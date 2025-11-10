Сенаторы США достигли соглашения, которое позволит прекратить шатдаун
Сенаторы в США достигли двухпартийного соглашения, которое позволит прекратить самый длительный в истории страны шатдаун.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.
Самый длительный в истории перерыв в работе правительства длился 40 дней. Правительство США частично не работало более месяца из-за того, что Конгресс не мог договориться о финансировании государственных служб. Предыдущий рекорд - 35 дней - пришелся на первый срок Дональда Трампа на посту президента и завершился в январе 2019 года.
"Похоже, мы приближаемся к завершению шатдауна. Вы узнаете об этом совсем скоро", - сказал президент США Дональд Трамп журналистам. Соглашение сенаторов - первый шаг к прекращению "шатдауна".
После прохождения Сената законопроект должен быть одобрен Палатой представителей, также контролируемой республиканцами, и затем подписан Трампом - процесс, который может занять несколько дней.
Что такое шатдаун?
Шатдаун - это состояние, когда часть американского правительства не работает из-за того, что не был принят новый бюджет, в который заложена та сумма денег, которая необходима для работы правительственных учреждений. В результате такой остановки государственные учреждения остаются без финансирования, часть чиновников уходит в неоплачиваемый отпуск, хотя критически важные службы продолжают работу без оплаты до возобновления финансирования.
Самый длительный шатдаун в истории США длился 35 дней с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года, во время первого президентского срока Дональда Трампа. Этот правительственный шатдаун был вызван разногласиями между Демократической и Республиканской партиями по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.
Большинство федеральных служащих было отправлено в неоплачиваемый отпуск, а работники критически важных отраслей продолжали работать без зарплаты.
По подсчетам аналитиков, каждая неделя шатдауна будет стоить экономике Соединенных Штатов до 15 млрд долларов.
Будь-який сенатор може відтермінувати розгляд пакету на кілька днів, до того ж Палаті представників доведеться повернутися та ухвалити угоду, досягнуту в Сенаті, перш ніж її буде надіслано на підпис Трампу.
Давно пора було.
Але на практиці, роздавання грошей, які підуть безпосередньо громадянам на рахунки для оплати виключно медичних послуг, ще ніде, ніколи не працювало.
Але з іншого боку, це ідіотизм, тому що держава по факту перестає виконувати свої функції, що є критичним в ряді ситуацій. І фраза про "хоча критично важливі служби продовжують роботу без оплати до відновлення фінансування" має місце, але ж працівники теж можуть сказати "ми звільняємося, другий місяць без зарплати - нам дітей треба кормити, ми ідемо на іншу роботу . . .
Мені здається, в Україні розумніше це врегульовано - у нас за відсутності прийнятого закону про Державний бюджет на відповідний рік фінансування всього і вся продовжується у помісячному розмірі 1/12 від бюджету попереднього року. Тобто може зростання витрат і не буде (тієї ж зарплати держслужбовців і так далі), витрат розвитку теж не буде, але мінімальне фінансування по всіх напрямках зберігається і ніхто в неоплачувані відпустки йти не повинен.
Це врегульовано теж законом (Бюджетним кодексом), тому Конституція не порушується в частині того, що коштами платників податків розпоряджається парламент, а не уряд.
Чому в США так не зроблять на рівні закону ? Це ж очевидно краще, ніж той цирк, що у них відбувається з цими шатдаунами . . .