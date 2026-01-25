Найбільша правоохоронна реформа Британії: Лондон створить аналог ФБР

Уряд Великої Британії оголосив про створення нової Національної поліцейської служби, яку в медіа вже називають "британським ФБР".

Нова структура має посилити боротьбу з тероризмом, масштабним шахрайством та організованою злочинністю. Влада заявляє, що нинішня система не відповідає сучасним загрозам і потребує глибокого оновлення.

Що передбачає створення "британського ФБР"

Національна поліцейська служба об’єднає Національне агентство з боротьби зі злочинністю, яке займається серйозними організованими злочинами, з іншими загальнодержавними функціями. Серед них — протидія тероризму, координація дорожньої поліції та боротьба з міжрегіональними злочинними мережами.

Керівником нової структури стане Національний комісар зі злочинності. Ця посада буде найвищою у правоохоронній системі країни та матиме ширші повноваження, ніж нинішні керівники окремих служб.

Масштабна реформа поліції та перерозподіл функцій

Створення Національної поліцейської служби стане частиною масштабних реформ, які уряд представить у понеділок, 26 січня. У Лондоні називають ці зміни найбільшими в правоохоронній сфері з 1829 року, коли Роберт Піль заснував перші професійні поліцейські сили.

"Поточна модель поліцейської діяльності була створена для іншого століття", — заявила міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд.

Наразі в Англії та Вельсі діють 43 місцеві поліцейські сили. Частина з них виконує національні функції, зокрема лондонська поліція, відповідальна за боротьбу з тероризмом. Після реформи місцеві підрозділи зосередяться на повсякденних правопорушеннях — крадіжках, антисоціальній поведінці та роботі безпосередньо у громадах.

Також очікується, що в межах оновлення уряд скоротить загальну чисельність збройних сил, аби оптимізувати витрати. Раніше Британія вже заявляла про наміри посилити кіберзахист державних установ і розширити повноваження поліції під час масових протестів.

