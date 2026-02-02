Дрон, що впав на військову базу у Польщі, виявився іграшковим

Фото: Ілюстративне фото

Інцидент із падінням безпілотника на польську військову частину не становив загрози.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Військової жандармерії Польщі після перевірки об’єкта на території Пшасниша.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Падіння дрона в Пшасниші виявилось безпечним

Польська жандармерія повідомила, що об’єкт, який впав на територію частини, за попередніми даними, є іграшковим дроном.

"З попередніх висновків випливає, що це був іграшковий дрон, позбавлений карти пам'яті та SIM-карти", – повідомили у соцмережах.

Падіння об’єкта не завдало жодної шкоди військовій частині.

Також читайте: Школярів у Латвії навчатимуть працювати з безпілотниками

Міністерство національної оборони підтвердило відсутність загрози

Речник Міноборони Януш Сеймей підтвердив, що дрон не містив жодних пристроїв для спостереження чи збору даних.

"Це жодним чином не становило загрози для підрозділу, а радше була іграшка, яка втекла від одного з мешканців", – зазначив Сеймей.

Він додав, що інформація про шпигунський безпілотник не відповідає дійсності.

Польські ЗМІ повідомили, що минулої середи, 28 січня, на території військової частини в польському місті Пшасниш впав безпілотник невідомого походження. Інцидент стався за кілька десятків метрів від складу з боєприпасами. Дрон упав на території частини, де розміщений 2-й центр радіоелектронної розвідки.

Нагадаємо, що 30 січня у Польщі підписали контракт на розробку антидронної системи San для системи "Східний щит". Ця система дозволить краще захищати військові об’єкти від реальних безпілотників.

Також читайте: Найбільша правоохоронна реформа Британії: Лондон створить аналог ФБР