США могут завершить самый длительный шатдаун, - спикер Джонсон

США могут завершить самый длительный шатдаун

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в Конгрессе есть необходимое количество голосов для принятия компромиссного законопроекта, который должен возобновить финансирование правительства США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios, документ направлен на завершение самого длительного шатдауна в истории страны.

Джонсон призвал конгрессменов вернуться в Вашингтон

Спикер Палаты представителей отметил, что конгрессмены должны как можно скорее вернуться в Вашингтон для голосования.

"Говорю очевидное всем своим коллегам - республиканцам и демократам в Палате: вам нужно прямо сейчас начинать возвращаться на Капитолийский холм", - заявил Джонсон.

По его словам, компромиссный законопроект получит достаточную поддержку среди законодателей, несмотря на возражения части демократов и нескольких республиканцев.

Читайте: Трамп помиловал десятки фигурантов дела о выборах-2020

Оппозиция и позиция Сената

Издание Axios отмечает, что демократы Палаты представителей, в частности лидер меньшинства Хаким Джеффрис, раскритиковали соглашение, которое сенатские демократы заключили с республиканцами.

Ожидается, что большинство демократов нижней палаты будут голосовать против.

В то же время Сенат США уже одобрил компромиссный законопроект. За него проголосовали 60 сенаторов - минимально необходимое количество для принятия.

Читайте также: После выплат по $2000 каждому американцу Трамп возьмется за госдолг

Основные положения законопроекта:

  • продолжение финансирования федеральных учреждений;

  • возобновление работы уволенных госслужащих;

  • продолжение программы медицинских субсидий;

  • предотвращение повторного шатдауна правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шатдаун в США стал самым длительным в истории. Предыдущий рекорд пришелся на первый срок Трампа

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в длительной приостановке работы федерального правительства (шатдауне) виноваты демократы.

Из-за этого США заморозили поставки оружия союзникам по НАТО, в частности для поддержки Украины.

деньги (947) США (28247) экономика (3921)
Самі обісрались. Самі штани постірають. А потім самі собі премію вручать за великі досягнення. Це і є політика американських шизоїдів які захопили владу в сша
11.11.2025 00:23 Ответить
Чудовий шат даун,амеріганці в захваті..Донья рулить..
11.11.2025 00:25 Ответить
Можуть припинити, а можуть не припинити шатдаун; можуть не домовитись. Тим більше - Трумп здатен на кидалово.
11.11.2025 00:29 Ответить
Трам сказав що скоро трільон доларів буде в бюджеті, і всім "вовину тисячу" дасть... Мабуть у міндічєй відібрав ))
11.11.2025 00:53 Ответить
Когда уже там по две штуки будете давать?? Я карман уже растопырил шире!
11.11.2025 01:51 Ответить
U4U?
11.11.2025 05:34 Ответить
так і бачу його в черзі на отримання дозволу працювати 😀
