Польша до конца января подпишет соглашение для создания "антидроновой стены", - СМИ

Индустрия дронов

Министерство обороны Польши планирует до конца января подписать контракт на закупку новейших систем противодействия беспилотникам San.

Об этом пишет польское издание Defence24.

Детали будущей системы

Соглашение о системе противодействия беспилотникам San будет подписано, скорее всего, 29 января.

Отмечается, что эта программа является приоритетной для Минобороны и имеет целью обеспечить комплексную систему защиты от беспилотных летательных аппаратов, используемых, среди прочего, в составе системы "Восточный щит".

По словам главы Агентства вооружений Польши генерала Артура Куптеля, система станет прямым ответом на угрозы, зафиксированные осенью прошлого года, когда воздушное пространство страны массово нарушили российские дроны.

"Это будет система, оснащенная широким спектром датчиков и эффекторов, в том числе кинетических. Ее возможности будут обеспечивать обнаружение и борьбу не только с БПЛА класса "Герань" и "Гербера", но и с меньшими типами БПЛА, а также самолетами и вертолетами", - рассказал Куптель.

San – это комплексная многоуровневая система защиты, в состав которой войдут:

30-мм орудия, использующие программируемые боеприпасы,

недорогие высокоточные ракеты APKWS,

дроны-перехватчики, предназначенные для уничтожения вражеских БПЛА в воздухе,

а также сенсоры, позволяющие видеть цели, которые "прячутся" от РЭБ.

Куптель добавил, что планируется приобретение примерно десятка батарей, которые будут включены в состав имеющихся систем ПВО. Поставки начнутся в 2026 году и будут завершены в 2027 году.

Стена дронов

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает европейскую инициативу "Стена дронов" своевременной и необходимой на фоне провокаций со стороны России.

Лидеры Франции, Германии, Испании и Италии выражают осторожность в отношении проекта "Стены дронов" ЕС, в то время как балтийские страны призывают к его скорейшей реализации для защиты от угроз со стороны России и Беларуси.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что Польша планирует начать создание национальной системы борьбы с дронами в течение нескольких месяцев, не дожидаясь инициативы Евросоюза по созданию "Стены дронов".

