Дрон, упавший на военную базу в Польше, оказался игрушечным
Инцидент с падением беспилотника на польскую воинскую часть не представлял угрозы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Военной жандармерии Польши после проверки объекта на территории Пшасныша.
Падение дрона в Пшасныше оказалось безопасным
Польская жандармерия сообщила, что объект, упавший на территорию части, по предварительным данным, является игрушечным дроном.
"Из предварительных выводов следует, что это был игрушечный дрон, лишенный карты памяти и SIM-карты", – сообщили в соцсетях.
Падение объекта не нанесло никакого ущерба воинской части.
Министерство национальной обороны подтвердило отсутствие угрозы
Представитель Минобороны Януш Сеймей подтвердил, что дрон не содержал никаких устройств для наблюдения или сбора данных.
"Это никоим образом не представляло угрозы для подразделения, а скорее была игрушка, которая сбежала от одного из жителей", – отметил Сеймей.
Он добавил, что информация о шпионском беспилотнике не соответствует действительности.
- Польские СМИ сообщили, что в минувшую среду, 28 января, на территории воинской части в польском городе Пшасныш упал беспилотник неизвестного происхождения. Инцидент произошел в нескольких десятках метров от склада с боеприпасами. Дрон упал на территории части, где размещен 2-й центр радиоэлектронной разведки.
Напомним, что 30 января в Польше подписали контракт на разработку антидронной системы San для системы "Восточный щит". Эта система позволит лучше защищать военные объекты от реальных беспилотников.
Зазначений підрозділ займається моніторингом радіопростору на північному сході Польщі. Цей район вважається стратегічно важливим через близькість Сувальського коридору.
Чергова служба спостерігала за польотом БпЛА, але не змогла йому протидіяти. Безпілотник упав приблизно за 70 метрів від складу озброєння
Чи ще питання: на яку відстань може летіти дитяча іграшка?