Трамп і Путін можуть зустрітись в Африці, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Дональд Трамп та Володимир Путін можуть провести нову зустріч наприкінці листопада під час саміту G20 в Африці.

Про це повідомляє Yle, передає Цензор.НЕТ.

Саміт "Великої двадцятки" цього року відбудеться 21-22 листопада у Йоганнесбурзі (Південна Африка). Стубб не уточнив деталей своєї пропозиції, однак зазначив, що така зустріч могла б мати політичне значення.

Водночас Трамп ще у серпні заявив, що не поїде до ПАР, звинувативши владу країни у проведенні "геноциду білого населення". Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков також повідомляв, що Путін не планує брати участь у саміті.

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

