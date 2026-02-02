Туск найближчими днями відвідає Київ на запрошення Зеленського

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск найближчими днями прибуде з візитом до Києва.

Про це польський прем’єр написав у понеділок ввечері у мережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"На запрошення президента України Володимира Зеленського найближчими днями буду в Києві. У цей драматичний час Україну не можна залишати на самоті", - зазначив Туск.

Що передувало?

  • Нагадаємо, Зеленський безпосередньо зустрічався з Туском 19 грудня під час візиту українського лідера до Варшави. Тоді Зеленський обговорив із Туском, зокрема, зміцнення української бойової авіації й оборонні проєкти у межах програми SAFE, зокрема спільне виробництво дронів.

Та якось не холодно не жарко від ціх відвідин. Хіба що єго найпотужнішого потішить. Але навіщо?!!
02.02.2026 20:30 Відповісти
а Новіцький колись прибуде, чі забули і не споминаємо?
як би там не було, поляки - друзі.
02.02.2026 22:25 Відповісти
 
 