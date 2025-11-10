УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15314 відвідувачів онлайн
Новини Китай про політику Трампа
1 930 21

Китай скасовує обмеження на експорт рідкісних металів до США

Пекін послабив митну війну зі США: частину тарифів призупинено

Китай тимчасово скасував дію обмежень на постачання до Сполучених Штатів низки стратегічних матеріалів і мінералів, заборонених до вивезення ще з грудня 2024 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters, рішення стосується галію, германію, сурми, надтвердих матеріалів і низки рідкісноземельних металів.

Читайте також: Чарльз ІІІ зіграв вирішальну роль у заохоченні Трампа допомагати Україні, - Зеленський

Китай відкриває експорт стратегічних ресурсів

Міністерство торгівлі КНР повідомило, що скасування заборони діятиме до 27 листопада 2026 року.
Також призупинено перевірки кінцевого використання графіту "подвійного призначення", який постачатиметься до США - цей дозвіл діятиме протягом одного року.

Окрім того, Пекін призупинив дію 24% тарифів на американські товари.

Додаткові мита ставлять на річну паузу, однак базове 10% тарифне обмеження залишається чинним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Китаї заявили, що створена з Бразилією група "Друзі миру" сприяє врегулюванню війни в Україні

Після зустрічі Сі Цзіньпіна з Трампом

Послаблення експортних і тарифних обмежень стало результатом зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася минулого тижня.

За даними тарифної комісії Держради Китаю, нові правила почнуть діяти з 10 листопада і мають на меті стабілізувати торгівельні відносини між Пекіном і Вашингтоном.

Нагадаємо, Сполучені Штати знизили загальну ставку мита на китайські товари до 47%, заявив президент Дональд Трамп після досягнення прогресу з Китаєм у питаннях імпорту сої, рідкісних земель та фентанілу.

Раніше ми писали, що лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з російським прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним у Пекіні заявив про прагнення збільшити інвестиції та розширити економічні зв'язки з Росією.

Читайте: Саміт Трампа і Сі Цзіньпіна відкрив шлях до залучення Китаю у врегулювання війни в Україні, - Bloomberg

Автор: 

Китай (5262) мито (1258) США (26584) Сі Цзіньпін (431) Трамп Дональд (8867)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Саме завдяки Пекіну Москва й може продовжувати цю війну.
Усе для її ведення (від грошей і до комплектовання для зброї) Росія одержує від Китаю.
показати весь коментар
10.11.2025 01:55 Відповісти
+3
За підсумками переговорів було оголошено фактичне «торгове перемир'я», яке згортає частину торговельної війни між США та Китаєм.

Оскільки Трамп не хотів зривати досягнення підсумкових домовленостей, то питання закупівлі Китаєм російської нафти випало з порядку денного.

Очевидно, що Китай поки що все влаштовує. Москва поглиблює ізоляцію від Заходу, відмовляється від «перезавантаження» з США, а тому поглиблює свою залежність від Пекіна. Що довше триматиме війна, то незворотнішими ставатимуть ці процеси.

Навіщо Китаю щось змінювати? Нехай путін воює і далі, нехай постійно принижено просить Пекін про допомогу, нехай чимраз дешевше продає йому власні ресурси, щоб мати змогу продовжувати війну. Це навіть жодним чином не заважає самому офіційному Пекіну постійно виголошувати «миротворчу» риторику і позиціювати себе не стороною конфлікту, а потенційним «посередником».

Крім того, для Китаю важливо, щоб режим путіна нікуди з Росії не подівся. Нехай він і далі існує, вибудовує стіну ізоляції від Заходу, посилюючи залежність від Китаю. Ніхто не може гарантувати політичної стабільності в Москві, якщо раптом на місце війни прийде мир і «ветерани» почнуть повертатися до російських міст.
показати весь коментар
10.11.2025 01:53 Відповісти
+2
Які висновки можна зробити після всієї цієї метушні трампа недолугої? Що США втратило лідерство тепер у великій частині світу. І швидше за все, - надовго.
показати весь коментар
10.11.2025 01:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
BBC
Авіаносець «Фуцзянь», третій за рахунком і ************* технологічно у складі ВМС Китайської Народної Республіки, офіційно введений в експлуатацію через кілька днів після урочистої церемонії, яку особисто очолив голова Сі Цзіньпін, повідомляють державні ЗМІ Китаю.
Корабель оснащено електромагнітними катапультами, що дозволяють запускати три типи літальних апаратів - зокрема важкі винищувачі з великим запасом палива та озброєння.
Досі лише США мали авіаносці з аналогічною системою електромагнітного запуску.
показати весь коментар
10.11.2025 01:38 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2025 01:41 Відповісти
Запуск «Фуцзянь» став значним кроком для Пекіна, який вже має найбільший у світі військово-морський флот за кількістю кораблів.
Аналітики зазначають, що за часів Сі Цзіньпіна Китай нарощує військово-морські сили безпрецедентними темпами, що посилює тиск на США та їхніх союзників, змушених реагувати на зростаючий вплив Китаю в Тихоокеанському регіоні.

