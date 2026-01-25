Крупнейшая правоохранительная реформа Великобритании: Лондон создаст аналог ФБР

Правительство Великобритании объявило о создании новой Национальной полицейской службы, которую в СМИ уже называют "британским ФБР".

Об этом пишет Reuters.

Новая структура должна усилить борьбу с терроризмом, масштабным мошенничеством и организованной преступностью. Власти заявляют, что нынешняя система не соответствует современным угрозам и требует глубокого обновления.

Что предусматривает создание "британского ФБР"

Национальная полицейская служба объединит Национальное агентство по борьбе с преступностью, которое занимается серьезными организованными преступлениями, с другими общегосударственными функциями. Среди них — противодействие терроризму, координация дорожной полиции и борьба с межрегиональными преступными сетями.

Руководителем новой структуры станет Национальный комиссар по преступности. Эта должность будет самой высокой в правоохранительной системе страны и будет иметь более широкие полномочия, чем нынешние руководители отдельных служб.

Масштабная реформа полиции и перераспределение функций

Создание Национальной полицейской службы станет частью масштабных реформ, которые правительство представит в понедельник, 26 января. В Лондоне называют эти изменения крупнейшими в правоохранительной сфере с 1829 года, когда Роберт Пил основал первые профессиональные полицейские силы.

"Текущая модель полицейской деятельности была создана для другого века", — заявила министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд.

Сейчас в Англии и Уэльсе действуют 43 местных полицейских силы. Часть из них выполняет национальные функции, в частности лондонская полиция, ответственная за борьбу с терроризмом. После реформы местные подразделения сосредоточатся на повседневных правонарушениях — кражах, антисоциальном поведении и работе непосредственно в общинах.

Также ожидается, что в рамках обновления правительство сократит общую численность вооруженных сил, чтобы оптимизировать расходы. Ранее Великобритания уже заявляла о намерениях усилить киберзащиту государственных учреждений и расширить полномочия полиции во время массовых протестов.

