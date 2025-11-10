Трамп помилував десятки фігурантів справи про вибори-2020

Президент США оголосив про помилування 77 осіб, серед яких - колишній мер Нью-Йорка та особистий юрист Дональда Трампа Руді Джуліані, адвокатка Сідні Пауелл і юрист Кеннет Чесебро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднив Білий дім, пише New York Post.

Хто саме отримав помилування

До списку осіб, яких помилував президент, увійшли:

Руді Джуліані — колишній мер Нью-Йорка та особистий юрист Дональда Трампа;

Сідні Пауелл — адвокатка, яка у 2023 році визнала провину у спробах скасувати результати виборів у Джорджії;

Кеннет Чесебро — юрист, який також визнав свою провину у справі про змову з організації фальшивих списків виборців;

Ще понад 70 осіб, причетних до кампанії з оскарження результатів виборів 2020 року.

Повний список помилуваних оприлюднив прокурор Ед Мартін на особистому акаунті в X. Більшість людей з нього мали обвинувачення, пов'язані зі змовою проти "фальшивих виборців".

Слідство вважало цих людей причетними до спроб вплинути на результати виборів 2020 року.

