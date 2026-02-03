Спікер польського Сейму виступив проти номінації Трампа на Нобелівську премію миру
Спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий заявив, що президент США Дональд Трамп не заслуговує Нобелівської премії миру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації польської газети Rzeczpospolita.
Чажастий відреагував на лист, у якому парламентарів закликали підтримати номінацію Трампа. Звернення надійшло від голови Кнесету Аміра Охани та спікера Палати представників США Майка Джонсона.
Критика політики Дональда Трампа
Спікер Сейму заявив, що дії президента США дестабілізують міжнародні організації. Йдеться про НАТО, Європейський Союз, ООН та Всесвітню організацію охорони здоров’я.
"Президент Трамп дестабілізує ці організації, проводячи політику сили", – наголосив Чажастий.
Він також розкритикував транзакційний підхід США у міжнародних відносинах. Окремо політик згадав митну політику та тиск на європейські країни.
Позиція Польщі щодо Нобелівської премії
Також Чажастий назвав Раду миру, створену Трампом, ілюзорною структурою. Він нагадав про заяви американського президента щодо Гренландії.
За його словами, такі дії порушують принципи міжнародного права.
"Я не підтримаю висунення кандидатури президента Трампа, бо він її не заслуговує", – заявив спікер Сейму.
Водночас глава МЗС Польщі Радослав Сікорський допустив підтримку номінації за умови миру в Україні.
