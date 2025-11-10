После выплат по $2000 каждому американцу Трамп возьмется за госдолг

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его администрация начнет сокращение государственного долга сразу после осуществления выплат по $2000 каждому гражданину страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома написал в своем посте в социальной сети Truth Social.

Сокращение долга за счет таможенных поступлений

По словам президента США, оба шага - как выплаты американцам, так и погашение долга - будут профинансированы из доходов, полученных от новых пошлин на импорт.

"Весь остаток средств от выплат в $2000 гражданам США с низкими и средними доходами, полученных из массовых тарифных поступлений от иностранных государств, которые будут значительными, будет использован для СУЩЕСТВЕННОГО СОКРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА", - заявил Трамп.

Сейчас государственный долг США превышает $38 трлн, что составляет более $110 тысяч на одного американца и составляет около 120% ВВП страны.

Такое заявление стало очередным пунктом экономической программы президента, направленной, по его словам, на "возвращение финансового суверенитета США".

Трамп обещает американцам по $2000

Накануне президент США пообещал выплатить каждому американцу по $2000 дивидендов.

Он подчеркнул, что деньги получат все граждане, кроме лиц с высокими доходами. Эти выплаты станут частью экономической политики американской администрации.

"Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордными ценами на фондовом рынке. Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг, 37 триллионов... Дивиденды не менее $2000 на человека (за исключением людей с высокими доходами!) будут выплачены каждому", - написал Трамп в Truth Social.

Сейчас Соединенные Штаты переживают самый длительный шатдаун, который длится уже более месяца.

Что известно

