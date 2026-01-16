У Чорному морі відбулися спільні протимінні навчання Туреччини, Болгарії та Румунії

В акваторії Чорного моря поблизу берегів Болгарії 14–15 січня відбулися спільні навчання з протимінних заходів за участі ВМС Туреччини, Болгарії та Румунії. Маневри пройшли в межах діяльності тристоронньої оперативної групи MCM Black Sea, створеної для протидії загрозі дрейфуючих морських мін.

Міністерство оборони Туреччини.

"Флагманський корабель TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi та мінний мисливець TCG Ayvalık разом з іншими підрозділами MCM Black Sea провели навчальні заходи біля узбережжя Бургаса, Болгарія", - повідомило Міністерство оборони Туреччини.

Навчання відбулися 14-15 січня в межах 8 активації оперативної групи з протимінних заходів у Чорному морі (MCM Black Sea), створеної Туреччиною, Болгарією та Румунією для забезпечення морської безпеки від загрози, що виникає від дрейфуючих мін у Чорному морі.

На початку січня командування оперативною групою було урочисто передане від Румунії до Туреччини на шість місяців.

