После выплат по $2000 каждому американцу Трамп возьмется за госдолг
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его администрация начнет сокращение государственного долга сразу после осуществления выплат по $2000 каждому гражданину страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома написал в своем посте в социальной сети Truth Social.
Сокращение долга за счет таможенных поступлений
По словам президента США, оба шага - как выплаты американцам, так и погашение долга - будут профинансированы из доходов, полученных от новых пошлин на импорт.
"Весь остаток средств от выплат в $2000 гражданам США с низкими и средними доходами, полученных из массовых тарифных поступлений от иностранных государств, которые будут значительными, будет использован для СУЩЕСТВЕННОГО СОКРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА", - заявил Трамп.
Сейчас государственный долг США превышает $38 трлн, что составляет более $110 тысяч на одного американца и составляет около 120% ВВП страны.
Такое заявление стало очередным пунктом экономической программы президента, направленной, по его словам, на "возвращение финансового суверенитета США".
Трамп обещает американцам по $2000
Накануне президент США пообещал выплатить каждому американцу по $2000 дивидендов.
Он подчеркнул, что деньги получат все граждане, кроме лиц с высокими доходами. Эти выплаты станут частью экономической политики американской администрации.
"Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордными ценами на фондовом рынке. Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг, 37 триллионов... Дивиденды не менее $2000 на человека (за исключением людей с высокими доходами!) будут выплачены каждому", - написал Трамп в Truth Social.
Сейчас Соединенные Штаты переживают самый длительный шатдаун, который длится уже более месяца.
Что известно
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Держборг Трамп також розділить між американцями?
А Гегсет прослідкує, щоб дісталося кожному!
😆😂
Так що Трамп міг і по $20000 кожному американцю надрукувати (тоді точно ввійшов би в економічні підручники як...............).
Утім, витягнуть це слово, коли треба буде напасти, як на Ірак, на якусь маленьку країну.
Вони заздрять кацапам...
Вовкина тисяча,
Додіка два косоря!
**** всіх вас обскаче бо він видаст в парашникам відразу по 5000 расейських рублей.