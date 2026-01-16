В Черном море прошли совместные противоминные учения Турции, Болгарии и Румынии

В акватории Черного моря у берегов Болгарии 14-15 января прошли совместные учения по противоминным мероприятиям с участием ВМС Турции, Болгарии и Румынии. Маневры прошли в рамках деятельности трехсторонней оперативной группы MCM Black Sea, созданной для противодействия угрозе дрейфующих морских мин.

об этом сообщает в соцсети Х Министерство обороны Турции.

"Флагманский корабль TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi и минный охотник TCG Ayvalık вместе с другими подразделениями MCM Black Sea провели учебные мероприятия у побережья Бургаса, Болгария", - сообщило Министерство обороны Турции.

Учения прошли 14-15 января в рамках 8-й активации оперативной группы по противоминным мероприятиям в Черном море (MCM Black Sea), созданной Турцией, Болгарией и Румынией для обеспечения морской безопасности от угрозы, возникающей от дрейфующих мин в Черном море.

В начале января командование оперативной группой было торжественно передано от Румынии Турции на шесть месяцев.

