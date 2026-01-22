Військові навчання Orion 26: Франція перевірить готовність до сучасної війни
Збройні сили Франції готуються до проведення масштабних військових навчань Orion 26, що триватимуть майже три місяці та охоплять значну частину території країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі BFMTV.
Навчання стартують 8 лютого на атлантичному узбережжі Франції та триватимуть до 30 квітня. Вони стануть одними з найбільших маневрів французької армії за останні роки.
- У вишколі візьмуть участь 12 500 французьких військовослужбовців. Також буде задіяно 25 кораблів, серед яких авіаносець "Шарль де Голль", 140 літаків і гелікоптерів, а також близько 1200 безпілотників різних типів.
Масштаб та міжнародна участь у навчаннях Orion 26
Очікується участь військових з 24 інших країн. Переважно це європейські держави, а також США, Канада та Об’єднані Арабські Емірати. Попередні навчання подібного масштабу Франція проводила у 2023 році.
Організатори наголошують, що цього року маневри відзначатимуться особливо високим рівнем реалізму. Вони мають відтворити всі фази сучасного конфлікту — від гібридних загроз до високоінтенсивних бойових дій.
Сценарій навчань і перевірка готовності до конфлікту з РФ
Вишкіл розпочнеться з десантних і повітряно-десантних операцій. За легендою, війська надають допомогу вигаданій державі-партнеру Арланді, яка протистоїть експансіоністському сусіду Меркурію на сході.
З 7 по 30 квітня навчання перемістяться до військових таборів у регіоні Шампань на сході Франції. Там відпрацьовуватимуть здатність європейських армій повністю інтегруватися в структури НАТО.
Окрему увагу приділять координації цивільних і військових структур. У навчаннях візьмуть участь 12 французьких міністерств, щоб змоделювати реагування на гібридні дії противника. Сценарії враховують можливу конфронтацію з Росією на східному фланзі Альянсу.
Крім того, французькі військові планують протестувати інновації у сфері безпілотних систем, радіоелектронної боротьби та глушіння супутникового зв’язку.
- До слова, цього місяця НАТО також розпочинає масштабні навчання Steadfast Dart 26, які у найближчі тижні проходитимуть, зокрема, на території Німеччини.
Макрон зазначив, що йому потрібна більш гнучка оборонна промисловість Франції, і попередив місцеві оборонні компанії не вважати французькі збройні сили своїми «постійними клієнтами», «бо ми можемо шукати європейські рішення, якщо вони будуть швидшими або більш ефективними».
«Мені потрібні виробники оборонної продукції, які також будуть чіткіше бачити конкуренцію, і я їм кажу: рухайтеся швидше, стійте міцніше, масово виробляйте, виробляйте легше, реагуйте на вимоги», - сказав Макрон. «Я завжди буду поруч з нашими збройними силами, але ми також повинні бути більш європейськими, а значить, ми повинні бути більш європейськими і у власних закупівлях».
Макрон повторив мету для Франції пришвидшити плани досягти оборонного бюджету в 64 мільярди євро (74 мільярди доларів) у 2030 році на три роки раніше, щоб вже у 2027 році досягти цього рівня витрат.
Новий французький авіаносець зможе нести 30 бойових літаків та дві тисячі членів екіпажу. Будівництво нового бойового корабля обійдеться французьким платникам податків у 10 мільярдів євро.
Це замовлення є частиною більших планів закупівель і буде виконано у період з 2027 по 2032 рік.