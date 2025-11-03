Саміт Трампа і Сі Цзіньпіна відкрив шлях до залучення Китаю у врегулювання війни в Україні, - Bloomberg

Саміт між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом став одним із найрезонансніших за останні роки, бо відкрив можливість для залучення Пекіна до врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на радника китайського уряду Девіда Даокуї Лі у коментарі Bloomberg.

За словами Лі, зустріч стала "історичною", адже Сполучені Штати фактично визнали Китай рівноправним партнером. Однією з ключових тем майбутніх переговорів, за його словами, стане ситуація в Україні.

"Серед усіх зустрічей між двома лідерами ця, мабуть, є найважливішою - справді історичною. Фундаментально найважливішим прогресом для обох сторін є визнання США Китаю рівноправним партнером для обговорення питань", - сказав Лі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп і Путін можуть зустрітись в Африці, - Стубб

Домовленості США та Китаю

Після саміту Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін домовилися "працювати разом, щоб вирішити конфлікт між Росією та Україною". Хоча деталі домовленостей поки невідомі, експерти вважають, що участь Китаю може суттєво вплинути на дипломатичний контекст війни.

Також лідери домовилися про однорічне торговельне перемир’я, перегляд мит і контроль експорту критично важливих мінералів. У Пекіні після зустрічі спостерігається "помітний ентузіазм", зазначив Лі, а публікація керівника апарату Сі Цзіньпіна Цай Ці про "проактивне управління міжнародним простором" свідчить про впевненість Китаю у своїй глобальній ролі.

Водночас США продовжують зменшувати залежність від Китаю в стратегічних галузях і консолідують союзників на тлі війни Росії проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Останньої краплі", яка б довела мені неготовність Путіна до миру, немає, - Трамп

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна

30 жовтня у Південній Кореї Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю та заявив, що Сполучені Штати готові працювати разом з Пекіном, щоб досягти прогресу в мирному врегулюванні.

Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом наголосив на важливості спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання у світі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