Школярів у Латвії навчатимуть працювати з безпілотниками

У Латвії з другого семестру поточного навчального року планують поступово запровадити практичні заняття з управління безпілотниками в межах уроків державної оборони.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Латвії, яке цитують LETA та портал Delfi.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, наразі школярі вивчають теоретичні можливості дронів, однак програму розширять практичними навичками керування БпЛА.

Читайте також: Рютте заявив про нездатність Європи захистити себе без США: у Франції не погоджуються

Практичне навчання з дронами у школах

У Міністерстві оборони Латвії зазначили, що теоретичні заняття з дронів уже другий рік входять до курсу. Надалі вони будуть доповнені практичними вправами.

"Мета занять — надати учням базові навички дій у кризових і військових ситуаціях", — йдеться в анотації до концепції державної оборони.

Влітку 2025 року вже організовано освітні табори з управління дронами. У них взяли участь 28 учнів.

Також читайте: Польща стала головним імпортером китайських деталей для дронів. Частину отримує Україна, – ЗМІ

Державна оборона як обов’язковий предмет

Згідно з концепцією, затвердженою Сеймом у жовтні 2023 року, уроки держоборони стали обов’язковими з 2024/2025 навчального року.

Заняття проводять раз на місяць протягом одного навчального дня. Вони тривають вісім годин. Предмет спрямований на формування безпекових і громадянських навичок.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Росія має довгострокові плани щодо Латвії та розробляє нові гібридні механізми впливу, зокрема з прицілом на парламентські вибори, що відбудуться в країні цієї осені.

Також читайте: Найбільша правоохоронна реформа Британії: Лондон створить аналог ФБР