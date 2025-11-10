Сенаторы США достигли соглашения, которое позволит прекратить шатдаун

Сенаторы в США достигли двухпартийного соглашения, которое позволит прекратить самый длительный в истории страны шатдаун.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

Самый длительный в истории перерыв в работе правительства длился 40 дней. Правительство США частично не работало более месяца из-за того, что Конгресс не мог договориться о финансировании государственных служб. Предыдущий рекорд - 35 дней - пришелся на первый срок Дональда Трампа на посту президента и завершился в январе 2019 года.

"Похоже, мы приближаемся к завершению шатдауна. Вы узнаете об этом совсем скоро", - сказал президент США Дональд Трамп журналистам. Соглашение сенаторов - первый шаг к прекращению "шатдауна".

После прохождения Сената законопроект должен быть одобрен Палатой представителей, также контролируемой республиканцами, и затем подписан Трампом - процесс, который может занять несколько дней.

Что такое шатдаун?

Шатдаун - это состояние, когда часть американского правительства не работает из-за того, что не был принят новый бюджет, в который заложена та сумма денег, которая необходима для работы правительственных учреждений. В результате такой остановки государственные учреждения остаются без финансирования, часть чиновников уходит в неоплачиваемый отпуск, хотя критически важные службы продолжают работу без оплаты до возобновления финансирования.

Самый длительный шатдаун в истории США длился 35 дней с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года, во время первого президентского срока Дональда Трампа. Этот правительственный шатдаун был вызван разногласиями между Демократической и Республиканской партиями по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Большинство федеральных служащих было отправлено в неоплачиваемый отпуск, а работники критически важных отраслей продолжали работать без зарплаты.

По подсчетам аналитиков, каждая неделя шатдауна будет стоить экономике Соединенных Штатов до 15 млрд долларов.