«Фуцзянь» повністю розроблений і побудований у Китаї.
показати весь коментар
10.11.2025 01:43 Відповісти
Він не ядерний і не дотягує до тих,що в США.Два інших в них,це такі як адмірал кузнєцов.
показати весь коментар
10.11.2025 06:40 Відповісти
Одне "но". Увесь цей флот може легко закрити Японія у Східно-китайському морі і Філіппіни у Північно-китайському. Тому Китаю такий важливий Тайвань, який дає вільний доступ у Тихий океан.
показати весь коментар
10.11.2025 07:43 Відповісти
Які висновки можна зробити після всієї цієї метушні трампа недолугої? Що США втратило лідерство тепер у великій частині світу. І швидше за все, - надовго.
показати весь коментар
10.11.2025 01:39 Відповісти
Белая раса контролирует абсолютно все в мире.
показати весь коментар
10.11.2025 03:23 Відповісти
Трамп це походу жовта раса, ти колір його пики бачив?)
показати весь коментар
10.11.2025 05:47 Відповісти
Ага женька як скажеш так і буде
показати весь коментар
10.11.2025 03:26 Відповісти
Республіканські правопівні вже всерають США
показати весь коментар
10.11.2025 05:49 Відповісти
Всі розумні кажуть,що насправді Трамп не російський агент,а китайський
показати весь коментар
10.11.2025 05:49 Відповісти
І де тут взагалі таке вказано?
показати весь коментар
10.11.2025 08:52 Відповісти
США звикло диктувати умови, а тут отримало жорстку відповідь і їм довелося йти на усі поступки, щоб рзм імпортувати і сою в них купляли.
показати весь коментар
10.11.2025 08:56 Відповісти
Таке було і не одноразово.
показати весь коментар
10.11.2025 09:51 Відповісти
За підсумками переговорів було оголошено фактичне «торгове перемир'я», яке згортає частину торговельної війни між США та Китаєм.

Оскільки Трамп не хотів зривати досягнення підсумкових домовленостей, то питання закупівлі Китаєм російської нафти випало з порядку денного.

Очевидно, що Китай поки що все влаштовує. Москва поглиблює ізоляцію від Заходу, відмовляється від «перезавантаження» з США, а тому поглиблює свою залежність від Пекіна. Що довше триматиме війна, то незворотнішими ставатимуть ці процеси.

Навіщо Китаю щось змінювати? Нехай путін воює і далі, нехай постійно принижено просить Пекін про допомогу, нехай чимраз дешевше продає йому власні ресурси, щоб мати змогу продовжувати війну. Це навіть жодним чином не заважає самому офіційному Пекіну постійно виголошувати «миротворчу» риторику і позиціювати себе не стороною конфлікту, а потенційним «посередником».

Крім того, для Китаю важливо, щоб режим путіна нікуди з Росії не подівся. Нехай він і далі існує, вибудовує стіну ізоляції від Заходу, посилюючи залежність від Китаю. Ніхто не може гарантувати політичної стабільності в Москві, якщо раптом на місце війни прийде мир і «ветерани» почнуть повертатися до російських міст.
показати весь коментар
10.11.2025 01:53 Відповісти
Саме завдяки Пекіну Москва й може продовжувати цю війну.
Усе для її ведення (від грошей і до комплектовання для зброї) Росія одержує від Китаю.
показати весь коментар
10.11.2025 01:55 Відповісти
Питання нафти підніметься тоді, коли трумп таки виб'є Мадуру.
показати весь коментар
10.11.2025 09:52 Відповісти
Китай показав що в санкції з ними краще не грати. Захід все берега поплутав, відноситься до всіх як рабовласник з батогом.
показати весь коментар
10.11.2025 06:18 Відповісти
Недопрацювала Англія з китаєм під час опіумних воєн
показати весь коментар
10.11.2025 06:45 Відповісти
Свого часу Європа та США відмовились від розвитку видобутку рідкоземів, тому що це дуже шкідливе для довкілля виробництво. Китай начхав на шкоду і розвивав виробництво. Розвивав в місцевості з малою населеністю. Таких земель у Китая вагон та маленька тележка, в гірській місцевості. Було повідомлення, що таке виробництво стануть розвивати в Австралії, там теж незаселених земель багато.
показати весь коментар
10.11.2025 07:49 Відповісти
Головне - бабло. Все інше - лірика.
показати весь коментар
10.11.2025 08:49 Відповісти
 
 