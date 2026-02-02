Туск найближчими днями відвідає Київ на запрошення Зеленського
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск найближчими днями прибуде з візитом до Києва.
Про це польський прем’єр написав у понеділок ввечері у мережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"На запрошення президента України Володимира Зеленського найближчими днями буду в Києві. У цей драматичний час Україну не можна залишати на самоті", - зазначив Туск.
Що передувало?
- Нагадаємо, Зеленський безпосередньо зустрічався з Туском 19 грудня під час візиту українського лідера до Варшави. Тоді Зеленський обговорив із Туском, зокрема, зміцнення української бойової авіації й оборонні проєкти у межах програми SAFE, зокрема спільне виробництво дронів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та якось не холодно не жарко від ціх відвідин. Хіба що єго найпотужнішого потішить. Але навіщо?!!
як би там не було, поляки - друзі.