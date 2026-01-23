Военные учения Orion 26: Франция проверит готовность к современной войне
Вооруженные силы Франции готовятся к проведению масштабных военных учений Orion 26, которые продлятся почти три месяца и охватят значительную часть территории страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале BFMTV.
Учения стартуют 8 февраля на атлантическом побережье Франции и продлятся до 30 апреля. Они станут одними из крупнейших маневров французской армии за последние годы.
- В учениях примут участие 12 500 французских военнослужащих. Также будет задействовано 25 кораблей, среди которых авианосец "Шарль де Голль", 140 самолетов и вертолетов, а также около 1200 беспилотников различных типов.
Масштаб и международное участие в учениях Orion 26
Ожидается участие военных из 24 других стран. Преимущественно это европейские государства, а также США, Канада и Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущие учения подобного масштаба Франция проводила в 2023 году.
Организаторы отмечают, что в этом году маневры будут отличаться особенно высоким уровнем реализма. Они должны воспроизвести все фазы современного конфликта — от гибридных угроз до высокоинтенсивных боевых действий.
Сценарий учений и проверка готовности к конфликту с РФ
Обучение начнется с десантных и воздушно-десантных операций. По легенде, войска оказывают помощь вымышленному государству-партнеру Арланде, которое противостоит экспансионистскому соседу Меркурию на востоке.
С 7 по 30 апреля учения переместятся в военные лагеря в регионе Шампань на востоке Франции. Там будут отрабатывать способность европейских армий полностью интегрироваться в структуры НАТО.
Особое внимание уделят координации гражданских и военных структур. В учениях примут участие 12 французских министерств, чтобы смоделировать реагирование на гибридные действия противника. Сценарии учитывают возможную конфронтацию с Россией на восточном фланге Альянса.
Кроме того, французские военные планируют протестировать инновации в сфере беспилотных систем, радиоэлектронной борьбы и подавления спутниковой связи.
- К слову, в этом месяце НАТО также начинает масштабные учения Steadfast Dart 26, которые в ближайшие недели будут проходить, в частности, на территории Германии.
