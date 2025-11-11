Сенат США проголосовал за прекращение шатдауна

Сенат США одобрил законопроект для прекращения самого длительного шатдауна в истории страны. Документ подан в Палату представителей для окончательного утверждения, после чего он будет передан Дональду Трампу на подпись.

Законопроект поддержали 60 сенаторов: почти все республиканцы и 8 демократов. Против было 40 голосов.

Законопроект возобновит финансирование федеральных агентств, прекращенное 1 октября, и остановит кампанию президента Трампа по сокращению федерального персонала, предотвращая любые увольнения до 30 января.

Далее соглашение поступит в контролируемую республиканцами Палату представителей, где спикер Майк Джонсон заявил, что хотел бы принять его уже в среду и отправить Трампу для подписания. Трамп назвал соглашение о возобновлении работы правительства "очень хорошим".

Соглашение продлит финансирование до 30 января 2026 года, оставляя федеральное правительство на пути к увеличению общего долга в размере 38 триллионов долларов и годовым дефицитом в 1,8 триллиона долларов.

Что такое шатдаун?

Шатдаун - это состояние, когда часть американского правительства не работает из-за того, что не был принят новый бюджет, в который заложена та сумма денег, которая необходима для работы правительственных учреждений. В результате такой остановки государственные учреждения остаются без финансирования, часть чиновников уходит в неоплачиваемый отпуск, хотя критически важные службы продолжают работу без оплаты до возобновления финансирования.

Самый длительный шатдаун в истории США длился 35 дней с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года, во время первого президентского срока Дональда Трампа. Этот правительственный шатдаун был вызван разногласиями между Демократической и Республиканской партиями по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Большинство федеральных служащих было отправлено в неоплачиваемый отпуск, а работники критически важных отраслей продолжали работать без зарплаты.

По подсчетам аналитиков, каждая неделя шатдауна будет стоить экономике Соединенных Штатов до 15 млрд долларов.

