Чарльз III сыграл решающую роль в поощрении Трампа помогать Украине, - Зеленский
Король Великобритании Чарльз III сыграл решающую закулисную роль в поощрении президента США Дональда Трампа к более активной поддержке Украины.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.
Чарльз III повлиял на Трампа
По словам президента, после напряженной публичной встречи с Дональдом Трампом в феврале в Овальном кабинете Белого дома, где между президентами произошел спор, ситуация изменилась благодаря королю Чарльзу III.
Издание напомнило, что во время визита в Великобританию в сентябре Трамп провел личную встречу с королем.
"Я не знаю всех подробностей, но, как я понимаю, Его Величество послал президенту Трампу несколько важных сигналов", - сказал Зеленский.
Он добавил, что Трамп уважает короля и считает его "очень важным", что является искренним комплиментом, который, по его мнению, американский президент не адресует "многим людям".
Чарльз III благосклонен к украинцам
"Его Величество очень чувствителен к нашему народу. Возможно, "чувствительный" – не совсем правильное слово. Он очень поддерживает нас", – сказал украинский лидер.
- Напомним, что ранее издание The Telegraph король Великобритании Чарльз III сыграл ключевую роль в убеждении Дональда Трампа, что Украина может победить Россию в войне. Частные беседы монарха с президентом США во время недавнего визита были "очень важными".
- Англія за нас робить дипломатію
- Франція теж
- Італія переконує США
- США дає зброю
.....конткретно Зермак що роблять крім як крадуть?
а тільки брехня і популізм про інших !!
Що ти конкретно корисного зробив для нашої армії і перемоги
в Україні , ЗепреЗеденте?
Ніц , і це правда 😡
Тоді визволення України від москальських окупантів стане реальним.
А судова і правоохоронна система Великої Британії займеться бандою Єрмака-Зеленського-Міндіча.