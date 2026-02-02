Дрон, упавший на военную базу в Польше, оказался игрушечным

Фото: Ілюстративне фото

Инцидент с падением беспилотника на польскую воинскую часть не представлял угрозы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Военной жандармерии Польши после проверки объекта на территории Пшасныша.

Падение дрона в Пшасныше оказалось безопасным

Польская жандармерия сообщила, что объект, упавший на территорию части, по предварительным данным, является игрушечным дроном.

"Из предварительных выводов следует, что это был игрушечный дрон, лишенный карты памяти и SIM-карты", – сообщили в соцсетях.

Падение объекта не нанесло никакого ущерба воинской части.

Министерство национальной обороны подтвердило отсутствие угрозы

Представитель Минобороны Януш Сеймей подтвердил, что дрон не содержал никаких устройств для наблюдения или сбора данных.

"Это никоим образом не представляло угрозы для подразделения, а скорее была игрушка, которая сбежала от одного из жителей", – отметил Сеймей.

Он добавил, что информация о шпионском беспилотнике не соответствует действительности.

  • Польские СМИ сообщили, что в минувшую среду, 28 января, на территории воинской части в польском городе Пшасныш упал беспилотник неизвестного происхождения. Инцидент произошел в нескольких десятках метров от склада с боеприпасами. Дрон упал на территории части, где размещен 2-й центр радиоэлектронной разведки.

Напомним, что 30 января в Польше подписали контракт на разработку антидронной системы San для системы "Восточный щит". Эта система позволит лучше защищать военные объекты от реальных беспилотников.

Вам смішно, а люди в*ралися 😸
02.02.2026 22:44 Ответить
Іграшковим дроном можна перевірити військову базу на наявність антидронового захисту.
02.02.2026 22:47 Ответить
Інрашковий "орєшнік" скоро прилетить - от тоді буде весело!
02.02.2026 22:49 Ответить
Вам смішно, а люди в*ралися 😸
02.02.2026 22:44 Ответить
...я теж подумав що лайно у штанах було справжнім 🙃
02.02.2026 22:54 Ответить
Droн игрушечный-а в штаны наложили по-взрослому
02.02.2026 23:33 Ответить
Сьогодні впав "іграшковий"... А завтра? Вже полетіли метеозонди, з контрабандою (цигарками). А завтра? З біологічною зброєю? Хімічну кацапи вже кілька років, застосовують... На падіння дронів і ракет, і вбивство своїх громадян, поляки зреагували так само, як і на вбивство свого вищого керівництва, під Смоленськом...
02.02.2026 23:52 Ответить
Мабуть пшеки там повсиралися
02.02.2026 22:45 Ответить
Ну, добре що постраждали лише підштанки гонорових польських вояк.
02.02.2026 22:45 Ответить
Іграшковим дроном можна перевірити військову базу на наявність антидронового захисту.
02.02.2026 22:47 Ответить
Я взагалі думаю, що іграшка на підльоті мала впасти від " глушилок" в неї все б вже вигоріло.
02.02.2026 22:48 Ответить
Дрон упав на території частини, де розміщений 2-й центр радіоелектронної розвідки.
Зазначений підрозділ займається моніторингом радіопростору на північному сході Польщі. Цей район вважається стратегічно важливим через близькість Сувальського коридору.
Чергова служба спостерігала за польотом БпЛА, але не змогла йому протидіяти. Безпілотник упав приблизно за 70 метрів від складу озброєння
02.02.2026 23:08 Ответить
Інрашковий "орєшнік" скоро прилетить - от тоді буде весело!
02.02.2026 22:49 Ответить
Він і є іграшковим без ядерного заряду...розліт до 4км
03.02.2026 07:22 Ответить
Перевірка захисту військової частини пройшла успішно.
02.02.2026 22:49 Ответить
Думай те. Панове за кого ви, про що ви . І за кого Ви.
02.02.2026 22:51 Ответить
Хочеться сказати. Там де була розня там був крах незалежно від нації. Хіба не смішно))))))))
02.02.2026 22:57 Ответить
але там є камера ...і хтось ретранслював прямо на приймач ...
02.02.2026 22:58 Ответить
Може він був і справді іграшковим, а може і ні, і це така спроба "не єскаліровать" ... типу кумедна 🤔
02.02.2026 23:03 Ответить
Ага, іграшковий весільний какая разніца...
02.02.2026 23:12 Ответить
І знадобилося аж стільки часу, щоб встановити, що це фабула ?
02.02.2026 23:13 Ответить
Наступний буде бойовий
02.02.2026 23:20 Ответить
А як би дрон був бойовий і летів би в склад,то виходить без проблем долетів би? Як би не США, пуйло те НАТО точно за три дні порішав.
02.02.2026 23:21 Ответить
Wszyscy na grilla!
02.02.2026 23:48 Ответить
Зараз почнуть фермери пшековські блокувати пункти пропуску в коричневих штанях)))
03.02.2026 00:08 Ответить
Це ж на якій відстані від військової бази гралися дітки?
Чи ще питання: на яку відстань може летіти дитяча іграшка?
03.02.2026 01:04 Ответить
Наступного разу діточки (батько?) полізуть через забор діставати м'ячик.
03.02.2026 01:17 Ответить
Потім як звикнуть прилетить зовсім інша " іграшка"
03.02.2026 10:06 Ответить
 
 