РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9886 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина
2 211 39

Трамп и Путин могут встретиться в Африке, - Стубб

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Дональд Трамп и Владимир Путин могут провести новую встречу в конце ноября во время саммита G20 в Африке.

Об этом сообщает Yle, передает Цензор.НЕТ.

Саммит "Большой двадцатки" в этом году состоится 21-22 ноября в Йоханнесбурге (Южная Африка). Стубб не уточнил деталей своего предложения, однако отметил, что такая встреча могла бы иметь политическое значение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча Путина и Трампа сейчас "ненужна", - Песков

В то же время Трамп еще в августе заявил, что не поедет в ЮАР, обвинив власти страны в проведении "геноцида белого населения". В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также сообщал, что Путин не планирует участвовать в саммите.

Отмена встречи Трампа и Путина

21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встречу Трампа и Путина отменили после позиции Москвы, которая была слишком жесткой, - Financial Times

Автор: 

путин владимир (32420) Трамп Дональд (7008) Стубб Александр (138)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Може їх там обої зʼїдять?
показать весь комментарий
03.11.2025 11:34 Ответить
+4
старе м'ясо не смачне , а ботокс не їстівний . тож тільки на мило .
показать весь комментарий
03.11.2025 11:40 Ответить
+3
може там прилетить дрон з надписом -***** особисто від Мадяра ?
показать весь комментарий
03.11.2025 11:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://t.me/voynareal/125151 Трамп показав свій листочок з записом «війн, які він «героїчно» закінчив» Відео
показать весь комментарий
03.11.2025 11:28 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2025 11:30 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2025 11:54 Ответить
Що з нарциса можна взяти, окрім аналізів?
показать весь комментарий
03.11.2025 11:59 Ответить
Піськов заявляв що путя туди не поїде
показать весь комментарий
03.11.2025 12:24 Ответить
може там прилетить дрон з надписом -***** особисто від Мадяра ?
показать весь комментарий
03.11.2025 11:31 Ответить
Это реально они верят что встреча ху.ла с кем либо может дать какие то результаты ?

даже если ху*ло встретится кобздохом, там НА расеи ничего не изменится. Есть кому это движение продолжать.
показать весь комментарий
03.11.2025 11:32 Ответить
А поперти рашку з 20 - ки - нє?
показать весь комментарий
03.11.2025 11:34 Ответить
Всесплановано. Трамп дав завдання Стуббу зробити цю пропозицію. Вже пуйла легітимізували так, що Премію миру треба буде йому вручати, як борцю за мир.
показать весь комментарий
03.11.2025 11:34 Ответить
Може їх там обої зʼїдять?
показать весь комментарий
03.11.2025 11:34 Ответить
🤣👍
показать весь комментарий
03.11.2025 11:40 Ответить
Надто довго треба варити.
показать весь комментарий
03.11.2025 11:40 Ответить
старе м'ясо не смачне , а ботокс не їстівний . тож тільки на мило .
показать весь комментарий
03.11.2025 11:40 Ответить
В Африці негри голодують. Невже будуть мʼясом перебирати? Хоча на мило теж можна..
показать весь комментарий
03.11.2025 11:57 Ответить
Клоун просто
показать весь комментарий
03.11.2025 11:39 Ответить
на Марсі краще , там вони зможуть нормально полизатися
показать весь комментарий
03.11.2025 11:39 Ответить
в мавзолеї...
показать весь комментарий
03.11.2025 11:40 Ответить
деяки політики жівуть примарами, та надіями, набечто з ху.лом потрібно поговорити і все вирішиться
показать весь комментарий
03.11.2025 11:41 Ответить
та хто б сумнівався , не може консервативний аген кремля трамп , піти проти свого московського начальника ...
показать весь комментарий
03.11.2025 11:41 Ответить
Не консервативний, а консервований!
показать весь комментарий
03.11.2025 11:46 Ответить
Можуть зустрітися і в станиці Кущовській!?!?
Там і дєвачєк, прямо з школи, підвезуть місцеві бандюки з єдінаросаф!!!
показать весь комментарий
03.11.2025 11:45 Ответить
Думаю Судан чудове місце щоб "набити стрілку для двох паханів"
показать весь комментарий
03.11.2025 11:47 Ответить
Скоріше б ці два виродка на концерті кобзона зустрілися. Світ вдихнув би з полегшенням
показать весь комментарий
03.11.2025 11:48 Ответить
*****..Цей світ приречений
показать весь комментарий
03.11.2025 11:53 Ответить
двоє негритять! ))
показать весь комментарий
03.11.2025 11:53 Ответить
Попередьте каннібалів, щоб ботоксом не потруїлися... Хай гієни ***** жеруть...
показать весь комментарий
03.11.2025 11:56 Ответить
А що, кобзон там дає концерт ?
показать весь комментарий
03.11.2025 11:59 Ответить
Зараз погоджують на якій пальмі
показать весь комментарий
03.11.2025 12:00 Ответить
Відправте ***** у Йоханесбург на "буревестіке". А що, по ночам буде світитися.
показать весь комментарий
03.11.2025 12:03 Ответить
Тільки на Мадагаскарі. І скинути туди 100 мегатонн. А якщо без жартів,то оцей весь пи₴діж вже задовбав.
показать весь комментарий
03.11.2025 12:05 Ответить
Користі від цієй зустричи буде менш як шо зустринутся дві старих мавпи. Зустринутся плешивий гамадрил та рудий бабуін. Обідві з манією величи та маразматичною дименцією.
показать весь комментарий
03.11.2025 12:06 Ответить
А чому не на Марсі - там безпечніше!
показать весь комментарий
03.11.2025 12:11 Ответить
Скоріш за все вони в пеклі зустрінуться! Обоє заслуговують...
показать весь комментарий
03.11.2025 12:18 Ответить
В пеклі зустрінуться.
показать весь комментарий
03.11.2025 12:20 Ответить
ці два штопаних просто не можуть одне без одного
показать весь комментарий
03.11.2025 12:29 Ответить
У Нігерії.
показать весь комментарий
03.11.2025 12:29 Ответить
Хай в задньому проході зустрічаються, там безпечно.
показать весь комментарий
03.11.2025 12:29 Ответить
На горбатій горі.
показать весь комментарий
03.11.2025 12:51 Ответить
 
 