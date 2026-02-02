Дрон, що впав на військову базу у Польщі, виявився іграшковим

Інцидент із падінням безпілотника на польську військову частину не становив загрози.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Військової жандармерії Польщі після перевірки об’єкта на території Пшасниша.

Падіння дрона в Пшасниші виявилось безпечним

Польська жандармерія повідомила, що об’єкт, який впав на територію частини, за попередніми даними, є іграшковим дроном.

"З попередніх висновків випливає, що це був іграшковий дрон, позбавлений карти пам'яті та SIM-карти", – повідомили у соцмережах.

Падіння об’єкта не завдало жодної шкоди військовій частині.

Міністерство національної оборони підтвердило відсутність загрози

Речник Міноборони Януш Сеймей підтвердив, що дрон не містив жодних пристроїв для спостереження чи збору даних.

"Це жодним чином не становило загрози для підрозділу, а радше була іграшка, яка втекла від одного з мешканців", – зазначив Сеймей.

Він додав, що інформація про шпигунський безпілотник не відповідає дійсності.

  • Польські ЗМІ повідомили, що минулої середи, 28 січня, на території військової частини в польському місті Пшасниш впав безпілотник невідомого походження. Інцидент стався за кілька десятків метрів від складу з боєприпасами. Дрон упав на території частини, де розміщений 2-й центр радіоелектронної розвідки.

Нагадаємо, що 30 січня у Польщі підписали контракт на розробку антидронної системи San для системи "Східний щит". Ця система дозволить краще захищати військові об’єкти від реальних безпілотників.

Вам смішно, а люди в*ралися 😸
02.02.2026 22:44
Іграшковим дроном можна перевірити військову базу на наявність антидронового захисту.
02.02.2026 22:47
Інрашковий "орєшнік" скоро прилетить - от тоді буде весело!
02.02.2026 22:49
...я теж подумав що лайно у штанах було справжнім 🙃
показати весь коментар
02.02.2026 22:54 Відповісти
Droн игрушечный-а в штаны наложили по-взрослому
показати весь коментар
02.02.2026 23:33 Відповісти
Сьогодні впав "іграшковий"... А завтра? Вже полетіли метеозонди, з контрабандою (цигарками). А завтра? З біологічною зброєю? Хімічну кацапи вже кілька років, застосовують... На падіння дронів і ракет, і вбивство своїх громадян, поляки зреагували так само, як і на вбивство свого вищого керівництва, під Смоленськом...
показати весь коментар
02.02.2026 23:52 Відповісти
Мабуть пшеки там повсиралися
показати весь коментар
02.02.2026 22:45 Відповісти
Ну, добре що постраждали лише підштанки гонорових польських вояк.
показати весь коментар
02.02.2026 22:45 Відповісти
Я взагалі думаю, що іграшка на підльоті мала впасти від " глушилок" в неї все б вже вигоріло.
показати весь коментар
02.02.2026 22:48 Відповісти
Дрон упав на території частини, де розміщений 2-й центр радіоелектронної розвідки.
Зазначений підрозділ займається моніторингом радіопростору на північному сході Польщі. Цей район вважається стратегічно важливим через близькість Сувальського коридору.
Чергова служба спостерігала за польотом БпЛА, але не змогла йому протидіяти. Безпілотник упав приблизно за 70 метрів від складу озброєння
показати весь коментар
02.02.2026 23:08 Відповісти
Він і є іграшковим без ядерного заряду...розліт до 4км
показати весь коментар
03.02.2026 07:22 Відповісти
Перевірка захисту військової частини пройшла успішно.
Думай те. Панове за кого ви, про що ви . І за кого Ви.
02.02.2026 22:51 Відповісти
Хочеться сказати. Там де була розня там був крах незалежно від нації. Хіба не смішно))))))))
02.02.2026 22:57 Відповісти
але там є камера ...і хтось ретранслював прямо на приймач ...
02.02.2026 22:58 Відповісти
Може він був і справді іграшковим, а може і ні, і це така спроба "не єскаліровать" ... типу кумедна 🤔
02.02.2026 23:03 Відповісти
Ага, іграшковий весільний какая разніца...
02.02.2026 23:12 Відповісти
І знадобилося аж стільки часу, щоб встановити, що це фабула ?
02.02.2026 23:13 Відповісти
Наступний буде бойовий
02.02.2026 23:20 Відповісти
А як би дрон був бойовий і летів би в склад,то виходить без проблем долетів би? Як би не США, пуйло те НАТО точно за три дні порішав.
02.02.2026 23:21 Відповісти
Wszyscy na grilla!
02.02.2026 23:48 Відповісти
Зараз почнуть фермери пшековські блокувати пункти пропуску в коричневих штанях)))
03.02.2026 00:08 Відповісти
Це ж на якій відстані від військової бази гралися дітки?
Чи ще питання: на яку відстань може летіти дитяча іграшка?
03.02.2026 01:04 Відповісти
Наступного разу діточки (батько?) полізуть через забор діставати м'ячик.
03.02.2026 01:17 Відповісти
Потім як звикнуть прилетить зовсім інша " іграшка"
03.02.2026 10:06 Відповісти
 
 