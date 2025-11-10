Китай скасовує обмеження на експорт рідкісних металів до США

Китай тимчасово скасував дію обмежень на постачання до Сполучених Штатів низки стратегічних матеріалів і мінералів, заборонених до вивезення ще з грудня 2024 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters, рішення стосується галію, германію, сурми, надтвердих матеріалів і низки рідкісноземельних металів.

Китай відкриває експорт стратегічних ресурсів

Міністерство торгівлі КНР повідомило, що скасування заборони діятиме до 27 листопада 2026 року.

Також призупинено перевірки кінцевого використання графіту "подвійного призначення", який постачатиметься до США - цей дозвіл діятиме протягом одного року.

Окрім того, Пекін призупинив дію 24% тарифів на американські товари.

Додаткові мита ставлять на річну паузу, однак базове 10% тарифне обмеження залишається чинним.

Після зустрічі Сі Цзіньпіна з Трампом

Послаблення експортних і тарифних обмежень стало результатом зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася минулого тижня.

За даними тарифної комісії Держради Китаю, нові правила почнуть діяти з 10 листопада і мають на меті стабілізувати торгівельні відносини між Пекіном і Вашингтоном.

Нагадаємо, Сполучені Штати знизили загальну ставку мита на китайські товари до 47%, заявив президент Дональд Трамп після досягнення прогресу з Китаєм у питаннях імпорту сої, рідкісних земель та фентанілу.

Раніше ми писали, що лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з російським прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним у Пекіні заявив про прагнення збільшити інвестиції та розширити економічні зв'язки з Росією.

