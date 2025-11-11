УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9831 відвідувач онлайн
Новини Загроза шатдауну в США
1 179 11

США можуть завершити найдовший шатдаун,- спікер Джонсон

США можуть завершити найдовший шатдаун

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що у Конгресі є необхідна кількість голосів для ухвалення компромісного законопроєкту, який має відновити фінансування уряду США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Axios, документ спрямований на завершення найтривалішого шатдауну в історії країни.

Джонсон закликав конгресменів повернутися до Вашингтона

Спікер Палати представників зазначив, що конгресмени мають якнайшвидше повернутися до Вашингтона для голосування.

"Кажу очевидне всім своїм колегам - республіканцям і демократам у Палаті: вам потрібно просто зараз починати повертатися на Капітолійський пагорб", - заявив Джонсон.

За його словами, компромісний законопроєкт матиме достатню підтримку серед законодавців, попри заперечення частини демократів і кількох республіканців.

Читайте: Трамп помилував десятки фігурантів справи про вибори-2020

Опозиція та позиція Сенату

Видання Axios наголошує, що демократи Палати представників, зокрема лідер меншості Хакім Джеффріс, розкритикували угоду, яку сенатські демократи уклали з республіканцями.

Очікується, що більшість демократів нижньої палати голосуватимуть проти.

Водночас Сенат США вже схвалив компромісний законопроєкт. За нього проголосували 60 сенаторів - мінімально необхідна кількість для ухвалення.

Читайте також: Після виплат по $2000 кожному американцю Трамп візьметься за держборг

Основні положення законопроєкту:

  • продовження фінансування федеральних установ;

  • поновлення роботи звільнених держслужбовців;

  • продовження програми медичних субсидій;

  • запобігання повторному шатдауну уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шатдаун у США став найдовшим в історії. Попередній рекорд припав на перший строк Трампа

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що у тривалому призупиненні роботи федерального уряду (шатдауні) винні демократи.

Через це США заморозили поставки зброї союзникам по НАТО, зокрема для підтримки України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

гроші (1021) США (26591) економіка (1067)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Самі обісрались. Самі штани постірають. А потім самі собі премію вручать за великі досягнення. Це і є політика американських шизоїдів які захопили владу в сша
показати весь коментар
11.11.2025 00:23 Відповісти
+6
Чудовий шат даун,амеріганці в захваті..Донья рулить..
показати весь коментар
11.11.2025 00:25 Відповісти
+3
Можуть припинити, а можуть не припинити шатдаун; можуть не домовитись. Тим більше - Трумп здатен на кидалово.
показати весь коментар
11.11.2025 00:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самі обісрались. Самі штани постірають. А потім самі собі премію вручать за великі досягнення. Це і є політика американських шизоїдів які захопили владу в сша
показати весь коментар
11.11.2025 00:23 Відповісти
Чудовий шат даун,амеріганці в захваті..Донья рулить..
показати весь коментар
11.11.2025 00:25 Відповісти
Можуть припинити, а можуть не припинити шатдаун; можуть не домовитись. Тим більше - Трумп здатен на кидалово.
показати весь коментар
11.11.2025 00:29 Відповісти
Трам сказав що скоро трільон доларів буде в бюджеті, і всім "вовину тисячу" дасть... Мабуть у міндічєй відібрав ))
показати весь коментар
11.11.2025 00:53 Відповісти
Когда уже там по две штуки будете давать?? Я карман уже растопырил шире!
показати весь коментар
11.11.2025 01:51 Відповісти
U4U?
показати весь коментар
11.11.2025 05:34 Відповісти
так і бачу його в черзі на отримання дозволу працювати 😀
показати весь коментар
11.11.2025 06:06 Відповісти
я уже на пенсию заработал. Поднимал на угольных шахтах Кентуки экономику США!
показати весь коментар
11.11.2025 17:38 Відповісти
Трамп собака закрыл эту программу к сожалению
показати весь коментар
11.11.2025 17:37 Відповісти
Давно пора було. Бо по ній набігло духовна заробітчан що роками жили в Європі та ухилянтів.
показати весь коментар
11.11.2025 18:21 Відповісти
Но были то и нуждающееся. А трампу на них наплевать. Эта рыжая собака работает на путина. И делает всё чтобы Украине было плохо!
показати весь коментар
11.11.2025 20:02 Відповісти
 
 