У Чорному морі відбулися спільні протимінні навчання Туреччини, Болгарії та Румунії

В акваторії Чорного моря поблизу берегів Болгарії 14–15 січня відбулися спільні навчання з протимінних заходів за участі ВМС Туреччини, Болгарії та Румунії. Маневри пройшли в межах діяльності тристоронньої оперативної групи MCM Black Sea, створеної для протидії загрозі дрейфуючих морських мін.

"Флагманський корабель TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi та мінний мисливець TCG Ayvalık разом з іншими підрозділами MCM Black Sea провели навчальні заходи біля узбережжя Бургаса, Болгарія", - повідомило Міністерство оборони Туреччини.

Навчання відбулися 14-15 січня в межах 8 активації оперативної групи з протимінних заходів у Чорному морі (MCM Black Sea), створеної Туреччиною, Болгарією та Румунією для забезпечення морської безпеки від загрози, що виникає від дрейфуючих мін у Чорному морі.

На початку січня командування оперативною групою було урочисто передане від Румунії до Туреччини на шість місяців.

Дело нужное. Когда-нибудь война закончится и работы для тральщиков будет на годы. Четыре тральщика ВМСУ, базирующиеся в Британии, тоже тренируются.
16.01.2026 20:03 Відповісти
Сподіваюся їх буде оснащенно супер технікою і дронами, щоб бачити всі об'єкти та не підриватися самому
16.01.2026 22:39 Відповісти
Немає у нас ВМСУ, прої.али ми своє ВМСУ. Є цілі простині зарплатних відомостей для сотень офіцерів - дармоїдів, що без толку тиняються по березі в пошуках пива і баб.
PS. Може хтось брякне, що крейсера "москву" потопили наші ВМС? Ну, ну...
17.01.2026 15:35
 
 