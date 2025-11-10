РУС
Китай отменяет ограничения на экспорт редких металлов в США

Пекин ослабил таможенную войну с США: часть тарифов приостановлена

Китай временно отменил действие ограничений на поставки в Соединенные Штаты ряда стратегических материалов и минералов, запрещенных к вывозу еще с декабря 2024 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters, решение касается галлия, германия, сурьмы, сверхтвердых материалов и ряда редкоземельных металлов.

Китай открывает экспорт стратегических ресурсов

Министерство торговли КНР сообщило, что отмена запрета будет действовать до 27 ноября 2026 года.
Также приостановлены проверки конечного использования графита "двойного назначения", который будет поставляться в США - это разрешение будет действовать в течение одного года.

Кроме того, Пекин приостановил действие 24% тарифов на американские товары.

Дополнительные пошлины ставятся на годовую паузу, однако базовое 10% тарифное ограничение остается в силе.

После встречи Си Цзиньпина с Трампом

Ослабление экспортных и тарифных ограничений стало результатом встречи китайского лидера Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась на прошлой неделе.

По данным тарифной комиссии Госсовета Китая, новые правила начнут действовать с 10 ноября и имеют целью стабилизировать торговые отношения между Пекином и Вашингтоном.

Напомним, Соединенные Штаты снизили общую ставку пошлины на китайские товары до 47%, заявил президент Дональд Трамп после достижения прогресса с Китаем в вопросах импорта сои, редких земель и фентанила.

Ранее мы писали, что лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным в Пекине заявил о стремлении увеличить инвестиции и расширить экономические связи с Россией.

Китай (3255) пошлина (532) США (28242) Си Цзиньпин (349) Трамп Дональд (7045)
За підсумками переговорів було оголошено фактичне «торгове перемир'я», яке згортає частину торговельної війни між США та Китаєм.

Оскільки Трамп не хотів зривати досягнення підсумкових домовленостей, то питання закупівлі Китаєм російської нафти випало з порядку денного.

Очевидно, що Китай поки що все влаштовує. Москва поглиблює ізоляцію від Заходу, відмовляється від «перезавантаження» з США, а тому поглиблює свою залежність від Пекіна. Що довше триматиме війна, то незворотнішими ставатимуть ці процеси.

Навіщо Китаю щось змінювати? Нехай путін воює і далі, нехай постійно принижено просить Пекін про допомогу, нехай чимраз дешевше продає йому власні ресурси, щоб мати змогу продовжувати війну. Це навіть жодним чином не заважає самому офіційному Пекіну постійно виголошувати «миротворчу» риторику і позиціювати себе не стороною конфлікту, а потенційним «посередником».

Крім того, для Китаю важливо, щоб режим путіна нікуди з Росії не подівся. Нехай він і далі існує, вибудовує стіну ізоляції від Заходу, посилюючи залежність від Китаю. Ніхто не може гарантувати політичної стабільності в Москві, якщо раптом на місце війни прийде мир і «ветерани» почнуть повертатися до російських міст.
10.11.2025 01:53 Ответить
+2
Які висновки можна зробити після всієї цієї метушні трампа недолугої? Що США втратило лідерство тепер у великій частині світу. І швидше за все, - надовго.
10.11.2025 01:39 Ответить
+2
Саме завдяки Пекіну Москва й може продовжувати цю війну.
Усе для її ведення (від грошей і до комплектовання для зброї) Росія одержує від Китаю.
10.11.2025 01:55 Ответить
BBC
Авіаносець «Фуцзянь», третій за рахунком і ************* технологічно у складі ВМС Китайської Народної Республіки, офіційно введений в експлуатацію через кілька днів після урочистої церемонії, яку особисто очолив голова Сі Цзіньпін, повідомляють державні ЗМІ Китаю.
Корабель оснащено електромагнітними катапультами, що дозволяють запускати три типи літальних апаратів - зокрема важкі винищувачі з великим запасом палива та озброєння.
Досі лише США мали авіаносці з аналогічною системою електромагнітного запуску.
10.11.2025 01:38 Ответить
10.11.2025 01:41 Ответить
Запуск «Фуцзянь» став значним кроком для Пекіна, який вже має найбільший у світі військово-морський флот за кількістю кораблів.
Аналітики зазначають, що за часів Сі Цзіньпіна Китай нарощує військово-морські сили безпрецедентними темпами, що посилює тиск на США та їхніх союзників, змушених реагувати на зростаючий вплив Китаю в Тихоокеанському регіоні.

«Фуцзянь» повністю розроблений і побудований у Китаї.
10.11.2025 01:43 Ответить
Він не ядерний і не дотягує до тих,що в США.Два інших в них,це такі як адмірал кузнєцов.
10.11.2025 06:40 Ответить
Одне "но". Увесь цей флот може легко закрити Японія у Східно-китайському морі і Філіппіни у Північно-китайському. Тому Китаю такий важливий Тайвань, який дає вільний доступ у Тихий океан.
10.11.2025 07:43 Ответить
Белая раса контролирует абсолютно все в мире.
10.11.2025 03:23 Ответить
Трамп це походу жовта раса, ти колір його пики бачив?)
10.11.2025 05:47 Ответить
Ага женька як скажеш так і буде
10.11.2025 03:26 Ответить
Республіканські правопівні вже всерають США
10.11.2025 05:49 Ответить
Всі розумні кажуть,що насправді Трамп не російський агент,а китайський
10.11.2025 05:49 Ответить
І де тут взагалі таке вказано?
10.11.2025 08:52 Ответить
США звикло диктувати умови, а тут отримало жорстку відповідь і їм довелося йти на усі поступки, щоб рзм імпортувати і сою в них купляли.
10.11.2025 08:56 Ответить
Саме завдяки Пекіну Москва й може продовжувати цю війну.
Усе для її ведення (від грошей і до комплектовання для зброї) Росія одержує від Китаю.
10.11.2025 01:55 Ответить
Китай показав що в санкції з ними краще не грати. Захід все берега поплутав, відноситься до всіх як рабовласник з батогом.
10.11.2025 06:18 Ответить
Недопрацювала Англія з китаєм під час опіумних воєн
10.11.2025 06:45 Ответить
Свого часу Європа та США відмовились від розвитку видобутку рідкоземів, тому що це дуже шкідливе для довкілля виробництво. Китай начхав на шкоду і розвивав виробництво. Розвивав в місцевості з малою населеністю. Таких земель у Китая вагон та маленька тележка, в гірській місцевості. Було повідомлення, що таке виробництво стануть розвивати в Австралії, там теж незаселених земель багато.
10.11.2025 07:49 Ответить
Головне - бабло. Все інше - лірика.
10.11.2025 08:49 Ответить
 
 