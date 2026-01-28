Школярів у Латвії навчатимуть працювати з безпілотниками

У Латвії школярів навчатимуть керувати безпілотниками

У Латвії з другого семестру поточного навчального року планують поступово запровадити практичні заняття з управління безпілотниками в межах уроків державної оборони.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Латвії, яке цитують LETA та портал Delfi.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, наразі школярі вивчають теоретичні можливості дронів, однак програму розширять практичними навичками керування БпЛА.

Практичне навчання з дронами у школах

У Міністерстві оборони Латвії зазначили, що теоретичні заняття з дронів уже другий рік входять до курсу. Надалі вони будуть доповнені практичними вправами.

"Мета занять — надати учням базові навички дій у кризових і військових ситуаціях", — йдеться в анотації до концепції державної оборони.

Влітку 2025 року вже організовано освітні табори з управління дронами. У них взяли участь 28 учнів.

Державна оборона як обов’язковий предмет

Згідно з концепцією, затвердженою Сеймом у жовтні 2023 року, уроки держоборони стали обов’язковими з 2024/2025 навчального року.

Заняття проводять раз на місяць протягом одного навчального дня. Вони тривають вісім годин. Предмет спрямований на формування безпекових і громадянських навичок.

Топ коментарі
+6
Яка передбачувана політика держави - навіть потім поля можна обробляти від шкідників, якщо "сусід" не нападе...
28.01.2026 18:51 Відповісти
+4
Спочатку спробуйте знайти курси по такмед .
28.01.2026 19:28 Відповісти
+4
Ще в 2019-му генерал Кривонос пропонував ввести в наших школах навчання дітей управлінню дронами. Кловани з нього поржали.
28.01.2026 19:34 Відповісти
Тільки хотів про це написать... І не тільки обробка полів. А прикордонники - боротьба з контрабандою? А рибоохорона - у Латвії велика прибережна риболовна зона... Та й рибна розвідка, у відкритому морі, з траулерів, лишньою не буде... Лісова охорона - протипожежна, та боротьба з незаконною порубкою, фітосанітарною рослинністю, комахами, моніторинг тваринного світу... А робота висотників? На ЛЕП, на будівництві? Завжди можна подать відповідний інструмент, чи кінець кабеля...
28.01.2026 22:22 Відповісти
Ого, целых 28 детишек приняли участие. Каких-нибудь 5 лет и можно на целую роту надеятся.
28.01.2026 18:53 Відповісти
У війні дронів потрібні якісні дрони та хороші пілоти дронів, а не багато пілотів дронів.
28.01.2026 19:55 Відповісти
Когда дроны смогут захватывать и удерживать города(без пехоты это невозможно), тогда и наступит "война дронов".
28.01.2026 20:05 Відповісти
Дрони вже це роблять. Дрони знищують все. А піхота лише перевіряє чи всіх ворогів знищили. Але у нас безкоштовно бусифікована піхота - це дешева альтернатива дорогим дронам.
29.01.2026 06:12 Відповісти
Піхота не ефективна проти дронів.
Кулемети практично не здатні збивати дрони.
РЕБ не здатен протистояти ФПВ-дронам повноцінно: дрон не руйнується, а лише повертається назад для повторної спроби. І навіть якщо він не долетить назад, то його можна евакуювати вантажним дроном в тил.
РЕБ абсолютно не допоможе проти дронів бомберів, дронів з донаведенням, запрограмовані, з ШІ та на оптоволокні.
Дробовик? Це ще треба вміти попасти, а якщо дронів багато - то нереально в практичному бою. І якщо корпус покритий металом, то дробовик просто ********** дрон замість руйнації.
Антидронова сітка? Нею дуже важко попасти на швидкий дрон. Ну припустимо один дрон ви так відіб'єте, а решту?
І це ще я нічого не сказав про арту та КАБи проти піхоти.
Дрони можуть діяти на багато кілометрів, а якщо запускати з дрона-матки та евакуювати вантажними дронами, то ще далі. А піхота діє до кілометра, навіть снайпери стріляють лише не більше ніж на пару кілометрів.
Піхота - це лише ходячі прапорці, що мітять для совкових гавнокомандуючих територію (бо вони так звикли). Практична користь від піхоти мінімальна. Воювати піхоті в мільйон разів простіше, якщо ворога знищили дрони.
29.01.2026 06:14 Відповісти
Підскажіть, а де в Україні в обласних центрах хоча би пройти підготовку безоплатно для управління БПЛА? Я би спробував пройти курс...
28.01.2026 18:56 Відповісти
Друже, головне - це наліт 100 годин на симуляторі. Бери літофф або аналог і ТХ-12 (якщо лапи як у мене великі то краще ТХ-16 або аналог). Буде важко, тому літай хоча б по годині з перервами. 3 години в день, може більше, як зможеш.
Решта, як конектитись і інше навчишся швидко. Головне - наліт.
28.01.2026 19:09 Відповісти
Що би що? Щоб 2 млн. людей вміли угробити 2 трільйони дронів за місяць? Потрібно небагато гарних пілотів дронів, а не багато поганих пілотів.
28.01.2026 19:57 Відповісти
Та ясно! Генерал Кривонос - дурень!
https://youtu.be/SSYLlnx8nPw?t=652 Послухай, що каже.
28.01.2026 20:25 Відповісти
Так! Він черговий совковий самодур, який воює піхотою з лопатами проти дронів.
28.01.2026 20:35 Відповісти
Дефіцит пілотів дронів через те, що такі як він совкові гавнокомандуючі пілотів тримають на фронті в якості піхоти, замість того, що б дати їм можливість керувати через Інтернет та ретранслятори.
28.01.2026 20:37 Відповісти
Брехун, ти навіть не послухав, що каже генерал.
28.01.2026 22:18 Відповісти
Я знаю, що він сказав. Дефіцит пілотів дронів через те, що такі як він совкові гавнокомандуючі пілотів тримають на фронті в якості піхоти, замість того, що б дати їм можливість керувати через Інтернет та ретранслятори. У війні дронів потрібні якісні дрони та не багато пілотів дронів, а не багато піхоти чи операторів дронів в якості піхоти.

