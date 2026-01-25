Найбільша правоохоронна реформа Британії: Лондон створить аналог ФБР
Уряд Великої Британії оголосив про створення нової Національної поліцейської служби, яку в медіа вже називають "британським ФБР".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Нова структура має посилити боротьбу з тероризмом, масштабним шахрайством та організованою злочинністю. Влада заявляє, що нинішня система не відповідає сучасним загрозам і потребує глибокого оновлення.
Що передбачає створення "британського ФБР"
Національна поліцейська служба об’єднає Національне агентство з боротьби зі злочинністю, яке займається серйозними організованими злочинами, з іншими загальнодержавними функціями. Серед них — протидія тероризму, координація дорожньої поліції та боротьба з міжрегіональними злочинними мережами.
Керівником нової структури стане Національний комісар зі злочинності. Ця посада буде найвищою у правоохоронній системі країни та матиме ширші повноваження, ніж нинішні керівники окремих служб.
Масштабна реформа поліції та перерозподіл функцій
- Створення Національної поліцейської служби стане частиною масштабних реформ, які уряд представить у понеділок, 26 січня. У Лондоні називають ці зміни найбільшими в правоохоронній сфері з 1829 року, коли Роберт Піль заснував перші професійні поліцейські сили.
"Поточна модель поліцейської діяльності була створена для іншого століття", — заявила міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд.
Наразі в Англії та Вельсі діють 43 місцеві поліцейські сили. Частина з них виконує національні функції, зокрема лондонська поліція, відповідальна за боротьбу з тероризмом. Після реформи місцеві підрозділи зосередяться на повсякденних правопорушеннях — крадіжках, антисоціальній поведінці та роботі безпосередньо у громадах.
Також очікується, що в межах оновлення уряд скоротить загальну чисельність збройних сил, аби оптимізувати витрати. Раніше Британія вже заявляла про наміри посилити кіберзахист державних установ і розширити повноваження поліції під час масових протестів.
Шабана Махмуд розповіла BBC, що NPS, яку вона назвала «британським ФБР», «абсолютно не» створювався для економії коштів, а для розробки нової моделі поліцейської діяльності для Англії та Уельсу.
Вона об'єднає роботу існуючих агентств, таких як Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA) та регіональні підрозділи з боротьби з організованою злочинністю, під єдиною організацією, а також закупатиме нові технології, такі як розпізнавання облич, від імені всіх підрозділів.
Махмуд зазначила, що нинішня система поліції «провалилася», і новий орган стане частиною серії реформ поліції для Англії та Уельсу, які вона представить у понеділок.
Классный министр у британцев, прям как у нас тимур в Киеве и ахмеды в правоохранительных органах
😂😂😂