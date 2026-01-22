Військові навчання Orion 26: Франція перевірить готовність до сучасної війни

Збройні сили Франції готуються до проведення масштабних військових навчань Orion 26, що триватимуть майже три місяці та охоплять значну частину території країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі BFMTV.

Навчання стартують 8 лютого на атлантичному узбережжі Франції та триватимуть до 30 квітня. Вони стануть одними з найбільших маневрів французької армії за останні роки.

У вишколі візьмуть участь 12 500 французьких військовослужбовців. Також буде задіяно 25 кораблів, серед яких авіаносець "Шарль де Голль", 140 літаків і гелікоптерів, а також близько 1200 безпілотників різних типів.

Масштаб та міжнародна участь у навчаннях Orion 26

Очікується участь військових з 24 інших країн. Переважно це європейські держави, а також США, Канада та Об’єднані Арабські Емірати. Попередні навчання подібного масштабу Франція проводила у 2023 році.

Організатори наголошують, що цього року маневри відзначатимуться особливо високим рівнем реалізму. Вони мають відтворити всі фази сучасного конфлікту — від гібридних загроз до високоінтенсивних бойових дій.

Сценарій навчань і перевірка готовності до конфлікту з РФ

Вишкіл розпочнеться з десантних і повітряно-десантних операцій. За легендою, війська надають допомогу вигаданій державі-партнеру Арланді, яка протистоїть експансіоністському сусіду Меркурію на сході.

З 7 по 30 квітня навчання перемістяться до військових таборів у регіоні Шампань на сході Франції. Там відпрацьовуватимуть здатність європейських армій повністю інтегруватися в структури НАТО.

Окрему увагу приділять координації цивільних і військових структур. У навчаннях візьмуть участь 12 французьких міністерств, щоб змоделювати реагування на гібридні дії противника. Сценарії враховують можливу конфронтацію з Росією на східному фланзі Альянсу.

Крім того, французькі військові планують протестувати інновації у сфері безпілотних систем, радіоелектронної боротьби та глушіння супутникового зв’язку.

До слова, цього місяця НАТО також розпочинає масштабні навчання Steadfast Dart 26, які у найближчі тижні проходитимуть, зокрема, на території Німеччини.

