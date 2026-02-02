Туск в ближайшие дни посетит Киев по приглашению Зеленского

Премьер-министр Польши Дональд Туск в ближайшие дни прибудет с визитом в Киев.

Об этом польский премьер написал в понедельник вечером в сети X, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

"По приглашению президента Украины Владимира Зеленского в ближайшие дни буду в Киеве. В это драматическое время Украину нельзя оставлять в одиночестве", - отметил Туск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск предостерег Навроцкого от участия в Совете мира Трампа

Что предшествовало?

Напомним, Зеленский непосредственно встречался с Туском 19 декабря во время визита украинского лидера в Варшаву. Тогда Зеленский обсудил с Туском, в частности, укрепление украинской боевой авиации и оборонные проекты в рамках программы SAFE, в том числе совместное производство дронов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия, а не Зеленский, отклонила мирный план США, - Туск