Генерал-майор запасу Збройних сил України Сергій Кривонос у відео висловив кілька критично важливих тез щодо ситуації з дронами та підготовки операторів БПЛА:

Пріоритет ворога на знищення операторів: Кривонос наголосив, що зараз російські війська зосереджені не стільки на знищенні техніки, скільки на системних ударах по розрахунках БПЛА. Ворог розуміє, що підготовка кваліфікованого спеціаліста займає набагато більше часу, ніж виробництво самого дрона [11:04].

Дефіцит кадрів: За словами генерала, в Україні спостерігається небезпечна тенденція: кількість операторів, яких ми готуємо, менша за кількість тих, кого ми втрачаємо. Це створює дефіцит фахівців, здатних ефективно працювати на полі бою [11:29].

Тривалість підготовки: Кривонос зазначив, що для того, аби оператор міг активно і професійно працювати, мінімальний термін його підготовки має становити хоча б чотири місяці. При цьому безпосереднє керування апаратом займає лише близько 20-25% від усього обсягу необхідних знань та навичок [11:38].

Системний підхід Росії: Він звернув увагу на те, що РФ ввела навчання управлінню дронами як обов'язковий предмет у школах. Це означає, що до травня 2026 року ворог може отримати сотні тисяч потенційно готових операторів [12:07].

Необхідність змін в Україні: Кривонос нагадав, що ще у 2019 році пропонував запровадити навчання керуванню дронами в українських школах на рівні РНБО. Він закликає негайно змінювати підходи до масової підготовки населення, щоб підвищити загальний рівень боєздатності нації [12:36].

"Стіна дронів" та начинка: Щодо ініціативи "Стіна дронів", генерал зауважив, що самі літальні апарати без ******** та гнучкої "начинки" швидко втрачають ефективність, оскільки ворог адаптує засоби РЕБ протягом кількох місяців [03:40].
28.01.2026 22:50 Відповісти
 
 