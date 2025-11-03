РУС
Саммит Трампа и Си Цзиньпина открыл путь к привлечению Китая в урегулирование войны в Украине, - Bloomberg

Саммит между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом стал одним из самых резонансных за последние годы, поскольку открыл возможность для привлечения Пекина к урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на советника китайского правительства Дэвида Даокуи Ли в комментарии Bloomberg.

По словам Ли, встреча стала "исторической", ведь Соединенные Штаты фактически признали Китай равноправным партнером. Одной из ключевых тем будущих переговоров, по его словам, станет ситуация в Украине.

"Среди всех встреч между двумя лидерами эта, пожалуй, является самой важной - действительно исторической. Фундаментально важнейшим прогрессом для обеих сторон является признание США Китая равноправным партнером для обсуждения вопросов", - сказал Ли.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп и Путин могут встретиться в Африке, - Стубб

Договоренности США и Китая

После саммита Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин договорились "работать вместе, чтобы решить конфликт между Россией и Украиной". Хотя детали договоренностей пока неизвестны, эксперты считают, что участие Китая может существенно повлиять на дипломатический контекст войны.

Также лидеры договорились о годичном торговом перемирии, пересмотре пошлин и контроле экспорта критически важных минералов. В Пекине после встречи наблюдается "заметный энтузиазм", отметил Ли, а публикация руководителя аппарата Си Цзиньпина Цай Ци о "проактивном управлении международным пространством" свидетельствует об уверенности Китая в своей глобальной роли.

В то же время США продолжают уменьшать зависимость от Китая в стратегических отраслях и консолидируют союзников на фоне войны России против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Последней капли", которая доказала бы мне неготовность Путина к миру, нет, - Трамп

Встреча Трампа и Си Цзиньпина

30 октября в Южной Корее Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая и заявил, что Соединенные Штаты готовы работать вместе с Пекином, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании.

Си Цзиньпин во время встречи с Трампом подчеркнул важность совместной работы для достижения стабильности и процветания в мире.

Топ комментарии
+2
+1
+1
Сі це потрібно?
03.11.2025 12:55 Ответить
Нікому не потрібно - всі так чи інакше давлять і використовують Україну
03.11.2025 13:01 Ответить
Китай сказав Трампу - не лізь, хай вони ще повоюють, ось і все врегулювання по-китайські. Таке врегулювання ми бачили в гробу!
03.11.2025 12:58 Ответить
Проти Європи і рф.
03.11.2025 13:06 Ответить
Яке марення !
03.11.2025 13:12 Ответить
Тобто на крові нашіх людей мабздуну дозволили впливати на геополітику ???
03.11.2025 13:15 Ответить
Размечтались.....узкоглазый урод начал эту войну....***** лишь инструмент в его руках ....
03.11.2025 13:22 Ответить
 
 