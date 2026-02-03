Новини Трамп створює Раду миру
Навроцький збирає Радбез: говоритимуть про зміцнення оборони та участь у Раді миру Трампа

Президент Польщі Кароль Навроцький ініціював скликання Ради національної безпеки, засідання якої відбудеться 11 лютого.

Засідання заплановане на 14:00. Про нього повідомив речник глави РП Рафал Лескевич. За його словами, порядок денний включає три ключові питання. Вони стосуються оборони, міжнародної політики та внутрішньої безпеки.

Питання програми SAFE та позиція опозиції

Однією з тем стане позика уряду для реалізації програми SAFE. Це ініціатива Європейського Союзу зі зміцнення оборонних спроможностей. Загальний бюджет програми становить 150 мільярдів євро. Польща може отримати близько 43 мільярдів євро.

Водночас опозиція та оточення президента висловлюють занепокоєння. Вони вважають, що програма може ускладнити військову співпрацю зі США. Також лунають застереження щодо впливу на польську оборонну промисловість.

Рада миру та політичні дискусії

Другою темою стане запрошення Польщі до Ради миру. Цей орган створив президент США Дональд Трамп. Рада має співпрацювати з ООН у врегулюванні конфліктів. Кароль Навроцький був присутній на інавгурації, але документ не підписав.

"Президент хоче обговорити запрошення Польщі до Ради миру та пов’язані з цим наслідки", — зазначив речник Рафал Лескевич.

Також на засіданні розглянуть дії державних органів щодо східних контактів маршалка Сейму Влодзімежа Чажастого. Запрошення до Ради миру спричинило гостру політичну дискусію. Уряд виключив можливість фінансування членства коштом бюджету.

  • Раніше Спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий заявив, що президент США Дональд Трамп не заслуговує Нобелівської премії миру. За його словами, дії президента США дестабілізують міжнародні організації. Йдеться про НАТО, Європейський Союз, ООН та Всесвітню організацію охорони здоров’я.

Розісралися звірі в лісі. Хтось хвалиться, що він "самий красивий"... Інший - шо "самий розумний"... Надоїло Леву. Зібрав усіх на поляні. Каже:
-Так!. Розумні - направо, красиві - наліво!...
Розійшлися... Тільки одна Макака бігає, то туди, то сюди... Лев каже:
- Макако! Ти вже якось визначся!
- А я і красива, і розумна... Так мені що - надвоє порваться?
Так і Навроцький... І з Європою не хоче "сраться, і з Трампом дружить...
03.02.2026 19:40
шо нема куди мільярд подіти?
03.02.2026 19:40
Мільярд - це з того, хто захоче в тій раді висловитись. Хто хоче просто там бути присутнім, можна без мільярда. Але по запрошенню, а не звичайному ніщєброду.
03.02.2026 19:59
 
 