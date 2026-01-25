Найбільша правоохоронна реформа Британії: Лондон створить аналог ФБР

У Лондоні створять аналог ФБР

Уряд Великої Британії оголосив про створення нової Національної поліцейської служби, яку в медіа вже називають "британським ФБР".

Нова структура має посилити боротьбу з тероризмом, масштабним шахрайством та організованою злочинністю. Влада заявляє, що нинішня система не відповідає сучасним загрозам і потребує глибокого оновлення.

Що передбачає створення "британського ФБР"

Національна поліцейська служба об’єднає Національне агентство з боротьби зі злочинністю, яке займається серйозними організованими злочинами, з іншими загальнодержавними функціями. Серед них — протидія тероризму, координація дорожньої поліції та боротьба з міжрегіональними злочинними мережами.

Керівником нової структури стане Національний комісар зі злочинності. Ця посада буде найвищою у правоохоронній системі країни та матиме ширші повноваження, ніж нинішні керівники окремих служб.

Масштабна реформа поліції та перерозподіл функцій

  • Створення Національної поліцейської служби стане частиною масштабних реформ, які уряд представить у понеділок, 26 січня. У Лондоні називають ці зміни найбільшими в правоохоронній сфері з 1829 року, коли Роберт Піль заснував перші професійні поліцейські сили.

"Поточна модель поліцейської діяльності була створена для іншого століття", — заявила міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд.

Наразі в Англії та Вельсі діють 43 місцеві поліцейські сили. Частина з них виконує національні функції, зокрема лондонська поліція, відповідальна за боротьбу з тероризмом. Після реформи місцеві підрозділи зосередяться на повсякденних правопорушеннях — крадіжках, антисоціальній поведінці та роботі безпосередньо у громадах.

Також очікується, що в межах оновлення уряд скоротить загальну чисельність збройних сил, аби оптимізувати витрати. Раніше Британія вже заявляла про наміри посилити кіберзахист державних установ і розширити повноваження поліції під час масових протестів.

Королівство об'єднує чотири історичні провінції (англійською - «країни»): Англію, Північну Ірландію, Шотландію та Уельс, столицями яких є Лондон, Белфаст, Единбург і Кардіфф відповідно. Три з цих країн мають національні уряди з різним ступенем повноважень.
25.01.2026 19:19 Відповісти
"Текущая модель полицейской деятельности была создана для другого века", - заявила министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд

Классный министр у британцев, прям как у нас тимур в Киеве и ахмеды в правоохранительных органах
25.01.2026 19:25 Відповісти
у нас колоний не было, нг это не мешает приводить нац меньшинства во власть в сумасшедших количествах
25.01.2026 21:37 Відповісти
Так Британія не федеративна держава? Це в США в кожному штаті своя муніципальна поліція і загальна - ФБР.
25.01.2026 19:11 Відповісти
Королівство об'єднує чотири історичні провінції (англійською - «країни»): Англію, Північну Ірландію, Шотландію та Уельс, столицями яких є Лондон, Белфаст, Единбург і Кардіфф відповідно. Три з цих країн мають національні уряди з різним ступенем повноважень.
25.01.2026 19:19 Відповісти
Стефанчук-зеленський-свириденко, дуже засмучені такими реформами, бо гроші ж там їх лежать і кабміндічів з єрмаком і бакановим та абрахамії!!!
25.01.2026 19:12 Відповісти
Новий Національний поліцейський сервіс (NPS) звільнить місцеві підрозділи для боротьби з повсякденними злочинами, взявши на себе відповідальність за розслідування тероризму, шахрайства та організованої злочинності, заявила міністр внутрішніх справ.

Шабана Махмуд розповіла BBC, що NPS, яку вона назвала «британським ФБР», «абсолютно не» створювався для економії коштів, а для розробки нової моделі поліцейської діяльності для Англії та Уельсу.

Вона об'єднає роботу існуючих агентств, таких як Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA) та регіональні підрозділи з боротьби з організованою злочинністю, під єдиною організацією, а також закупатиме нові технології, такі як розпізнавання облич, від імені всіх підрозділів.

Махмуд зазначила, що нинішня система поліції «провалилася», і новий орган стане частиною серії реформ поліції для Англії та Уельсу, які вона представить у понеділок.
25.01.2026 19:20 Відповісти
"Текущая модель полицейской деятельности была создана для другого века", - заявила министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд

Классный министр у британцев, прям как у нас тимур в Киеве и ахмеды в правоохранительных органах
Великобританія мала обширні колонії (включаючи США, Індію, Канаду, Австралію.........), звідки пізніше і попали в країну багато жителiв з колоній (і не дуже бідних).
25.01.2026 19:40 Відповісти
у нас колоний не было, нг это не мешает приводить нац меньшинства во власть в сумасшедших количествах
25.01.2026 21:37 Відповісти
Арсен Аваков та гАнтон Геращенко вже пакують валізи до Великобританії, щоб поділитися з англійцями своїм унікальним досвідом проведення рехформ в правоохоронній системі України.
25.01.2026 19:32 Відповісти
Прчитав "Похоронна реформа", - аж здригнувся. )
