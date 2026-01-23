Новости Безопасность Европы
Военные учения Orion 26: Франция проверит готовность к современной войне

Военные учения во Франции

Вооруженные силы Франции готовятся к проведению масштабных военных учений Orion 26, которые продлятся почти три месяца и охватят значительную часть территории страны.

Учения стартуют 8 февраля на атлантическом побережье Франции и продлятся до 30 апреля. Они станут одними из крупнейших маневров французской армии за последние годы.

  • В учениях примут участие 12 500 французских военнослужащих. Также будет задействовано 25 кораблей, среди которых авианосец "Шарль де Голль", 140 самолетов и вертолетов, а также около 1200 беспилотников различных типов.

Масштаб и международное участие в учениях Orion 26

Ожидается участие военных из 24 других стран. Преимущественно это европейские государства, а также США, Канада и Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущие учения подобного масштаба Франция проводила в 2023 году.

Организаторы отмечают, что в этом году маневры будут отличаться особенно высоким уровнем реализма. Они должны воспроизвести все фазы современного конфликта — от гибридных угроз до высокоинтенсивных боевых действий.

Сценарий учений и проверка готовности к конфликту с РФ

Обучение начнется с десантных и воздушно-десантных операций. По легенде, войска оказывают помощь вымышленному государству-партнеру Арланде, которое противостоит экспансионистскому соседу Меркурию на востоке.

С 7 по 30 апреля учения переместятся в военные лагеря в регионе Шампань на востоке Франции. Там будут отрабатывать способность европейских армий полностью интегрироваться в структуры НАТО.

Особое внимание уделят координации гражданских и военных структур. В учениях примут участие 12 французских министерств, чтобы смоделировать реагирование на гибридные действия противника. Сценарии учитывают возможную конфронтацию с Россией на восточном фланге Альянса.

Кроме того, французские военные планируют протестировать инновации в сфере беспилотных систем, радиоэлектронной борьбы и подавления спутниковой связи.

  • К слову, в этом месяце НАТО также начинает масштабные учения Steadfast Dart 26, которые в ближайшие недели будут проходить, в частности, на территории Германии.

За даними офіційних джерел, Міністерство збройних сил Франції здійснило понад 80% своїх платежів постачальникам у 2023 році на користь компаній, зареєстрованих у Франції.

Макрон зазначив, що йому потрібна більш гнучка оборонна промисловість Франції, і попередив місцеві оборонні компанії не вважати французькі збройні сили своїми «постійними клієнтами», «бо ми можемо шукати європейські рішення, якщо вони будуть швидшими або більш ефективними».

«Мені потрібні виробники оборонної продукції, які також будуть чіткіше бачити конкуренцію, і я їм кажу: рухайтеся швидше, стійте міцніше, масово виробляйте, виробляйте легше, реагуйте на вимоги», - сказав Макрон. «Я завжди буду поруч з нашими збройними силами, але ми також повинні бути більш європейськими, а значить, ми повинні бути більш європейськими і у власних закупівлях».

Макрон повторив мету для Франції пришвидшити плани досягти оборонного бюджету в 64 мільярди євро (74 мільярди доларів) у 2030 році на три роки раніше, щоб вже у 2027 році досягти цього рівня витрат.
23.01.2026 00:26 Ответить
Франція почала будувати атомний авіаносець.
Новий французький авіаносець зможе нести 30 бойових літаків та дві тисячі членів екіпажу. Будівництво нового бойового корабля обійдеться французьким платникам податків у 10 мільярдів євро.
23.01.2026 00:28 Ответить
Франція замовила 42 нові винищувачі Rafale вартістю понад 5 мільярдів євро.
Це замовлення є частиною більших планів закупівель і буде виконано у період з 2027 по 2032 рік.
23.01.2026 00:31 Ответить
вантажні літаки з отруєною водярою підготуйте
23.01.2026 01:05 Ответить
Перевіряти готовність до війни треба не армії в суспільства.
23.01.2026 04:16 Ответить
...на початку війни ми їздили на навчання до Європи, тепер Європа повинна вчитися ******** війні в нас. Президент чітко дав зрозуміти, що без США, Путін забере усю Європу і Україна готова допомогти, тільки ж Ви тепер робіть усе для України!!!
23.01.2026 07:04 Ответить
 
 