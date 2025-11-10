РУС
Угроза шатдауна в США
1 342 23

После выплат по $2000 каждому американцу Трамп возьмется за госдолг

Трамп пообещал сократить госдолг США после выплат гражданам по $2000

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его администрация начнет сокращение государственного долга сразу после осуществления выплат по $2000 каждому гражданину страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома написал в своем посте в социальной сети Truth Social.

Сокращение долга за счет таможенных поступлений

По словам президента США, оба шага - как выплаты американцам, так и погашение долга - будут профинансированы из доходов, полученных от новых пошлин на импорт.

"Весь остаток средств от выплат в $2000 гражданам США с низкими и средними доходами, полученных из массовых тарифных поступлений от иностранных государств, которые будут значительными, будет использован для СУЩЕСТВЕННОГО СОКРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА", - заявил Трамп.

Сейчас государственный долг США превышает $38 трлн, что составляет более $110 тысяч на одного американца и составляет около 120% ВВП страны.

Такое заявление стало очередным пунктом экономической программы президента, направленной, по его словам, на "возвращение финансового суверенитета США".

Трамп обещает американцам по $2000

Накануне президент США пообещал выплатить каждому американцу по $2000 дивидендов.

Он подчеркнул, что деньги получат все граждане, кроме лиц с высокими доходами. Эти выплаты станут частью экономической политики американской администрации.

"Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордными ценами на фондовом рынке. Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг, 37 триллионов... Дивиденды не менее $2000 на человека (за исключением людей с высокими доходами!) будут выплачены каждому", - написал Трамп в Truth Social.

Сейчас Соединенные Штаты переживают самый длительный шатдаун, который длится уже более месяца.

Что известно

госдолг (453) деньги (947) США (28247) экономика (3921) Трамп Дональд (7053)
Топ комментарии
+8
Після виплат по $2000 кожному американцю Трамп візьметься за держборг.

Держборг Трамп також розділить між американцями?
А Гегсет прослідкує, щоб дісталося кожному!
😆😂
10.11.2025 20:01 Ответить
+7
...когось він мені нагадує... Не знаєте кого?
10.11.2025 20:01 Ответить
+6
Найвеличнішого лідора *********?
10.11.2025 20:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Ой дебіл....
10.11.2025 19:59 Ответить
...когось він мені нагадує... Не знаєте кого?
10.11.2025 20:01 Ответить
Найвеличнішого лідора *********?
10.11.2025 20:10 Ответить
але 5000 км подорожі по Техасу йому слабо?
10.11.2025 20:22 Ответить
10.11.2025 20:01 Ответить
і тільки народився у Бронксі/ чи Брукліні трошки блЄк/уєлов і одразу винен 110 000 шмат зЄлені ))), прикольна сша )))
10.11.2025 20:08 Ответить
Якщо американці ЦЕ схавають, то 25%UA мають повне право називати янкі американчиками.
10.11.2025 20:09 Ответить
Трохи не так, 25% не усіх українців, а з тих, хто тоді голосував. А за останніми опитуваннями на сьогодні лише 5,5%, причому серед усіх українців.
10.11.2025 20:59 Ответить
Так державний борг всеодно ніхто не виплатить.
Так що Трамп міг і по $20000 кожному американцю надрукувати (тоді точно ввійшов би в економічні підручники як...............).
10.11.2025 20:11 Ответить
А 3000 кілометрів залізницею не обіцяв?
10.11.2025 20:15 Ответить
Укрзалізницею
10.11.2025 21:19 Ответить
Interesno , Maska tozhe paluchit svai vertaliotnie ? I tut iesho adin vapros , ni podkup eta izbiratelei ? 🤔
10.11.2025 20:15 Ответить
lexilogos.com/keyboard/ukrainian.htm
10.11.2025 20:20 Ответить
Так. США перестали бути взірцем демократії, коли вашинґтонські гендлярі забули про слово "свобода".

Утім, витягнуть це слово, коли треба буде напасти, як на Ірак, на якусь маленьку країну.

Вони заздрять кацапам...
10.11.2025 20:29 Ответить
без штанів залишишся
10.11.2025 20:18 Ответить
На майданчику для ґольфу штани не потрібні...
10.11.2025 20:30 Ответить
Його Зе покусав і заразив...
10.11.2025 20:20 Ответить
Шановні Українці, невже ви вирішили всі проблеми у вашій державі, що тепер взялися вчити американців, що їм робити, і як їм це робити?
10.11.2025 20:26 Ответить
Тут 24/7 помои на трампона льются со всех щелейч как будто украинский мудрый наридец имеет право вообще открывать рот после выборов 2019 года. В комментариях конечно же никто за зелю не голосоваля 73% это так, ипсо. Ну у нас как обычно любят языком поработать поливая фекалиями любую власть лишь бы было на кого жаловаться. То Порошенко, то зеля то байденя то Трамп итд
10.11.2025 20:38 Ответить
If you have incremental revenue, you totally can use some of it for paying out dividends as well as for reducing debt. And tariffs are such incremental revenue, it's not the same as printing money as Biden did in his three rounds of hand-outs. You may think Trump is a pig, but it does not mean that all his decisions are automatically wrong. The stock market definitely likes what he has been doing.
10.11.2025 20:40 Ответить
Юлькіна тисяча,
Вовкина тисяча,
Додіка два косоря!

**** всіх вас обскаче бо він видаст в парашникам відразу по 5000 расейських рублей.

10.11.2025 20:43 Ответить
Спеціально для "найвеличнішого лідера людства усіх часів" - пропоную розподілити той борг пропорційно між усіма країнами Світу... Не дякуйте😆🤣🤣🤣
10.11.2025 20:51 Ответить
Два косаря - кожному! - Трамп
10.11.2025 20:55 Ответить
 
 