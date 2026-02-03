Трампа номинируют на Нобелевку мира
3 873 15

Спикер польского Сейма выступил против номинации Трампа на Нобелевскую премию мира

В Польше против награждения Трампа премией мира

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый заявил, что президент США Дональд Трамп не заслуживает Нобелевской премии мира.

об этом говорится в публикации польской газеты Rzeczpospolita.

Чажастый отреагировал на письмо, в котором парламентариев призвали поддержать номинацию Трампа. Обращение поступило от председателя Кнессета Амира Оханы и спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.

Критика политики Дональда Трампа

Спикер Сейма заявил, что действия президента США дестабилизируют международные организации. Речь идет о НАТО, Европейском Союзе, ООН и Всемирной организации здравоохранения.

"Президент Трамп дестабилизирует эти организации, проводя политику силы", – подчеркнул Чажастый.

Он также раскритиковал транзакционный подход США в международных отношениях. Отдельно политик упомянул таможенную политику и давление на европейские страны.

Позиция Польши по поводу Нобелевской премии

Также Чажастый назвал Совет мира, созданный Трампом, иллюзорной структурой. Он напомнил о заявлениях американского президента по поводу Гренландии.

По его словам, такие действия нарушают принципы международного права.

"Я не поддержу выдвижение кандидатуры президента Трампа, потому что он ее не заслуживает", - заявил спикер Сейма.

В то же время глава МИД Польши Радослав Сикорский допустил поддержку номинации при условии мира в Украине.

Автор: 

Нобелевская премия Польша Трамп Дональд
+24
премія епштейна йому більше підійде...
03.02.2026 00:14 Ответить
+14
З яйцями.
03.02.2026 00:08 Ответить
+11
Та яка там нагорода, йогоб до нормального психіатру відвести, чи ветеринара...
Я незнаю, хто там трампів лікує...
03.02.2026 00:53 Ответить
Та хоч один знайшовся на всю гейропу.
03.02.2026 06:44 Ответить
Чекаєм тарифів 100500%
03.02.2026 00:19 Ответить
Шнобельську премію дадуть обов'язково.
Англійська назва премії Ig Nobel Prize так само містить гру слів: ignoble перекладається як «ганебний».
Bинагородa дорівнює 10 трильйонам доларів Зімбабве або 10 доларам США.
03.02.2026 00:22 Ответить
За «антидосягнення» під час поширення коронавірусу лауреатами Шнобелівської премії оголошувалися лідери держав: Борис Джонсон, Дональд Трамп, Реджеп Ердоган, Жаїр Болсонару, Андрес Мануель Лопес Обрадор, Гурбангули Бердимухамедов, володимир путін та Олександр Лукашенко (його було відзначено «ганебною» премією двічі). Шнобелівська премія в номінації «Менеджмент» присуджувалася п'ятьом китайським професійним кілерам, які наймали один одного для виконання замовного вбивства за «субпідрядом», щоразу знижуючи суму гонорару (зрештою, замовлення залишилося невиконаним). Але в більшості випадків сумнівних «лаврів» удостоюються автори саме реальних наукових праць, серед яких - відкриття, що собаки випорожняються в південному напрямку, страусів сексуально збуджує присутність людей, чорні дірки підходять за фізичними параметрами для розміщення пекла, а «лежачі поліцейські» можуть бути використані для діагностики гострої форми апендициту.
03.02.2026 00:24 Ответить
Ну "канєшно!" Ізраїль "за" масове знищення цивільних мешканців Гази американською зброєю яку надає Трамп... Бахмут, до речі, після окупації виглядає цілим містом в порівнянні з купою щебню в Газі...
03.02.2026 04:44 Ответить
Та ти шо? Скільки живе а Газі людей, а скільки в Бахмуті?
03.02.2026 07:18 Ответить
Такі повинні бути політики, а не співати одне одному оди і на чорне казати біле.
03.02.2026 07:17 Ответить
А то що Трамп, викрав главу іншої держави, бомбить і загрожує кільком країнам війною Чажастого зовсім не хвилює?
03.02.2026 08:39 Ответить
Премію "Тріпачка " йому
03.02.2026 10:03 Ответить
Дякуємо польскому депутату за розумний підхід.
03.02.2026 10:11 Ответить
 
 