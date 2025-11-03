УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
Трамп і Путін можуть зустрітись в Африці, - Стубб

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Дональд Трамп та Володимир Путін можуть провести нову зустріч наприкінці листопада під час саміту G20 в Африці.

Про це повідомляє Yle, передає Цензор.НЕТ.

Саміт "Великої двадцятки" цього року відбудеться 21-22 листопада у Йоганнесбурзі (Південна Африка). Стубб не уточнив деталей своєї пропозиції, однак зазначив, що така зустріч могла б мати політичне значення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч Путіна і Трампа зараз "непотрібна", - Пєсков

Водночас Трамп ще у серпні заявив, що не поїде до ПАР, звинувативши владу країни у проведенні "геноциду білого населення". Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков також повідомляв, що Путін не планує брати участь у саміті.

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч Трампа та Путіна скасували після позиції Москви, яка була занадто жорсткою, - Financial Times

путін володимир (25053) Трамп Дональд (7577) Стубб Александр (142)
Топ коментарі
+4
Може їх там обої зʼїдять?
03.11.2025 11:34 Відповісти
+3
може там прилетить дрон з надписом -***** особисто від Мадяра ?
03.11.2025 11:31 Відповісти
+3
старе м'ясо не смачне , а ботокс не їстівний . тож тільки на мило .
03.11.2025 11:40 Відповісти
https://t.me/voynareal/125151 Трамп показав свій листочок з записом «війн, які він «героїчно» закінчив» Відео
03.11.2025 11:28 Відповісти
03.11.2025 11:30 Відповісти
03.11.2025 11:54 Відповісти
Що з нарциса можна взяти, окрім аналізів?
03.11.2025 11:59 Відповісти
Піськов заявляв що путя туди не поїде
03.11.2025 12:24 Відповісти
може там прилетить дрон з надписом -***** особисто від Мадяра ?
03.11.2025 11:31 Відповісти
Это реально они верят что встреча ху.ла с кем либо может дать какие то результаты ?

даже если ху*ло встретится кобздохом, там НА расеи ничего не изменится. Есть кому это движение продолжать.
03.11.2025 11:32 Відповісти
А поперти рашку з 20 - ки - нє?
03.11.2025 11:34 Відповісти
Всесплановано. Трамп дав завдання Стуббу зробити цю пропозицію. Вже пуйла легітимізували так, що Премію миру треба буде йому вручати, як борцю за мир.
03.11.2025 11:34 Відповісти
Може їх там обої зʼїдять?
03.11.2025 11:34 Відповісти
🤣👍
03.11.2025 11:40 Відповісти
Надто довго треба варити.
03.11.2025 11:40 Відповісти
старе м'ясо не смачне , а ботокс не їстівний . тож тільки на мило .
03.11.2025 11:40 Відповісти
В Африці негри голодують. Невже будуть мʼясом перебирати? Хоча на мило теж можна..
03.11.2025 11:57 Відповісти
Клоун просто
03.11.2025 11:39 Відповісти
на Марсі краще , там вони зможуть нормально полизатися
03.11.2025 11:39 Відповісти
в мавзолеї...
03.11.2025 11:40 Відповісти
деяки політики жівуть примарами, та надіями, набечто з ху.лом потрібно поговорити і все вирішиться
03.11.2025 11:41 Відповісти
та хто б сумнівався , не може консервативний аген кремля трамп , піти проти свого московського начальника ...
03.11.2025 11:41 Відповісти
Не консервативний, а консервований!
03.11.2025 11:46 Відповісти
Можуть зустрітися і в станиці Кущовській!?!?
Там і дєвачєк, прямо з школи, підвезуть місцеві бандюки з єдінаросаф!!!
03.11.2025 11:45 Відповісти
Думаю Судан чудове місце щоб "набити стрілку для двох паханів"
03.11.2025 11:47 Відповісти
Скоріше б ці два виродка на концерті кобзона зустрілися. Світ вдихнув би з полегшенням
03.11.2025 11:48 Відповісти
*****..Цей світ приречений
03.11.2025 11:53 Відповісти
двоє негритять! ))
03.11.2025 11:53 Відповісти
Попередьте каннібалів, щоб ботоксом не потруїлися... Хай гієни ***** жеруть...
03.11.2025 11:56 Відповісти
А що, кобзон там дає концерт ?
03.11.2025 11:59 Відповісти
Зараз погоджують на якій пальмі
03.11.2025 12:00 Відповісти
Відправте ***** у Йоханесбург на "буревестіке". А що, по ночам буде світитися.
03.11.2025 12:03 Відповісти
Тільки на Мадагаскарі. І скинути туди 100 мегатонн. А якщо без жартів,то оцей весь пи₴діж вже задовбав.
03.11.2025 12:05 Відповісти
Користі від цієй зустричи буде менш як шо зустринутся дві старих мавпи. Зустринутся плешивий гамадрил та рудий бабуін. Обідві з манією величи та маразматичною дименцією.
03.11.2025 12:06 Відповісти
А чому не на Марсі - там безпечніше!
03.11.2025 12:11 Відповісти
Скоріш за все вони в пеклі зустрінуться! Обоє заслуговують...
03.11.2025 12:18 Відповісти
В пеклі зустрінуться.
03.11.2025 12:20 Відповісти
ці два штопаних просто не можуть одне без одного
03.11.2025 12:29 Відповісти
У Нігерії.
03.11.2025 12:29 Відповісти
Хай в задньому проході зустрічаються, там безпечно.
03.11.2025 12:29 Відповісти
 
 