Трамп и Путин могут встретиться в Африке, - Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Дональд Трамп и Владимир Путин могут провести новую встречу в конце ноября во время саммита G20 в Африке.
Об этом сообщает Yle, передает Цензор.НЕТ.
Саммит "Большой двадцатки" в этом году состоится 21-22 ноября в Йоханнесбурге (Южная Африка). Стубб не уточнил деталей своего предложения, однако отметил, что такая встреча могла бы иметь политическое значение.
В то же время Трамп еще в августе заявил, что не поедет в ЮАР, обвинив власти страны в проведении "геноцида белого населения". В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также сообщал, что Путин не планирует участвовать в саммите.
Отмена встречи Трампа и Путина
21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".
22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
даже если ху*ло встретится кобздохом, там НА расеи ничего не изменится. Есть кому это движение продолжать.
Там і дєвачєк, прямо з школи, підвезуть місцеві бандюки з єдінаросаф!!!