РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9325 посетителей онлайн
Новости Безопасность Европы
1 801 11

Крупнейшая правоохранительная реформа Великобритании: Лондон создаст аналог ФБР

Правительство Великобритании объявило о создании новой Национальной полицейской службы, которую в СМИ уже называют "британским ФБР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Новая структура должна усилить борьбу с терроризмом, масштабным мошенничеством и организованной преступностью. Власти заявляют, что нынешняя система не соответствует современным угрозам и требует глубокого обновления.

Что предусматривает создание "британского ФБР"

Национальная полицейская служба объединит Национальное агентство по борьбе с преступностью, которое занимается серьезными организованными преступлениями, с другими общегосударственными функциями. Среди них — противодействие терроризму, координация дорожной полиции и борьба с межрегиональными преступными сетями.

Руководителем новой структуры станет Национальный комиссар по преступности. Эта должность будет самой высокой в правоохранительной системе страны и будет иметь более широкие полномочия, чем нынешние руководители отдельных служб.

Масштабная реформа полиции и перераспределение функций

  • Создание Национальной полицейской службы станет частью масштабных реформ, которые правительство представит в понедельник, 26 января. В Лондоне называют эти изменения крупнейшими в правоохранительной сфере с 1829 года, когда Роберт Пил основал первые профессиональные полицейские силы.

"Текущая модель полицейской деятельности была создана для другого века", — заявила министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд.

Сейчас в Англии и Уэльсе действуют 43 местных полицейских силы. Часть из них выполняет национальные функции, в частности лондонская полиция, ответственная за борьбу с терроризмом. После реформы местные подразделения сосредоточатся на повседневных правонарушениях — кражах, антисоциальном поведении и работе непосредственно в общинах.

Также ожидается, что в рамках обновления правительство сократит общую численность вооруженных сил, чтобы оптимизировать расходы. Ранее Великобритания уже заявляла о намерениях усилить киберзащиту государственных учреждений и расширить полномочия полиции во время массовых протестов.

Автор: 

Великобритания (5275) терроризм (18203) ФБР (233)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
показать весь комментарий
25.01.2026 19:19 Ответить
+2
показать весь комментарий
25.01.2026 19:25 Ответить
+2
показать весь комментарий
25.01.2026 21:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так Британія не федеративна держава? Це в США в кожному штаті своя муніципальна поліція і загальна - ФБР.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:11 Ответить
Королівство об'єднує чотири історичні провінції (англійською - «країни»): Англію, Північну Ірландію, Шотландію та Уельс, столицями яких є Лондон, Белфаст, Единбург і Кардіфф відповідно. Три з цих країн мають національні уряди з різним ступенем повноважень.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:19 Ответить
Стефанчук-зеленський-свириденко, дуже засмучені такими реформами, бо гроші ж там їх лежать і кабміндічів з єрмаком і бакановим та абрахамії!!!
показать весь комментарий
25.01.2026 19:12 Ответить
Новий Національний поліцейський сервіс (NPS) звільнить місцеві підрозділи для боротьби з повсякденними злочинами, взявши на себе відповідальність за розслідування тероризму, шахрайства та організованої злочинності, заявила міністр внутрішніх справ.

Шабана Махмуд розповіла BBC, що NPS, яку вона назвала «британським ФБР», «абсолютно не» створювався для економії коштів, а для розробки нової моделі поліцейської діяльності для Англії та Уельсу.

Вона об'єднає роботу існуючих агентств, таких як Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA) та регіональні підрозділи з боротьби з організованою злочинністю, під єдиною організацією, а також закупатиме нові технології, такі як розпізнавання облич, від імені всіх підрозділів.

Махмуд зазначила, що нинішня система поліції «провалилася», і новий орган стане частиною серії реформ поліції для Англії та Уельсу, які вона представить у понеділок.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:20 Ответить
"Текущая модель полицейской деятельности была создана для другого века", - заявила министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд

Классный министр у британцев, прям как у нас тимур в Киеве и ахмеды в правоохранительных органах
показать весь комментарий
25.01.2026 19:25 Ответить
Великобританія мала обширні колонії (включаючи США, Індію, Канаду, Австралію.........), звідки пізніше і попали в країну багато жителiв з колоній (і не дуже бідних).
показать весь комментарий
25.01.2026 19:40 Ответить
у нас колоний не было, нг это не мешает приводить нац меньшинства во власть в сумасшедших количествах
показать весь комментарий
25.01.2026 21:37 Ответить
Арсен Аваков та гАнтон Геращенко вже пакують валізи до Великобританії, щоб поділитися з англійцями своїм унікальним досвідом проведення рехформ в правоохоронній системі України.
😂😂😂
показать весь комментарий
25.01.2026 19:32 Ответить
Прчитав "Похоронна реформа", - аж здригнувся. )
показать весь комментарий
25.01.2026 20:41 Ответить
 
 