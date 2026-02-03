Спикер польского Сейма выступил против номинации Трампа на Нобелевскую премию мира

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый заявил, что президент США Дональд Трамп не заслуживает Нобелевской премии мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации польской газеты Rzeczpospolita.

Чажастый отреагировал на письмо, в котором парламентариев призвали поддержать номинацию Трампа. Обращение поступило от председателя Кнессета Амира Оханы и спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.

Критика политики Дональда Трампа

Спикер Сейма заявил, что действия президента США дестабилизируют международные организации. Речь идет о НАТО, Европейском Союзе, ООН и Всемирной организации здравоохранения.

"Президент Трамп дестабилизирует эти организации, проводя политику силы", – подчеркнул Чажастый.

Он также раскритиковал транзакционный подход США в международных отношениях. Отдельно политик упомянул таможенную политику и давление на европейские страны.

Позиция Польши по поводу Нобелевской премии

Также Чажастый назвал Совет мира, созданный Трампом, иллюзорной структурой. Он напомнил о заявлениях американского президента по поводу Гренландии.

По его словам, такие действия нарушают принципы международного права.

"Я не поддержу выдвижение кандидатуры президента Трампа, потому что он ее не заслуживает", - заявил спикер Сейма.

В то же время глава МИД Польши Радослав Сикорский допустил поддержку номинации при условии мира в Украине.

