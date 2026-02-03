Трампа номінують на Нобелівську премію Нобелівська премія миру
3 874 15

Спікер польського Сейму виступив проти номінації Трампа на Нобелівську премію миру

У Польщі проти нагородження Трампа премією миру

Спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий заявив, що президент США Дональд Трамп не заслуговує Нобелівської премії миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації польської газети Rzeczpospolita.

Чажастий відреагував на лист, у якому парламентарів закликали підтримати номінацію Трампа. Звернення надійшло від голови Кнесету Аміра Охани та спікера Палати представників США Майка Джонсона.

Критика політики Дональда Трампа

Спікер Сейму заявив, що дії президента США дестабілізують міжнародні організації. Йдеться про НАТО, Європейський Союз, ООН та Всесвітню організацію охорони здоров’я.

"Президент Трамп дестабілізує ці організації, проводячи політику сили", – наголосив Чажастий.

Він також розкритикував транзакційний підхід США у міжнародних відносинах. Окремо політик згадав митну політику та тиск на європейські країни.

Позиція Польщі щодо Нобелівської премії

Також Чажастий назвав Раду миру, створену Трампом, ілюзорною структурою. Він нагадав про заяви американського президента щодо Гренландії.

За його словами, такі дії порушують принципи міжнародного права.

"Я не підтримаю висунення кандидатури президента Трампа, бо він її не заслуговує", – заявив спікер Сейму.

Водночас глава МЗС Польщі Радослав Сікорський допустив підтримку номінації за умови миру в Україні.

З яйцями.
показати весь коментар
03.02.2026 00:08 Відповісти
Та хоч один знайшовся на всю гейропу.
показати весь коментар
03.02.2026 06:44 Відповісти
премія епштейна йому більше підійде...
показати весь коментар
03.02.2026 00:14 Відповісти
Чекаєм тарифів 100500%
показати весь коментар
03.02.2026 00:19 Відповісти
Шнобельську премію дадуть обов'язково.
Англійська назва премії Ig Nobel Prize так само містить гру слів: ignoble перекладається як «ганебний».
Bинагородa дорівнює 10 трильйонам доларів Зімбабве або 10 доларам США.
показати весь коментар
03.02.2026 00:22 Відповісти
За «антидосягнення» під час поширення коронавірусу лауреатами Шнобелівської премії оголошувалися лідери держав: Борис Джонсон, Дональд Трамп, Реджеп Ердоган, Жаїр Болсонару, Андрес Мануель Лопес Обрадор, Гурбангули Бердимухамедов, володимир путін та Олександр Лукашенко (його було відзначено «ганебною» премією двічі). Шнобелівська премія в номінації «Менеджмент» присуджувалася п'ятьом китайським професійним кілерам, які наймали один одного для виконання замовного вбивства за «субпідрядом», щоразу знижуючи суму гонорару (зрештою, замовлення залишилося невиконаним). Але в більшості випадків сумнівних «лаврів» удостоюються автори саме реальних наукових праць, серед яких - відкриття, що собаки випорожняються в південному напрямку, страусів сексуально збуджує присутність людей, чорні дірки підходять за фізичними параметрами для розміщення пекла, а «лежачі поліцейські» можуть бути використані для діагностики гострої форми апендициту.
показати весь коментар
03.02.2026 00:24 Відповісти
Та яка там нагорода, йогоб до нормального психіатру відвести, чи ветеринара...
Я незнаю, хто там трампів лікує...
показати весь коментар
03.02.2026 00:53 Відповісти
Ну "канєшно!" Ізраїль "за" масове знищення цивільних мешканців Гази американською зброєю яку надає Трамп... Бахмут, до речі, після окупації виглядає цілим містом в порівнянні з купою щебню в Газі...
показати весь коментар
03.02.2026 04:44 Відповісти
Та ти шо? Скільки живе а Газі людей, а скільки в Бахмуті?
показати весь коментар
03.02.2026 07:18 Відповісти
Такі повинні бути політики, а не співати одне одному оди і на чорне казати біле.
показати весь коментар
03.02.2026 07:17 Відповісти
А то що Трамп, викрав главу іншої держави, бомбить і загрожує кільком країнам війною Чажастого зовсім не хвилює?
показати весь коментар
03.02.2026 08:39 Відповісти
Премію "Тріпачка " йому
показати весь коментар
03.02.2026 10:03 Відповісти
Дякуємо польскому депутату за розумний підхід.
показати весь коментар
03.02.2026 10:11 Відповісти
 
 