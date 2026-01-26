УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9318 відвідувачів онлайн
Новини Індустрія дронів Антидроновий захист Стіна дронів
963 3

Польща до кінця січня підпише угоду для створення "антидронової стіни", - ЗМІ

Індустрія дронів

Польща підпише угоду про антидронову стіну в січні

Міністерство оборони Польщі планує до кінця січня підписати контракт на закупівлю новітніх систем протидії безпілотникам San.

Про це пише польське видання Defence24, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі майбутньої системи 

Угода про систему протидії безпілотникам San буде підписана, найімовірніше 29 січня.

Зазначається, що ця програма пріоритетною для Міноборони і має на меті забезпечити комплексну систему захисту від безпілотних літальних апаратів, що використовуються, серед інших, у складі системи "Східний щит".

За словами голови Агентства озброєнь Польщі генерала Артура Куптеля, система стане прямою відповіддю на загрози, зафіксовані восени минулого року, коли повітряний простір країни масово порушили російські дрони.

"Це буде система, оснащена широким спектром датчиків і ефекторів, у тому числі кінетичних. Її можливості забезпечуватимуть виявлення і боротьбу не тільки з БПЛА класу "Герань" і "Гербера", але й з меншими типами БПЛА, а також літаками і вертольотами",- розповів Куптель.

San – це комплексна багаторівнева система захисту, до складу якої увійдуть:

  • 30-мм гармати, що використовують програмовані боєприпаси,
  • недорогі високоточні ракети APKWS,
  • дрони-перехоплювачі, призначені для знищення ворожих БПЛА в повітрі,
  • а також сенсори, що дозволяють бачити цілі, які "ховаються" від РЕБ.

Куптель додав, що планується придбання приблизно десятка батарей, які будуть включені до складу наявних систем ППО. Постачання розпочнуться у 2026 році та будуть завершені у 2027 році.

Читайте також: Європа не зможе збудувати непрохідну "стіну з дронів", - Пісторіус

Стіна дронів

Читайте також: Кулемети, ракети й системи глушіння: Польща створює оборону від дронів уздовж східного кордону

Автор: 

Польща (9258) дрони (7990)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Контракт і угода - це тільки для трампона одне і те ж....
показати весь коментар
26.01.2026 18:31 Відповісти
Рожеві мрії дилетантів.
показати весь коментар
26.01.2026 18:36 Відповісти
А в Україні мудрили обрали падонків котрі вважали - шо дрончики то для весілля. Зараз повилазять та будуть якусь херь у бок поляків плювати, набривши повен рот дерьмака.
показати весь коментар
26.01.2026 20:03 Відповісти
 
 