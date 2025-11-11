США можуть завершити найдовший шатдаун,- спікер Джонсон
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що у Конгресі є необхідна кількість голосів для ухвалення компромісного законопроєкту, який має відновити фінансування уряду США.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Axios, документ спрямований на завершення найтривалішого шатдауну в історії країни.
Джонсон закликав конгресменів повернутися до Вашингтона
Спікер Палати представників зазначив, що конгресмени мають якнайшвидше повернутися до Вашингтона для голосування.
"Кажу очевидне всім своїм колегам - республіканцям і демократам у Палаті: вам потрібно просто зараз починати повертатися на Капітолійський пагорб", - заявив Джонсон.
За його словами, компромісний законопроєкт матиме достатню підтримку серед законодавців, попри заперечення частини демократів і кількох республіканців.
Опозиція та позиція Сенату
Видання Axios наголошує, що демократи Палати представників, зокрема лідер меншості Хакім Джеффріс, розкритикували угоду, яку сенатські демократи уклали з республіканцями.
Очікується, що більшість демократів нижньої палати голосуватимуть проти.
Водночас Сенат США вже схвалив компромісний законопроєкт. За нього проголосували 60 сенаторів - мінімально необхідна кількість для ухвалення.
Основні положення законопроєкту:
-
продовження фінансування федеральних установ;
-
поновлення роботи звільнених держслужбовців;
-
продовження програми медичних субсидій;
-
запобігання повторному шатдауну уряду.
Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що у тривалому призупиненні роботи федерального уряду (шатдауні) винні демократи.
Через це США заморозили поставки зброї союзникам по НАТО, зокрема для підтримки України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль