Саммит Трампа и Си Цзиньпина открыл путь к привлечению Китая в урегулирование войны в Украине, - Bloomberg

Саммит между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом стал одним из самых резонансных за последние годы, поскольку открыл возможность для привлечения Пекина к урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на советника китайского правительства Дэвида Даокуи Ли в комментарии Bloomberg.

По словам Ли, встреча стала "исторической", ведь Соединенные Штаты фактически признали Китай равноправным партнером. Одной из ключевых тем будущих переговоров, по его словам, станет ситуация в Украине.

"Среди всех встреч между двумя лидерами эта, пожалуй, является самой важной - действительно исторической. Фундаментально важнейшим прогрессом для обеих сторон является признание США Китая равноправным партнером для обсуждения вопросов", - сказал Ли.

Договоренности США и Китая

После саммита Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин договорились "работать вместе, чтобы решить конфликт между Россией и Украиной". Хотя детали договоренностей пока неизвестны, эксперты считают, что участие Китая может существенно повлиять на дипломатический контекст войны.

Также лидеры договорились о годичном торговом перемирии, пересмотре пошлин и контроле экспорта критически важных минералов. В Пекине после встречи наблюдается "заметный энтузиазм", отметил Ли, а публикация руководителя аппарата Си Цзиньпина Цай Ци о "проактивном управлении международным пространством" свидетельствует об уверенности Китая в своей глобальной роли.

В то же время США продолжают уменьшать зависимость от Китая в стратегических отраслях и консолидируют союзников на фоне войны России против Украины.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина

30 октября в Южной Корее Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая и заявил, что Соединенные Штаты готовы работать вместе с Пекином, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании.

Си Цзиньпин во время встречи с Трампом подчеркнул важность совместной работы для достижения стабильности и процветания в мире.

