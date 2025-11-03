Трамп і Путін можуть зустрітись в Африці, - Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Дональд Трамп та Володимир Путін можуть провести нову зустріч наприкінці листопада під час саміту G20 в Африці.
Про це повідомляє Yle, передає Цензор.НЕТ.
Саміт "Великої двадцятки" цього року відбудеться 21-22 листопада у Йоганнесбурзі (Південна Африка). Стубб не уточнив деталей своєї пропозиції, однак зазначив, що така зустріч могла б мати політичне значення.
Водночас Трамп ще у серпні заявив, що не поїде до ПАР, звинувативши владу країни у проведенні "геноциду білого населення". Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков також повідомляв, що Путін не планує брати участь у саміті.
Скасування зустрічі Трампа та Путіна
21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".
22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
даже если ху*ло встретится кобздохом, там НА расеи ничего не изменится. Есть кому это движение продолжать.
Там і дєвачєк, прямо з школи, підвезуть місцеві бандюки з єдінаросаф!!!