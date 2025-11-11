РУС
Новости Угроза шатдауна в США
Сенат США проголосовал за прекращение шатдауна

Сенат США поддержал соглашение для завершения рекордного шатдауна

Сенат США одобрил законопроект для прекращения самого длительного шатдауна в истории страны. Документ подан в Палату представителей для окончательного утверждения, после чего он будет передан Дональду Трампу на подпись.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Законопроект поддержали 60 сенаторов: почти все республиканцы и 8 демократов. Против было 40 голосов.

Законопроект возобновит финансирование федеральных агентств, прекращенное 1 октября, и остановит кампанию президента Трампа по сокращению федерального персонала, предотвращая любые увольнения до 30 января.

Далее соглашение поступит в контролируемую республиканцами Палату представителей, где спикер Майк Джонсон заявил, что хотел бы принять его уже в среду и отправить Трампу для подписания. Трамп назвал соглашение о возобновлении работы правительства "очень хорошим".

Соглашение продлит финансирование до 30 января 2026 года, оставляя федеральное правительство на пути к увеличению общего долга в размере 38 триллионов долларов и годовым дефицитом в 1,8 триллиона долларов.

Что такое шатдаун?

Шатдаун - это состояние, когда часть американского правительства не работает из-за того, что не был принят новый бюджет, в который заложена та сумма денег, которая необходима для работы правительственных учреждений. В результате такой остановки государственные учреждения остаются без финансирования, часть чиновников уходит в неоплачиваемый отпуск, хотя критически важные службы продолжают работу без оплаты до возобновления финансирования.

Самый длительный шатдаун в истории США длился 35 дней с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года, во время первого президентского срока Дональда Трампа. Этот правительственный шатдаун был вызван разногласиями между Демократической и Республиканской партиями по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Большинство федеральных служащих было отправлено в неоплачиваемый отпуск, а работники критически важных отраслей продолжали работать без зарплаты.

По подсчетам аналитиков, каждая неделя шатдауна будет стоить экономике Соединенных Штатов до 15 млрд долларов.

шо трампа зняли? іде цей іржавий шадаун?
показать весь комментарий
11.11.2025 06:25 Ответить
Тобто це ще не все, а тільки до 30 січня?
показать весь комментарий
11.11.2025 06:26 Ответить
у них невеличкий дефіцит бюджета в 1,8 трильйона доларів. розумію, що для вас це копійки, але для сша це дуже багато.
показать весь комментарий
11.11.2025 08:01 Ответить
Шатуни не проголосують.
показать весь комментарий
11.11.2025 07:00 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2025 08:06 Ответить
 
 