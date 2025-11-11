США могут завершить самый длительный шатдаун, - спикер Джонсон
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в Конгрессе есть необходимое количество голосов для принятия компромиссного законопроекта, который должен возобновить финансирование правительства США.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios, документ направлен на завершение самого длительного шатдауна в истории страны.
Джонсон призвал конгрессменов вернуться в Вашингтон
Спикер Палаты представителей отметил, что конгрессмены должны как можно скорее вернуться в Вашингтон для голосования.
"Говорю очевидное всем своим коллегам - республиканцам и демократам в Палате: вам нужно прямо сейчас начинать возвращаться на Капитолийский холм", - заявил Джонсон.
По его словам, компромиссный законопроект получит достаточную поддержку среди законодателей, несмотря на возражения части демократов и нескольких республиканцев.
Оппозиция и позиция Сената
Издание Axios отмечает, что демократы Палаты представителей, в частности лидер меньшинства Хаким Джеффрис, раскритиковали соглашение, которое сенатские демократы заключили с республиканцами.
Ожидается, что большинство демократов нижней палаты будут голосовать против.
В то же время Сенат США уже одобрил компромиссный законопроект. За него проголосовали 60 сенаторов - минимально необходимое количество для принятия.
Основные положения законопроекта:
-
продолжение финансирования федеральных учреждений;
-
возобновление работы уволенных госслужащих;
-
продолжение программы медицинских субсидий;
-
предотвращение повторного шатдауна правительства.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в длительной приостановке работы федерального правительства (шатдауне) виноваты демократы.
Из-за этого США заморозили поставки оружия союзникам по НАТО, в частности для поддержки Украины.
