Крупнейшая правоохранительная реформа Великобритании: Лондон создаст аналог ФБР
Правительство Великобритании объявило о создании новой Национальной полицейской службы, которую в СМИ уже называют "британским ФБР".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Новая структура должна усилить борьбу с терроризмом, масштабным мошенничеством и организованной преступностью. Власти заявляют, что нынешняя система не соответствует современным угрозам и требует глубокого обновления.
Что предусматривает создание "британского ФБР"
Национальная полицейская служба объединит Национальное агентство по борьбе с преступностью, которое занимается серьезными организованными преступлениями, с другими общегосударственными функциями. Среди них — противодействие терроризму, координация дорожной полиции и борьба с межрегиональными преступными сетями.
Руководителем новой структуры станет Национальный комиссар по преступности. Эта должность будет самой высокой в правоохранительной системе страны и будет иметь более широкие полномочия, чем нынешние руководители отдельных служб.
Масштабная реформа полиции и перераспределение функций
- Создание Национальной полицейской службы станет частью масштабных реформ, которые правительство представит в понедельник, 26 января. В Лондоне называют эти изменения крупнейшими в правоохранительной сфере с 1829 года, когда Роберт Пил основал первые профессиональные полицейские силы.
"Текущая модель полицейской деятельности была создана для другого века", — заявила министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд.
Сейчас в Англии и Уэльсе действуют 43 местных полицейских силы. Часть из них выполняет национальные функции, в частности лондонская полиция, ответственная за борьбу с терроризмом. После реформы местные подразделения сосредоточатся на повседневных правонарушениях — кражах, антисоциальном поведении и работе непосредственно в общинах.
Также ожидается, что в рамках обновления правительство сократит общую численность вооруженных сил, чтобы оптимизировать расходы. Ранее Великобритания уже заявляла о намерениях усилить киберзащиту государственных учреждений и расширить полномочия полиции во время массовых протестов.
Шабана Махмуд розповіла BBC, що NPS, яку вона назвала «британським ФБР», «абсолютно не» створювався для економії коштів, а для розробки нової моделі поліцейської діяльності для Англії та Уельсу.
Вона об'єднає роботу існуючих агентств, таких як Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA) та регіональні підрозділи з боротьби з організованою злочинністю, під єдиною організацією, а також закупатиме нові технології, такі як розпізнавання облич, від імені всіх підрозділів.
Махмуд зазначила, що нинішня система поліції «провалилася», і новий орган стане частиною серії реформ поліції для Англії та Уельсу, які вона представить у понеділок.
Классный министр у британцев, прям как у нас тимур в Киеве и ахмеды в правоохранительных органах
