УКР
Зустріч Трампа із Сі
1 071 10

Саміт Трампа і Сі Цзіньпіна відкрив шлях до залучення Китаю у врегулювання війни в Україні, - Bloomberg

сі,трамп

Саміт між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом став одним із найрезонансніших за останні роки, бо відкрив можливість для залучення Пекіна до врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на радника китайського уряду Девіда Даокуї Лі у коментарі Bloomberg.

За словами Лі, зустріч стала "історичною", адже Сполучені Штати фактично визнали Китай рівноправним партнером. Однією з ключових тем майбутніх переговорів, за його словами, стане ситуація в Україні.

"Серед усіх зустрічей між двома лідерами ця, мабуть, є найважливішою - справді історичною. Фундаментально найважливішим прогресом для обох сторін є визнання США Китаю рівноправним партнером для обговорення питань", - сказав Лі.

Домовленості США та Китаю

Після саміту Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін домовилися "працювати разом, щоб вирішити конфлікт між Росією та Україною". Хоча деталі домовленостей поки невідомі, експерти вважають, що участь Китаю може суттєво вплинути на дипломатичний контекст війни.

Також лідери домовилися про однорічне торговельне перемир’я, перегляд мит і контроль експорту критично важливих мінералів. У Пекіні після зустрічі спостерігається "помітний ентузіазм", зазначив Лі, а публікація керівника апарату Сі Цзіньпіна Цай Ці про "проактивне управління міжнародним простором" свідчить про впевненість Китаю у своїй глобальній ролі.

Водночас США продовжують зменшувати залежність від Китаю в стратегічних галузях і консолідують союзників на тлі війни Росії проти України.

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна

30 жовтня у Південній Кореї Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю та заявив, що Сполучені Штати готові працювати разом з Пекіном, щоб досягти прогресу в мирному врегулюванні.

Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом наголосив на важливості спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання у світі.

Автор: 

Сі Цзіньпін (384) Трамп Дональд (7577) війна в Україні (6785)
Топ коментарі
+2
Сі це потрібно?
показати весь коментар
03.11.2025 12:55 Відповісти
Трампу це потрібно?
показати весь коментар
03.11.2025 12:58 Відповісти
Нікому не потрібно - всі так чи інакше давлять і використовують Україну
показати весь коментар
03.11.2025 13:01 Відповісти
Китай сказав Трампу - не лізь, хай вони ще повоюють, ось і все врегулювання по-китайські. Таке врегулювання ми бачили в гробу!
показати весь коментар
03.11.2025 12:58 Відповісти
доні, це найобісрінаша каденція зі всіх що була.
але!
я, наголошую!!!!
падіння американської демократії розпочав клінтон! демократ!
показати весь коментар
03.11.2025 12:57 Відповісти
Bloomberg, проспись! Два диктатори ведуть сепаратні перемовини і ділять світ. Китай на стороні Пуйла, Трамп теж. Вони грають проти нас і Європи… Якщо вона не впаде.
показати весь коментар
03.11.2025 13:04 Відповісти
Проти Європи і рф.
показати весь коментар
03.11.2025 13:06 Відповісти
Яке марення !
показати весь коментар
03.11.2025 13:12 Відповісти
Тобто на крові нашіх людей мабздуну дозволили впливати на геополітику ???
показати весь коментар
03.11.2025 13:15 Відповісти
Размечтались.....узкоглазый урод начал эту войну....***** лишь инструмент в его руках ....
показати весь коментар
03.11.2025 13:22 Відповісти
 
 