконано будапештський меморандум?
10.11.2025 02:44 Ответить
Artcore, скавулиш? Угу, кацапські боти пробують формувати суспільну думку в Україні.
10.11.2025 04:29 Ответить
В чому це прояаилося ?
10.11.2025 00:11 Ответить
Лисий лисого спросiл: чем ти бороду красiл?
10.11.2025 00:20 Ответить
Набридло читати бред Зеленського , так як правди там немає,
а тільки брехня і популізм про інших !!
Що ти конкретно корисного зробив для нашої армії і перемоги
в Україні , ЗепреЗеденте?
Ніц , і це правда 😡
10.11.2025 00:27 Ответить
10.11.2025 05:31 Ответить
Якщо під час війни проти москальських окупантів - питаннями безпеки України - більше від Зеленського переймається Британська Королівська сім'я - то може нам усім перейти під Британську Корону.
Тоді визволення України від москальських окупантів стане реальним.
А судова і правоохоронна система Великої Британії займеться бандою Єрмака-Зеленського-Міндіча.
10.11.2025 01:11 Ответить
Непогана ідея...добавлю до вищенаписаного Вами...й рубильниками п@дли перестануть гратись, ціни на паливо, світло та комуналку малювати перестануть, офшори їх розкуркулимо.
10.11.2025 05:47 Ответить
 
 