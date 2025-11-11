США можуть завершити найдовший шатдаун,- спікер Джонсон

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що у Конгресі є необхідна кількість голосів для ухвалення компромісного законопроєкту, який має відновити фінансування уряду США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Axios, документ спрямований на завершення найтривалішого шатдауну в історії країни.

Джонсон закликав конгресменів повернутися до Вашингтона

Спікер Палати представників зазначив, що конгресмени мають якнайшвидше повернутися до Вашингтона для голосування.

"Кажу очевидне всім своїм колегам - республіканцям і демократам у Палаті: вам потрібно просто зараз починати повертатися на Капітолійський пагорб", - заявив Джонсон.

За його словами, компромісний законопроєкт матиме достатню підтримку серед законодавців, попри заперечення частини демократів і кількох республіканців.

Опозиція та позиція Сенату

Видання Axios наголошує, що демократи Палати представників, зокрема лідер меншості Хакім Джеффріс, розкритикували угоду, яку сенатські демократи уклали з республіканцями.

Очікується, що більшість демократів нижньої палати голосуватимуть проти.

Водночас Сенат США вже схвалив компромісний законопроєкт. За нього проголосували 60 сенаторів - мінімально необхідна кількість для ухвалення.

Основні положення законопроєкту:

продовження фінансування федеральних установ;

поновлення роботи звільнених держслужбовців;

продовження програми медичних субсидій;

запобігання повторному шатдауну уряду.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що у тривалому призупиненні роботи федерального уряду (шатдауні) винні демократи.

Через це США заморозили поставки зброї союзникам по НАТО, зокрема для підтримки України.

