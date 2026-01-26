Польща до кінця січня підпише угоду для створення "антидронової стіни", - ЗМІ

Міністерство оборони Польщі планує до кінця січня підписати контракт на закупівлю новітніх систем протидії безпілотникам San.

Про це пише польське видання Defence24, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі майбутньої системи

Угода про систему протидії безпілотникам San буде підписана, найімовірніше 29 січня.

Зазначається, що ця програма пріоритетною для Міноборони і має на меті забезпечити комплексну систему захисту від безпілотних літальних апаратів, що використовуються, серед інших, у складі системи "Східний щит".

За словами голови Агентства озброєнь Польщі генерала Артура Куптеля, система стане прямою відповіддю на загрози, зафіксовані восени минулого року, коли повітряний простір країни масово порушили російські дрони.

"Це буде система, оснащена широким спектром датчиків і ефекторів, у тому числі кінетичних. Її можливості забезпечуватимуть виявлення і боротьбу не тільки з БПЛА класу "Герань" і "Гербера", але й з меншими типами БПЛА, а також літаками і вертольотами",- розповів Куптель.

San – це комплексна багаторівнева система захисту, до складу якої увійдуть:

30-мм гармати, що використовують програмовані боєприпаси,

недорогі високоточні ракети APKWS,

дрони-перехоплювачі, призначені для знищення ворожих БПЛА в повітрі,

а також сенсори, що дозволяють бачити цілі, які "ховаються" від РЕБ.

Куптель додав, що планується придбання приблизно десятка батарей, які будуть включені до складу наявних систем ППО. Постачання розпочнуться у 2026 році та будуть завершені у 2027 році.

Стіна дронів

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає європейську ініціативу "стіна дронів" своєчасною та необхідною на тлі провокацій з боку Росії.

Лідери Франції, Німеччини, Іспанії та Італії висловлюють обережність щодо проєкту "стіни дронів" ЄС у той час, як Балтійські країни закликають до швидкої реалізації для захисту від загроз з Росії та Білорусі.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив, що Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з дронами протягом кількох місяців, не чекаючи ініціативи Євросоюзу щодо створення "стіни дронів".

