Сенат США проголосував за припинення шатдауну

Сенат США схвалив законопроєкт для припинення найдовшого шатдауну в історії країни. Документ подано до Палати представників для остаточного ухвалення, після чого він буде переданий Дональду Трампу на підпис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Законопроєкт підтримали 60 сенаторів: майже всі республіканці та 8 демократів. Проти було 40 голосів.

Законопроєкт відновить фінансування федеральних агентств, припинене 1 жовтня, і зупинить кампанію президента Трампа зі скорочення федерального персоналу, запобігаючи будь-яким звільненням до 30 січня.

Далі угода надійде до контрольованої республіканцями Палати представників, де спікер Майк Джонсон заявив, що хотів би прийняти її вже в середу і надіслати Трампу для підписання. Трамп назвав угоду про відновлення роботи уряду "дуже хорошою".

Угода продовжить фінансування до 30 січня 2026 року, залишаючи федеральний уряд на шляху до збільшення загального боргу в розмірі 38 трильйонів доларів і річним дефіцитом в 1,8 трильйона доларів.

Що таке шатдаун?

Шатдаун - це стан, коли частина американського уряду не працює через те, що не був ухвалений новий бюджет, у який закладена та сума грошей, які необхідні для роботи урядових установ. У результаті такої зупинки державні установи залишаються без фінансування, частина чиновників йде у неоплачувану відпустку, хоча критично важливі служби продовжують роботу без оплати до відновлення фінансування.

Найтриваліший шатдаун в історії США тривав 35 днів з 22 грудня 2018 року до 25 січня 2019 року, під час першого президентського терміну Дональда Трампа. Цей урядовий шатдаун був викликаний розбіжностями між Демократичною та Республіканською партіями щодо фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Більшість федеральних службовців було відправлено у неоплачувану відпустку, а працівники критично важливих галузей продовжували працювати без зарплати.

За підрахунками аналітиків, кожен тиждень шатдауну коштуватиме економіці Сполучених Штатів до 15 млрд доларів.

